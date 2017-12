AMNISTIA, MEJOR QUE OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE: AMLO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMNISTÍA, MEJOR QUE OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE: AMLO

Nos parece apropiado aclarar que hasta ahora Andrés Manuel López Obrador –siendo como es– no ha desmentido a ninguno de todos los que le echaron montón por haber dicho que no descarta la posibilidad de ofrecerle amnistía a los líderes de los carteles para que se termine la violencia y garantizar la paz a los mexicanos, de llegar a ser el próximo Presidente de México.

Fue tan fuerte el golpe para los compas de los medios que ya ven al tabasqueño adentro de Los Pinos, al grado de asegurar que “la palabra amnistía fué puesta en su boca”, ya que sus adversarios políticos lo quieren hacer ver como un peligro para México, como ya se le identificó desde años atrás, porque en ésta caso perdonaría a delincuentes peligrosos.

Pero todo apunta a que no hay nada de eso, ya que en contrario a sus personales apreciaciones, López Obrador además de no haber desmentido a nadie sigue montado en su macho y en respuesta a los que le echaron montón, entre ellos José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Miguel Angel Mancera, Angel Avila, Salvador Cienfuegos, titular de la SEDENA y de la Marina Armada de México, Vidal Soberón, aventó el reto de que la amnistía se someta a consulta ciudadana para ver si es viable.

En su tozudez y endiosamiento personal López Obrador asegura que tanto al Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, como al Secretario de Marina Armada de México les ordenaron declarar en su contra por su polémica declaración de dar amnistía a integrantes del crímen organizado, pero de todos los demás que mencionamos no dice nada.

La realidad de las cosas es que López Obrador ya no sabe como salir del pozo en que solito se metió, por lo que no le quedó otra más que asegurar que no es correcto el pensar resolver un problema como el de la violencia con la consigna de “ojo por ojo y diente y por diente”.

Conmocionado por su tremenda metida de pata, que de seguró se va a reflejar en sus encuestas, desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, López Obrador al triunfo de MORENA se va a cambiar la estrategia, ya que “no vamos a seguir con la política coercitiva y se van a acabar las masacres”.

“No descarto el que se someta a discusión, que se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz, ya no queremos guerra, queremos la paz”, remarcó el Mesías de los “morenos”.

Cabe señalar de nuestra parte que los jefes de las Fuerzas Armadas del país descalificaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para dar amnistía a los integrantes del crímen organizado para reducir los índices de violencia en el país.

Los Secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos y de la Marina Armada de México, almirante Vidal Soberón, consideraron que la propuesta del presidente de MORENA es un error, inviable, propagandista y con clara intención electoral.

Desde luego que para el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF es un gran logro el haber sustituído en el primer año de la Administración Estatal el antiguo modelo médico-rehabilitador para dar paso a una estrategia basada en la opinión y necesidades de la población objetivo.

Según nuestras antenas el nuevo esquema forma parte de los objetivos del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene por objetivo elevar la calidad de vida de éste grupo de población al promover el acceso a sus derechos, facilitar la movilidad en su entorno, fortalecer la atención en centros asistenciales y además fomentar su integración social.

El mandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la presidenta del DIF Tamaulipas Mariana Gómez, presidiéron en Victoria la presentación de la estrategia, entregaron sillas de ruedas adaptadas para la práctica de deportes y más de mil becas INTEGRA de seguimiento educativo para igual número de alumnos con distintas discapacidades.

“Estamos creando los instrumentos necesarios para que las personas con discapacidad salgan adelante y sean reconocidas. Por ello, exhortó a la sociedad y a los sectores productivos a sensibilizarse y crear esas áreas de oportunidad laboral para muchas de éstas personas”, remarcó el Ejecutivo Estatal.

Además de enfrentar a los huachicoleros mexicanos que todos los días le roban gasolina a PEMEX para el consumo interno del país, ahora resulta que el gobierno federal deberá cuidar que no entren hidrocarburos de manera ilegal de Estados Unidos a México.

En las inmediaciones del puente internacional Libre Comercio Lucio Blanco-Los Indios que conecta a Harlingen, Texas, con Matamoros, Tamaulipas, cuatro camiones “pipas con capacidad de 88 mil litros, procedentes de Estados Unidostrataron de introducir hidrocarburo de manera ilegal a México; las autoridades mexicanas lograron detener a dos y las otras dos unidades optaron por regresar a la Unión Americana.

Ahora resulta que del módulo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México se robaron 10 armas de fuego durante la madrugada de ayer martes, aprovechando que el módulo “se encontraba solo”, ya que los responsables del inmueble realizaban trabajos de vialidad debido a las festividades de la zona. Definitivamente ya nada ni nadie está seguro en el país, los narcos están al mando.

El Ministro de la Defensa de Argentina, Oscar Aguad, aseguró ayer que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido hace ya 19 días en el Atlántico Sur, “están todos muertos”. Declaración de su parte que a nadie agradó y menos todavía a los familiares de los marinos.

De los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hay que reconocer que acaban de dar un buen golpe a los narcos, al confiscar en dos operativos cargamentos de marihuana y cocaína valuados en 1.3 millones de dólares, en la garita aduanera del puente internacional Juárez-Lincoln en Laredo, Texas.

Por cierto dentro de las actividades promovidas por el Comité para el Desarrollo Sustentable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó un recorrido en bicicleta por las calles y avenidas de Ciudad Victoria y a la vez una conferencia para fomentar los estilos de vida saludable y armónica con el medio ambiente, lo que a decir verdad nos parece muy bien, pero que no sea el único.

Previendo la llegada de un frente frío extremo con lo que el termómetro podría bajar hasta los cuatro grados centígrados en algunas de las principales ciudades del estado y hasta los Cero grados en la Sierra, el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, se dio a la tarea de habilitar como albergue el CEDIF Número Uno, para quien llegado el momento necesite auxilio. Ni duda nos queda está en todo el alcalde de los victorenses.

Desde luego que es de gran importancia la tarea encomendada al dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, para que se avoque en Tamaulipas a dialogar en ésta semana con los partidos Nueva Alianza (PNA) Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES), quizá con la intención de que hagan alianza con el tricolor como ya lo han hecho en procesos electorales anteriores.

