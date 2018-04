EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Anaya: IVA, al 8%; gasolina a la baja

De frente al futuro, RICARDO ANAYA sostiene: “Yo sí tengo un plan: bajando el IVA y la gasolina en la frontera, tu economía va a mejorar”.

El candidato de la coalición Por México al Frente, RICARDO ANAYA, se comprometió a impulsar un régimen fiscal especial para los estados fronterizos del país.

“El gobierno priista ha abandonado a los estados de la franja fronteriza”, aseguró.

Al mismo tiempo, adelantó que si gana la Presidencia, en esa región del país la gasolina va a costar lo mismo que en Estados Unidos.

“Hago un compromiso contigo, cuando sea Presidente con el Frente, vamos a bajar el IVA a la mitad aquí en la franja fronteriza y la gasolina va a costar lo mismo que en Estados Unidos. Es lo justo y es lo correcto”, expresó.

ANAYA CORTÉS aseguró que “cuando el PRI subió el IVA en la frontera, yo me opuse y voté en contra porque sabía que eso iba a afectar tu economía”, agregó.

Cabe recordar que en 2014 el Congreso de la Unión aprobó una reforma fiscal en la cual se homologó el IVA en la frontera al resto del país y se incrementó de 11% a 16%. Esta decisión fue avalada también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Durante el arranque de su campaña, RICARDO ANAYA aseguró que como presidente trabajará para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades. Esto implica que todos tengan acceso a servicios de salud y educación de calidad, además de una alimentación adecuada.

De esta forma, dice ANAYA, “no importa si naciste en una familia con muchas o pocas posibilidades, con tu propio esfuerzo puedes salir adelante”.

RENDICIÓN DE CUENTAS

También se compromete a que su gobierno combatirá como ningún otro a la corrupción. Desde que fue presidente del PAN, firmó la iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3, misma que fue aprobada por el Congreso, pero en la cual los funcionarios pueden “resguardar” información argumentando posibles daños a su vida privada.

Es posible que con ANAYA al mando, el congreso reforme la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de que no haya mecanismos para que los funcionarios reserven sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

En Altamira, por cierto, el candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la república, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, se comprometió a echar abajo la política de los gasolinazos, implementada desde el gobierno peñista por el hoy candidato del PRI a presidente, JOSÉ ANTONIO MEADE.

GARCÍA CABEZA DE VACA, afirmó que desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión, promoverá iniciativas que pongan fin a esta lesiva política económica en materia de hidrocarburos, pues afirmó que el encarecimiento de las gasolinas impacta en efecto dominó a todos los productos de la canasta básica.

‘CHITO’ EXIGIÓ BAJAR EL IVA

Por cierto, en una propuesta hecha en septiembre de 2014, desde la más alta tribuna del país durante la comparecencia del ex secretario de Hacienda ante la LXII Legislatura federal, el ex diputado -hoy candidato del PAN a la presidencia municipal de Matamoros-, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, propuso restituir la tasa del 11 por ciento del IVA para las fronteras.

Y tras alertar sobre la situación de emergencia económica en la frontera por la implementación del 16 por ciento del IVA, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ afirmó desde la tribuna federal que “Los indicadores de esta región muestran -alertó CARLOS desde entonces- una severa caída en el empleo, inversiones, poder adquisitivo y ahorro de todas las personas. Estamos todavía a tiempo para hacer un viraje en la política económica; los diputados del PAN lo acompañaremos para corregir en lo que se pueda el rumbo”, propuso GARCÍA GONZÁLEZ ante el entonces secretario de SHCP, LUIS VIDEGARAY CASO.

En su exposición ante la Cámara baja del Congreso de la Unión, el ex diputado federal matamorense llamó la atención del entonces Secretario VIDEGARAY CASO, “porque los diputados de Acción Nacional necesitamos que la Secretaría a su cargo ponga especial atención a la mayoría de las variables económicas, ya que muestran un retroceso importante”.

