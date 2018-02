La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ANALIZAN UNIVERSITARIOS LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA

En Reynosa fue puesto en marcha el Foro de Seguridad Ciudadana que fuera organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Gobierno del Estado, habiendo agradecido el rector José Andrés Suárez Fernández la disposición de la UAT para compartir y promover de manera conjunta con la Administración Estatal, la discusión y el análisis desde la perspectiva académica de problemas tan complejos como la inseguridad y las violencias presentes en la comunidad.

En el foro que está programado para llevarse a cabo durante los días 22 y 23 de febrero participan investigadores, académicos y estudiantes universitarios, con más de 40 ponencias de 80 autores y coautores, sirviendo a la vez el evento de marco para la apertura de la Red de Investigación sobre Seguridad Ciudadana en Tamaulipas que conformará un Observatorio académico y de divulgación del conocimiento científico a la población en general.

En la puesta en marcha de éste Foro que arrancó ayer jueves, con la representación del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Víctor Manuel Sáenz Martínez, inauguró los trabajos acompañado del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández.

En éste marco el representante del mandatario estatal impartió una conferencia sobre el programa “Unidos por Reynosa”, que fuera implementado por el gobierno del estado en ésta ciudad fronteriza, con el objetivo de reconstruír el tejido social y reducir la incidencia delictiva, entre otras acciones.

En su intervención el rector Suárez Fernández agradeció la disposición de la UAT para compartir y promover de manera conjunta con la Administración Estatal, la discusión y el análisis desde la perspectiva académica de problemas tan complejos como la inseguridad y las violencias presentes en la comunidad.

Precisó que éste Foro es el inicio de una fructífera colaboración entre quienes desde las Universidades, el entorno académico y de la investigación, se dedican a generar conocimiento y analizar los diversos fenómenos que obstaculizan nuestro desarrollo.

El rector de la UAT les dio la bienvenida a los participantes y a las autoridades asistentes entre las que estuviéron la Subsecretaria de Legalidad y Asuntos Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, representante del Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos; el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Silvia Pecina Torres; la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa; el director de Cotacyt, Arnoldo de la Garza Guerra y la Doctora Josefina Guzmán Acuña, investigadora de la UAT y coordinadora del Foro.

En el Foro participaron ponentes de la UAT y otras instituciones de educación superior del estado, en torno a cuatro paneles temáticos : Prevención Social de las Violencias; Las Migraciones y Trata de Personas en Tamaulipas y sus Efectos en la Seguridad Ciudadana; Educación para la Reconstrucción del Tejido Social y el Estado de Derecho, Legalidad y Derechos Humanos para la Seguridad Ciudadana.

Apenas presentó el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, a liderazgos priístas de la talla de Manlio Fabio Beltrones, Miguel Angel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Carolina Viggiano, René Juárez Cisneros, como coordinadores regionales de su campaña y de inmediato salió a la palestra Andrés Manuel López Obrador para reconocer que éstos personajes le vienen a dar un mayor nivel a la campaña; no lo cambiaron –dijo-

“lo vienen a apuntalar en la campaña”.

Osorio Chong será el coordinador de la campaña de los senadores del PRI; Manlio Fabio Beltrones estará a cargo de coordinar los trabajos de campaña de la primera circunscripción, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sorona.

Carolina Viggiano Austria estará al frente de la Segunda Circunscripción, la que abarca a Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, como que trae pleito cazado con Ricardo Anaya, ya que segura que está manchado por la corrupción, seguiriendo incluso al PAN que lo cambien por Diego Fernández de Ceballos.

Pero además el presidente legítimo de México que va por otra banda presidencial en las elecciones del Primero de Julio, está exigiendo a las autoridades que se inicie cuanto antes una investigación al aspirante presidencial de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, por estar envuelto en señalamientos de triangulación de recursos en paraísos fiscales para adquirir una nave industrial.

Acaba de concluir la primera etapa de la gira Vive sin Drogas que el Gobierno del Estado y el Sistema DIF-Tamaulipas impulsan para prevenir el consumo de sustancias nocivas y las adicciones en la población jóven de la entidad, cruzada en la que participaron más de ocho mil jóvenes de los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Al cierre de la primera etapa se llevó a cabo en el auditorio del Parque Cultural de Reynosa, asistiéron el mandatario estatal, la señora Mariana, los que desde el Gobierno y el DIF promueven este tipo de iniciativas como medio para la reconstrucción del tejido social. Reconocemos que la gira de Vive Sin Drogas fue un éxito, así lo creemos por la respuesta de la ciudadanía en los diferentes municipios donde estuviéron.

El evento, hay que decirlo, estuvo bien organizado. Según nuestras antenas en Nuevo Laredo participaron más de dos mil 500 adolescentes y jóvenes; en Matamoros fuéron cerca de tres mil y en Reynosa dos mil 600. Dicen que el camino se hace al andar y este paso para nosotros es un buen principio en la recuperación de la juventud.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje entregó al SNTE la Toma de Nota donde les hacen saber que éste Tribunal reconoce legalmente a Juan Díaz de la Torre como presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, para el período 2018-2024.

La Toma de Nota se dio en medio de las presuntas amenazas de El Grupo de Análisis Juridico y Dignidad Magisterial, conformado por profesores gordillistas, quienes reclaman que Díaz de la Torre no tenía la personalidad jurídica para convocar al Séptimo Congreso Extraordinario del SNTE en el cual fue re electo como presidente del sindicato. Con lo que definitivamente la teacher perdió el pleito y si le va a buscar mangas al chaleco se las va a encontrar, dicen.

En Tamaulipas cuando menos nueve de los 16 alcaldes priístas en funciones no van a poder reelegirse. Como explicación el presidente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, dijo ayer miércoles en la Conferencia de Prensa en la que estuvo presente el candidato a senador Alejandro Guevara Cobos, que esos alcaldes no cuentan con el apoyo de los sectores, por lo que habrá que postular a otros en su lugar.

Guajardo Maldonado no desconoce que podría haber inconformidades más que nada por la paridad de género que exige la ley, lo que podría molestar a algunos pero remarcó que “tenemos que cumplir con la ley, ya que si en un solo municipio no se respeta la paridad de género no nos registrarían ningún municipio”.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx