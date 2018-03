EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Anaya increpa: “Así no, Sr. Presidente”

Quizá el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO no se visualice compareciendo [después de su mandato], ante un tribunal internacional respecto a hechos de corrupción denunciados por un hipotético gobierno federal encabezado por RICARDO ANAYA, pero las vallas y los obstáculos que este gobierno está imponiendo al candidato del PAN a la Sucesión Presidencial -por su anuncio de una Fiscalía Autónoma-, anticipan que sí.

El panismo nacional está en campaña y en pie de lucha contra los artilugios legaloides que pretenden frenar el crecimiento de su candidato a la Presidencia de la república, por lo que más allá de las fronteras geográficas de México, los líderes históricos de Acción Nacional con RICARDO ANAYA a la cabeza, exhibirán en los máximos tribunales internacionales de orbe, esa actitud persecutora y represiva de un gobierno que parece estar dispuesto a todo para impedir la alternancia.

Pero, no se vale que el PRI-Gobierno opere represalias desde sus instituciones contra sus adversarios, solo porque el Sr. MEADE no sube en las encuestas y permanezca ‘atornillado’ al tercer lugar de las preferencias ciudadanas.

Y vamos que el candidato del PAN no está a la cabeza de los sondeos de opinión, pero ese linchamiento mediático que ha desatado el Gobierno de EPN contra RICARDO ANAYA, permite visualizar que el gobierno federal preve que los números finales de la elección del 1º de julio no favorecerá al candidato de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sino al del PAN, RICARDO ANAYA.

De ahí que los disparos de precisión del gobierno federal priista vayan contra ANAYA, no contra LÓPEZ OBRADOR.

Y ante esa acometida, ANAYA ha respondido con una advertencia premonitoria:

“A pesar de los ataques de los que estoy siendo objeto por parte del Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, a través de la Procuraduría General de la República, yo no voy a cambiar mi posición; al contrario, hoy reitero mi compromiso de consolidar una Fiscalía autónoma y apartidista, que sea acompañada por una Comisión de la Verdad, con asistencia internacional, para investigar los escándalos de corrupción del actual Gobierno de la República”.

El pronunciamiento de ANAYA contó con la anuencia de los dirigentes del PAN, DAMIÁN CEPEDA VIDALES; PRD, MANUEL GRANADOS, DANTE DELGADO, del MC, y el sobreviviente de la víctima del más vergonzoso magnicidio cometido en los úiltimos tiempos, el hijo de COLOSIO, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS.

A propósito del PRI, al presidente del Directivo estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, se le salió de control el manejo de los procesos internos para la selección de candidatos en municipios importantes, como Nuevo Laredo, Valle Hermoso y Madero, por citar solo algunos, en los cuales la miloitancia le brincó las trancas y se pronunció por más de 1 candidatos, no obstante que la intención de GUAJARDO era sacar candidatos de unidad.

El caso de Valle Hermoso es típico, pues como se lo mencionamos ayer, no se aceptó la imposición guajardista y finalmente se registraron 2 aspirantes más.

Incluso, tenemos entendido que el propio alcalde, que se inscribió para la reelección, le reclamó a GUAJARDO que le haya pedido el apoyo como candidato a la dirigencia estatal del PRI, y ahora le haya escamoteado el respaldo para la reelección.

Pero eso es peccata minuta en relación a lo que sucede en ciudad Madero, donde si no sucede otra cosa, quienes podrían llevarse nuevamente la candidatura son los petroleros, no obstante que la diputada federal MONSERRAT ARCOS se cree con derecho a la candidatura e incluso con posibilidad de arrancarle al PAN la alcaldía.

Solo que MONSERRAT no sabe del posicionamiento de ANDRÉS ZORRILLA y la amenaza potencial que significa ABEL OSEGUERA KERNION, quien viene por MORENA.

Y Nuevo Laredo no podría ser la excepción, pues no obstante que el ex alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO ‘lleva mano’ en la posibilidad de quedarse con la candidatura, por allí su adversario interno le está haciendo ruido, en tanto que otro ex alcalde, RAMÓN GARZA BARRIOS, representa una amenaza real, desde la esquina DE morena.

¡AH!, en Matamoros, DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ se mantiene en diálogos para sumarse a la candidatura de CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, precandidato del PAN a la Sucesión municipal, cuyos bonos están subiendo como la espuma con la adhición del panismo tradicional encabezado por RAMIRO SALAZAR y su hija VERÓNICA, que hace fórmula con CARLOS rumbo a la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Por cierto, las estructuras sectoriales del PRI arrancaron la farsa de las consultas internas para “decidir” el voto de sus sectores, en la más nefasta muestra de antidemocracia que impera en el Revolucionario Institucional, pues los Delegados sectoriales acudirán a la Convención con “línea”, de modo que allí no valdrá el voto disidente de la ‘línea’ acordada en las cúpulas tricolores.

