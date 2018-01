David Ed Castellanos Terán

AMLOVER al mil

La suma de voluntades parece que le está dando resultados a “ya sabes quién”, ¡correcto! Al dueño de MORENA Andrés Manuel López Obrador, reuniendo por primera vez en su historia a más de cinco mil simpatizantes en la ciudad de Tampico. Los AMLOVER son cada día más por el norte del país a tal grado que el Peje se sintió como en casa y su marca está a la alza, aunque Tamaulipas siga siendo su perra más flaca.

López Obrador, anunció este lunes la inclusión de la ex panista, Tatiana Clouthier, noticia bien recibida en el equipo de campaña del priista José Antonio Meade Kuribreña, debido a que el voto blanquiazul seguirá partiéndose, sin embargo tiene mucho por debatir con los otros precandidatos que le están dando hasta con la cubeta debido a la corrupción de los priistas.

Andrés López, estuvo este sábado en Tampico, lo acompañaron además de sus fieles fanáticos, algunos militantes del Partido Encuentro Social (PES) y otros disidentes priistas que a decir verdad parece le están sumando adeptos al líder morenista sin que los extrañen en el tricolor al ser la mayoría pura basurita.

No sé qué tanto pudiera estar afectando la guerra sucia desatada contra López Obrador desde el extranjero con las pintas en bardas de países como Venezuela, pues desde el fin de semana el jefe de MORENA viene exigiendo al Instituto Nacional Electoral, Gobierno Federal, al PRI y PAN por igual que esclarezcan este tipo de estrategias políticas implementadas por un tal J.J. Rendon a quien señaló Obrador, como principal responsable con la intención de ensangrentar el actual proceso electoral mexicano.

Alegrías y emociones desbordadas provocó la presencia de Andrés por Tamaulipas, los simpatizantes le aplaudieron y vitorearon cada que señaló la corrupción de Peña lanzándole fuertes críticas, recriminando junto a su líder moral la actitud servil de conducirse con el Gobierno de Estados Unidos, por lo que López, dejo muy claro que él no será como los últimos “peleles” que gobernaron México; AMLO dejó muy en claro que no tiene relación con los gobernantes venezolanos y mucho menos son parte de su inspiración como político, tampoco fija su intención de mandato en ningún otro gobierno extranjero, “yo me inspiro en Hidalgo, en Juárez, en Villa, en Zapata, en el General Lázaro Cárdenas del Río; pero van a estar friega y friega metiendo miedo, también diciendo: ten cuidado porque son anti religiosos; pero ya lo dije, en MORENA y en este movimiento hay millones de católicos, de evangélicos, somos respetuosos en la libertad de creencia”, atajó López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, lejos de admitir el presunto respaldo del presidente ruso, Vladimir Putin, como presumen algunos medios de comunicación extranjeros, se concretó a decir que será México quien tendrá su propia agenda, sin intervención de otras naciones, dándose a la tarea de acabar primero que nada con la corrupción, forjando un gobierno austero, sobrio, sin privilegios; un gobierno con actividades productivas; con empleo; bienestar; un México en el que haya paz, tranquilidad, con una auténtica y verdadera democracia. Siendo esa su agenda de nación.

Ya saben, el Peje tiene la solución a los problemas del país como un gran mago y así viene diciéndolo sin explicar el cómo, retórica que le ha generado infinidad de críticas pero eso no le incomoda, pues respeta a quienes lo señalan por no compartir la pócima mágica; hoy Andrés Manuel no se empacha ni se engancha, no discute ni pelea, solo se concreta en comunicar sus intenciones como presidente; habla de aumentar al doble la pensión a los adultos mayores, también de contratar a los jóvenes que no tienen trabajo, a aquellos que no tienen oportunidad de estudio; promete esforzarse por esos a los que no ve, ni hace nada el gobierno; dijo que a los ninis va a darles trabajo, los buscará casa por casa invitándolos a incorporarse en sus estudios, pero no solo eso, les va a emplear como aprendices en talleres, empresas, comercios, estarán capacitándose y se les va a pagar un sueldo inicial mientras se van capacitando para mejores puestos laborales. El ímpetu de Andrés Manuel, lo lleva a lanzar en su discurso duros cuestionamientos.

“¿Saben cuánto cuesta darle becas a 300 mil jóvenes de 2 mil 400 pesos mensuales? ¿y darles trabajo a 2 millones 300 mil jóvenes como aprendices pagándoles 3 mil 600 pesos mensuales?

– se respondió- es un presupuesto de 110 mil millones de pesos.

– y volvió a cuestionar- ¿cuánto se roban los políticos corruptos?

-en el monólogo multitudinario aclaró- 500 mil millones, nos va a alcanzar y nos a sobrar, vamos a jalar a los jóvenes, porque sino los jalamos nosotros, los jalan los otros y los jóvenes toman el camino de la delincuencia. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no; trabajo sí, delincuencia no”, externó López Obrador, arrancando la ovación de los asistentes tamaulipecos que saben perfectamente de que habla el dueño de MORENA, pues no olvidemos que Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México y los grupos crimínales hacen uso de sicarios desechables que oscilan entre los 18 y 25 años de edad.

“El mesías” le dicen algunos a Andrés Manuel, pero si gana claro que va a ser el verdugo de muchos por más que diga que será una transición pacífica. Aunque del pico le salga que no emprenderá una casaría de brujas, obviamente que debe cortar cabezas o al menos el copete a la corrupción de la mafia del poder que no quiere al tabasqueño como presidente.

Por cierto, ya dijo que el actual avión del Presidente lo va a vender, que no vivirá en Los Pinos y convertirá el recinto en museo, recuperará los más de un mil millones de pesos gastados por el gobierno en la compra de Jets y helicópteros para funcionarios, mismos que pondrá a la venta; retirará la pensiona de 5 mdp a ex presidentes y advirtió que desde ahora comenzó una gran revolución pacífica.

Por cierto, López Obrador, siempre estuvo acompañado de su esposa sin que tuviera mayor participación, más vale que sus asesores dejen de usar a la señora como un artículo decorativo en los eventos del Peje porque a decir verdad, tenerla allí parada junto al precandidato sin algún tipo de participación solo denigra su persona. Ella bien pudiera estar en diálogo con los simpatizantes y eso sí que pudiera ser un gran acierto.

Más respeto a la mujer ¡paar faaavaar!