Y puntualizó:

“En Acción Nacional no compartimos la política económica de la presente Administración, porque el país no crece a las tasas que debe de crecer, ni siquiera a las previstas a la Secretaría que usted preside. No se generan los empleos que demanda la nación, y sobre todo, a todos los jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa.

“Tenemos un débil crecimiento de la producción nacional; el país pierde competitividad a nivel internacional; hay una caída en el consumo por la miscelánea fiscal de este año, por poner solo un ejemplo. Creemos que la presente Administración debe de contar con una estrategia más efectiva para crear nuevos empleos; crear infraestructura de calidad, impulsar la competitividad de los sectores productivos; desarrollar más el mercado interno, entre otros, para poder detonar el crecimiento de la economía nacional”, precisó el hoy candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Matamoros.

Y remataría:

“Queremos insistir que en Acción Nacional le apostamos al crecimiento económico de México y al desarrollo de la sociedad; por eso, promoveremos Reformas que reviertan este panorama económico, que ha tenido implicaciones serias y negativas para la calidad de vida y de bienestar de vida de todos y todas los mexicanos.

“Lo invitamos a usted y a los diputados de los diferentes grupos legislativos, a discutir con seriedad una serie de enmiendas fiscales que permitan de a de veras fomentar las inversiones, la creación de empleos y la formalidad de las empresas”

Concluiría:

“Los diputados del PAN siempre hemos sido proactivos y seguiremos impulsando cambios legislativos trascendentes para continuar la transformación de nuestra nación, para que sea cada vez más incluyente, democrática y humanista y genere el bien común para todos y para todas los ciudadanos”.

Por cierto, el coordinador en Tamaulipas de la campaña de RICARDO ANAYA, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, trabajará de la mano con los responsables del PRD y Movimiento Ciudadano, sumando esfuerzos dentro de la Coalición por México al Frente, en la preparación de la gira del candidato presidencial, que se realizará el miércoles 3 en la frontera.

“Juntos ganaremos y lograremos el gobierno de coalición que México necesita”, afirmó ‘Chuma’ en una declaración de prensa.

La designación de ‘Chuma’ como Coordinador de la campaña de ANAYA en Tamaulipas, fue dada a conocer por DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, Presidente Nacional del PAN, quien puntualizó al señalar que la experiencia y compromiso del recién nombrado Coordinador estatal, ayudará a llevar a México a tener el primer gobierno de coalición de su historia.

MORENO IBARRA, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana de Monterrey, se ha desempeñado como Gerente Administrativo de COMAPA Reynosa, y actualmente es diputado con licencia de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, Presidente Nacional del PAN, resaltó que el coordinador cuenta con el respaldo pleno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con quien se coordinará directamente a través de la Coordinación Regional del CEN para la segunda circunscripción a cargo de DAVID GALVÁN CAZARES.

“Todos ellos coadyuvarán para garantizar el triunfo de nuestro candidato presidencial, RICARDO ANAYA CORTÉS, y de la coalición Por México al Frente, y lograr la transformación que requiere nuestro país.

“En Acción Nacional estamos convencidos de que solo unidos daremos resultados y que sí es posible tener un México mejor. La clave de que a nuestro país y a todos los mexicanos les vaya bien es a través de un gobierno de coalición, como el que proponemos hoy PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, organizaciones de la sociedad civil, académicos e intelectuales. Vamos todos juntos en el presente para llegar al futuro”.

Concatenando temas, el candidato a Diputado Federal por el 09 Distrito de la alianza Por México al Frente, ERNESTO ROBINSON TERÁN, afirmó que con la atracción de inversión para el desarrollo económico y el empleo, el apoyo a la educación y los valores, se garantiza la seguridad de las familias sostuvo.

