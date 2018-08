CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

AMLO YA CONTROLA LA AGENDA DE LOS PINOS

Los gestos endurecidos de algunos Secretarios de Estado, sobre todo el del canciller Luis Videgaray, lo decían todo. A través de las pantallas, pudimos ver de cerca, el rostro extremadamente demacrado del Presidente Enrique Peña Nieto, como jefe de un Estado neoliberal, desgastado e inerme, dejándose llevar por la vigorosa corriente de un obradorismo que a estas alturas, ya es el que controla y decide la agenda de Los Pinos.

La insólita escena, que todos pudimos ver, fue como una especie de ensayo decembrino, mes en que, el nuevo Presidente electo y su equipo llegarán formalmente al poder.

Pero la presentación de los dos gabinetes federales, con todo y la elevada autoestima de López Obrador contrastando con el ambiente de mansedumbre, impotencia y tristeza, prevaleciente entre los miembros del peñismo, fue una clara señal, que nos indica quien es el que ya desde ahora, manda en este país.

El discurso de AMLO fue soberbio en todos los sentidos. Sus advertencias de que le suyo no será un gobierno de unos cuantos, y de que gobernará para todos, caló hondo en las miradas y en los silenciosos semblantes de la tecnocracia peñista.

Las palabras del nuevo Presidente electo, soltadas así a bocajarro, eran como cubetazos de agua helada, en un equipo presidencial que enfrentó tiempos adversos, desde un inicio del sexenio. Y que al final termina con un Jefe de Estado demasiado débil políticamente hablando, y con los niveles de popularidad más bajos, en la historia reciente de la república.

Pero, las palabras que más causaron daño y un severo impacto en el gabinete saliente, y especialmente en Enrique Peña Nieto, fueron las aseveraciones de AMLO, en el sentido de que, se echará abajo la reforma educativa.

Al final, en la fase de las preguntas y respuestas, el todavía portador de la investidura presidencial, Peña Nieto dijo que, ellos en su momento cumplieron, y que el nuevo gobierno será quien tome las nuevas decisiones, a partir de diciembre próximo.

De esta forma, el viejo capítulo del prianato, parece quedar superado, en esta etapa política del país. Por fin la izquierda ha recibido la primera oportunidad histórica de gobernar en México.

Veremos, y analizaremos con rigor, la forma y el fondo de la manera en que lo hacen.

—– ¿MEADE AL CEN DEL PRI?—–

De los priistas que actualmente no están en el gabinete de Peña Nieto, el que más ha tenido acercamiento con AMLO, es justamente el ex candidato a la presidencia de la república, José Antonio Meade. Primero se les vio muy acaramelados en una reunión que aparentemente no tenía ningún motivo visible.

Se llegó a manejar la especie de que JAM podría ir a ocupar la gubernatura del Banco de México. Lo que sí quedó muy claro, es que Andrés Manuel le tiene aprecio y confianza a su ex adversario político. Y de que, si no ahora, en un futuro no muy lejano, podría hacer lo necesario, para incorporarlo de nuevo a los reflectores nacionales.

¿Pero a donde, y cuál sería el cargo que desempeñaría el ex Secretario multisecretarial, en la nueva fase del prianato opositor? La respuesta no es fácil de responder, porque si bien es cierto, Meade es una marca tecnocrática, también es verdad que su campaña presidencial, lo colocó como la figura más relacionada y posicionada frente al priismo del país.

Recuerde que, a partir de diciembre, y prácticamente ya desde ahora, AMLO tendrá muchos, por no decir que todos los hilos en sus manos, que le permitirán configurar, no solo el futuro de MORENA, sino también de un partido debilucho como el PRI. Este último se observa a la deriva, y con diversos grupos que solo esperan la salida de Peña Nieto, para echarse encima de la dirigencia nacional, a cargo de Claudia Ruiz Massieu.

El PRI nacional, tal y como lo vemos ahora, está en manos del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, mismo que ya logró mantener a su sobrina en el cargo, al menos, hasta agosto del 2019.

Ello le permitirá al PRI salinista, ser el que organice las elecciones en las entidades federativas donde estarán en juego jugosas posiciones de poder, como es el caso de Tamaulipas. Pero a ciencia cierta, no sabemos que vaya a pasar, ya desde diciembre, con un AMLO dueño de gran oficio político.

—ALMARAZ BUSCA CONCLUIR, LA MAYOR PARTE DE OBRAS—

El alcalde victorense, oscar Almaraz Smer sigue pavimentando las principales calles de esta capital, pues se sabe que, el actual jefe político dela comuna victorense, trata de cumplir con la casi totalidad de los compromisos contraídos con la ciudadanía, en materia de obras y servicios.