Ello está ocurriendo en Comités municipales donde los candidatos ‘dedeados’ comparecen ante la base, pero en acuerdos ‘amarrados’ entre las cúpulas, y en las que No-Participan-Las-Bases, como sucedió ayer en Matamoros, donde ‘Chuchín’ hizo su papel.

Eso es lo que le ha costado al PRI salir echado a puntapiés del poder, como se ve que sucederá en el caso del candidato MEADE, que como los motores viejos, nomás no arranca.

Así las cosas.

Concatenando temas, los 9 Consejos Distritales de Tamaulipas, llevaron a cabo el proceso de Primera Insaculación por medio del cual se sorteó al 13% de la Lista Nominal con corte al 31 de enero, con base en el mes de nacimiento de febrero y en el que le sigue en su orden.

De los 2 millones 572 mil 443 ciudadanos que aparecen en la Lista Nominal del estado, un total 340 mil 137 resultaron insaculados, de los cuales 173 mil 443 son mujeres y 166 mil 694 son hombres, listado del cual habrán de seleccionar de acuerdo a la capacitación y segundo sorteo, en base a la letra “F” del primer apellido, a los más de 41 mil 733 ciudadanas y ciudadanos que actuarán como funcionarios de las 4 mil 637 casillas proyectadas a instalar el 1 de julio para la elección concurrente, y elegir presidencia de la república, senadurías y diputaciones federales, así como ayuntamientos en el ámbito local.

A partir del 8 de marzo y hasta el 27 de abril, 1 mil 156 Capacitadores Electorales estarán recorriendo y visitando los domicilios de los ciudadanos seleccionados por sorteo, para realizar la notificación e invitarlos a que participen como funcionarios de casilla, así como para proporcionales la adecuada capacitación.

Vuelvo a Reynosa para participarle que en la entrega de la primera dispersión de becas escolares, culturales, deportivas y para la titulación, padres de familia coinciden en que la presidente municipal trabaja por el futuro de Reynosa, “y hay que apoyarla”.

“Le tenemos un agradecimiento enorme porque como ella dijo, que apostándole a la educación es una inversión que va a rendir frutos en el futuro, ella tiene ganas de trabajar y no nos queda más que apoyarla”, expresó ALMA DELIA TORRES RAMÍREZ, madre de una menor de la primarian ‘Eva Sámano de López Mateos’.

“Es un apoyo muy bueno, ya que demás de respaldarnos en la titulación, también nos ayuda a un empleo después de la titulación, es un incentivo muy bueno, gracias a la presidenta de Reynosa, es un apoyo que nos va a abrir muchas puertas, hay mucho futuro”, afirmó MIGUEL IVÁN AGUILAR DE LUNA, universitario de la Unidad Académica Multidisciplinaria Aztlán, de la UAT.

“Estamos muy agradecido porque nos ayuda mucho, más ahora que tenemos que inscribir a mi hijo; en este año que lleva la alcaldesa ya se ha visto el cambio”, sostuvo JOSÉ EDUARDO GÓMEZ, padre de familia de un menor del jardín de niños ‘Justo Sierra’.

SUS HIJOS, MI INVERSIÓN

La presidenta municipal de Reynosa hizo entrega de las becas para los rubros ya citados, agregando que este btipo de apoyos educativos, también los tienen los de buen aprovechamioento, eswtudiantes con capacidades diferentes e hijos de internos en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES).

Reynosa aplica una histórica inversión de 50 millones de pesos en becas en el programa más progresista del norte de Tamaulipas.

De otro lado, le participo que del 22 al 24 de marzo Nuevo Laredo será sede del Segundo Congreso Nacional de Pediatría y del Primer Congreso Estatal de Enfermería Pediátrica, con los que se busca mejorar la atención a niños y niñas y fortalecer la cultura médica para enfrentar las enfermedades que afectan a este grupo de la población.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, en rueda de prensa de ‘Lunes de Informe’, mencionó que este evento demuestra la importancia que está adquiriendo Nuevo Laredo como punto de encuentro para reuniones, congresos y torneos a nivel estatal y nacional.

“A este congreso que se realizará en el Centro Cultura, asistirán médicos generales, pediatras, médicos familiares, enfermeras generales y pediátricas. Es la primera ocasión que se realiza un encuentro nacional de este tipo en la ciudad, lo que habla muy bien de Nuevo Laredo”, comentó RIVAS CUÉLLAR.

Organizadores del evento, como el director de Salud Municipal, MARTÍN MIRELES; jefe de pediatría del Hospital General, JUAN CARLOS TAKASITA GARZA en representación del director del nosocomio DAVID GÓMEZ, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, ÓSCAR GONZÁLEZ, destacaron que se contempla una afluencia de más de 500 personas así como la presencia de la secretaria de Salud en Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA.