En esta materia, expuso NETO ROBINSON, todos, sociedad y los tres órdenes de gobierno deben trabajar unidos mediante la aplicación de estrategias y con el apoyo en gestión desde el Congreso de la Unión, “desde donde trabajaremos en las iniciativas y gestiones”.

Con puntos de acuerdo, propuestas y labores de apoyo al Municipio y Gobierno del Estado, y tocando las puertas de las diversas instancias federales para atraer los recursos.

Además, añade el candidato a Diputado Federal por el 09 Distrito de la alianza PAN-PRD-MC, de atraer inversiones para educación y desarrollo económico. Asimismo eslabonar la educación con el sector productivo y el trabajo.

“Nos va a ir muy bien y este flagelo de la inseguridad nos afecta mucho, pero le vamos a poner todo el empeño y vamos a ayudar en el proyecto del Gobernador (FRANCISCO GARCÍA) CABEZA DE VACA para poder hacer realidad que las condiciones de seguridad mejoren en Tamaulipas.

“Hoy es el momento y después de la campaña, vamos a trabajar mucho con el Gobierno del Estado y Municipio, los ciudadanos queremos paz”, dijo finalmente NETO ROBINSON.

Desde el otro ángulo, priistas tamaulipecos confirmaron su respaldo a JOSÉ ANTONIO MEADE, candidato de la coalición ‘Todos por México’ a la presidencia de la república, en su arranque de campaña y, donde se dejó en claro que, de ganar las elecciones, hará un gobierno a la medida de cada mexicano, con programas que destaque primero las familias, las mujeres, una mayor seguridad y que exista calidad de vida.

Al acto de respaldo, que se realizó de manera simultánea al evento de arranque de campaña del candidato presidencial en Mérida, Yucatán, asistió el Presidente del Comité Directivo Estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO; el Coordinador General de la Campaña en Tamaulipas, EDGARDO MELHEM SALINAS, entre otros.

Vuelvo a Matamoros para participarle que el alcalde JESÚS DE LA GARZA dio la bienvenida a los visitantes de la Playa Bagdad: “nuestros vecinos de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, Zacatecas, del Valle de Texas y de tantas localidades de esta región, que disfrutan de sus vacaciones en familia, aquí con nosotros, afirmó al dar a conocer la cifra de 56 mil visitantes que ingresaron hasta las 4 de la tarde de este sábado, día en el que se coronó a la actriz ÁFRICA ZAVALA, como reina del Festival del Mar 2018.

En un ambiente familiar, en orden y de sana convivencia, el presidente agradeció a los visitantes que vienen a nuestra playa a disfrutar en familia de este descanso de Semana Santa.

En su mensaje al público asistente a la coronación de ÁFRICA ZAVALA, le dio la bienvenida a Heroica Matamoros y agradeció su disposición para ser la reina de este Festival, que cumple 34 años de traer alegría y gran ambiente familiar, para chicos y grandes.

Por su parte la reina del Festival del Mar 2018, ÁFRICA ZAVALA, agradeció la hospitalidad de los matamorenses, quienes desde su llegada a esta frontera, recibió manifestaciones de cariño y atenciones, por lo que “estoy muy agradecida”.

Por último, con la finalidad de mejorar la producción y calidad de la leche que se consume en el estado, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) analizan estrategias que permitan garantizar la nutrición del ganado aún en condiciones de estiaje.

Al respecto, el líder del Cuerpo Académico en Ciencia Animal y Agronegocios, MIGUEL RUÍZ ALBARRÁN, dijo que esta labor busca analizar factores que afectan la producción y la salud animal, que ha dado como resultado, la elaboración de suplementos alimenticios para el ganado bovino.

“Tenemos un proyecto vigente que evalúa la respuesta productiva y los factores fisiológicos y rumiantes que modifican la respuesta productiva en vacas lecheras; con ello vemos factores relacionados con la planta, con el animal, entre ellos su genética, factores nutricionales, factores metabólicos, y todo ello asociado como la producción y la calidad química de la leche”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.