TAKASITA GARZA, añadió que en este congreso convocado por gobierno del Estado y Secretaría de Salud de Tamaulipas, habrá 25 expositores conferencistas, talleres orientados a mejorar los tiempos y técnicas de diagnóstico, homologación de criterios de referencia y autorización de nuevos tratamiento de padecimientos infantiles.

Aquí un paréntesis para participarle que la derrama económica que traerá la licitación de la Ronda 3 en áreas Terrestres Convencionales y No Convencionales en Tamaulipas, abre la oportunidad al sector productivo del estado, para obtener una derrama económica local que reactivará la economía de la región y del empresariado local, consolidando a Tamaulipas como la capital energética del país.

Este lunes, en Palacio de Gobierno, funcionarios de La Secretaría de Energía y la Comisión de Energía de Tamaulipas, y los órganos reguladores del sector energético, replicaron la presentación de la Tercera Convocatoria de la Ronda 3, que incluye los primeros campos en yacimientos no convencionales de hidrocarburos que se explotarán comercialmente en México.

“Estamos revitalizando la economía de Tamaulipas con políticas que encabeza nuestro Gobernador, para establecer una economía en el corto, mediano y largo plazo, usando el sector energético como palanca de desarrollo”, dijo el comisionado de Energía en la entidad, ANDRÉS FUSCO CLYNES.

Ante representantes de los medios, FUSCO CLYNES destacó “va ser chamba nuestra, particularmente me toca a mí, que haya una derrama económica local, que realmente podamos ver que se reactive esto en el empresariado local, y por supuesto identificar e integrar adecuadamente a nuestro capital humano a los jóvenes que hoy están estudiando”.

FERNANDO RUÍZ NASTA, jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la SENER, recordó que la Ronda 3 comprende 9 áreas ubicadas en la cuenca de Burgos, en una superficie de 2 mil 700 kilómetros cuadrados en la que se han ubicado yacimientos ricos en gas seco y húmedo.

Lo que nos recuerda que la Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de su cargo a ocho servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos.

La Unidad de Responsabilidades en Pemex llevó a cabo una investigación, en coordinación con la Empresa Productiva del Estado, que permitió detectar la presunta participación de varios trabajadores, asignados al Sector Ductos Minatitlán de Pemex Logística.

Se presume que dichos servidores públicos forman parte de una red organizada que, de manera reiterada, manipulaba y alteraba las válvulas de seccionamiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán–México, en Acayucan, Veracruz, con el fin de apoderarse de manera ilegal de hidrocarburos, en detrimento del patrimonio de Pemex.

Las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades y determinar el número total de servidores públicos implicados.

Desde otra perspectiva, deje decirle que en El Mante, con el objetivo de que los alumnos de la escuela primaria Hermanos Vázquez Gómez tengan una mejor alimentación, se puso en marcha un desayunador en dicho plantel educativo.

El secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES y el alcalde FRANCISCO LEAL GUERRA fueron los encargados de echar andar este inmueble.

Con este comedor escolar se beneficiará a un total de 266 alumnos, quienes recibirán alimentos saludables cada día.

Asimismo, el titular de la SEBIEN reiteró el compromiso del Gobernador con la niñez de este municipio y ofreció pintura para las aulas de dicha institución educativa.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes ÁLVARO BARRIENTOS BARRÓN, subsecretario de la SEBIEN; EDGAR URIEL REYNA, director regional; LORENA GUADALUPE VERÁSTEGUI OSTOS, delegada de la SEBIEN y GERARDO ÁVILA RODRÍGUEZ, director de la escuela primaria, entre otros.

Lo que nos recuerda que en el marco del de Día de la Familia, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de apoyar todas las iniciativas que fomentan la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social.

El titular de SEDUMA afirmó lo anterior en su mensaje previo a la premiación del Torneo de Cacería 2017-2018, ante integrantes del Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán A. C., acompañado del Subsecretario de Turismo, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PORTILLA y el titular de la Comisión de Caza y Pesca de la SEDUMA, MARCELO FERNÁNDEZ FRANCO.

En las instalaciones ubicadas en el kilómetro 23.5 de la carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, el funcionario felicitó a los fundadores, directivos y miembros de dicho club que es uno de los más antiguos del país, por su contribución a la unión, convivencia familiar y por ende a la reconstrucción del tejido social.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha las conferencias de “Imagen y Proyección Profesional” a cargo de la especialista en imagen pública, Mtra. GABRIELA PERALES PRECIADO, que están dirigidas a los estudiantes de las facultades y unidades académicas del Campus Victoria.

El programa que se desarrolla del 5 al 8 de marzo inició este lunes en la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV), donde se destacó el objetivo impulsar estas actividades organizadas por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil.

En este marco, correspondió a la Directora de la FEV, LAURA ROXANA DE LOS REYES NIETO, ofrecer palabras de bienvenida y dijo que el evento forma parte de la educación extracurricular que ofrece la universidad a sus estudiantes.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.