EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Anaya-Luebbert, el primer round

A querer o no y como un acto de decoro y recuperación de su honorabilidad política, el PRI -seguramente impulsado por el muy entrón Delegado PEPE MURAT-, dio una respuesta categórica y contundente al “descontón” que la víspera aplicó el líder nacional del PAN RICARDO ANAYA, al ex senador priista OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, a quien elevó de nivel al señalarlo de irregularidades de las que el propio PRI exigió retractarse, so pena de acudir a tribunales.

Era lo menos que pudo ver hecho el PRI en defensa no de LUEBBERT, sino de sus propios procesos internos, pues la grave acusación de ANAYA puso en entredicho todo el mecanismo de selección interno de su próximo líder, pese a que nadie es todavía aspirante oficial a candidato, pues de hecho el registro se abre hasta el próximo 14 de agosto.

La limpieza y la precisión del texto del comunicado difundido ayer por el CDE del PRI en torno a este caso, deja claro su autoría, pues no imaginamos a AÍDA ZULEMA haciendo una defensa tan categórica de OSCAR como lo especifica el documento que, a huevo, tuvo que firmar FLORES PEÑA como presidenta de los priistas tamaulipecos, aunque ella no haya participado en su redacción, ni haya aportado la más mínima idea para elaborarlo.

Ese texto, institucionalmente respetuoso en tratándose de un desencuentro de partidos del más alto nivel, hace que el PRI tamaulipeco empiece a salir del lodazal cenagoso en que lo sumió EGIDIO TORRE a través de AÍDA ZULEMA, quien parecía estar jugando “a las comiditas” con esas reuniones que sostuvo con la militancia, previo a la emisión de la farragosa convocatoria para renovar la presidencia del partido.

Por lo demás, es obvio que este primer round entre priistas y panistas previo al 2018, forma parte de la infinidad de trifulcas electorales que se avecinan dentro de las campañas para la renovación del la Presidencia de la república, el Congreso federal y las presidencias municipales de Tamaulipas.

Es decir, la inmensa mayoría de las acusaciones -por no decir todas- quedarán en ‘ruido mediático’, pese a que trasciendan las instancias legales como ocurrió en el 2007, cuando ‘la maña’ secuestró y golpeó a los operadores del PAN en las elecciones municipales que ganó LUEBBERT con muy poca diferencia de votos, y en las que el propio candidato azul a la alcaldía, GERARDO PEÑA FLORES, sufrió en carne propia los excesos de la política.

En el comunicado, el PRI le exige a RICARDO ANAYA que se retracte de sus afirmaciones contra OSCAR LUEBBERT, so pena de ser demandado penalmente ante las instancias legales, pero hágase lo que se haga, no debemos perder de vista que se trata de pleitos electoreros, en los que el PAN trata de influir para que LUEBBERT sea expulsado de la jugada.

Pero, el texto de PRI es claro y categórico: para la dirigencia estatal, OSCAR es uno de sus ‘cuadros’ valiosos.

Y al pedirle a ANAYA que se retracte de lo que dijo, el PRI está arropando al ex alcalde de Reynosa, y abriendo cauces a su participación.

Y queda claro que, para el PAN de ANAYA, el enemigo a vencer no es el PRI, sino LUEBBERT.

Y como corolario, OSCAR debe estar diciendo: “Golpe que no mata, fortalece”.

Por lo demás, al margen de que ANAYA renuncie o no a la dirigencia del PAN para entrarle de lleno a su proyecto de participar como aspirante a candidato a la Presidencia de la república, deje decirle que durante sus diálogos con la prensa, el dirigente de Acción Nacional dejó claro que la presidencia del PAN No-Participará-en-La-Selección de candidatos a diputados federales y presidentes municipales de Tamaulipas, y que tal responsabilidad quedará en manos del Comité Directivo estatal.

Es decir, en manos de KIKO ELIZONDO e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Es decir, en el Tercer Piso.

Si a eso le suma usted que ISMAEL acaba de ‘descartarse’ como aspirante a candidato a algún cargo de elección popular en el 2018, nos queda claro que el camino está despejado en Reynosa para ‘Chuma’ MORENO, aunque de otro lado nos informan que FRANCISCO GARZA DE COSS creció desmesuradamente gracias a su capacidad de concertación con Grupos y Empresarios, pues su pericia para facilitar el cause institucional para la solución de las necesidades comunitarias, lo está proyectando como un Excelente-Prospecto-A-La-Presidencia-Municipal, como sucede en Río Bravo con RAUL GARCÍA VIVIÁN, a quien de mero arriba le están dando ‘gas’ para que aparezca en las papeletas del 2018.

Concluyendo, la fiesta en el PRI sigue en paz, con todos adentro y con un panorama todavía incierto, pues pese a que LUEBBERT creció, otros aspirantes como el espúreo SERGIO GUAJARDO; el novel MIGUEL MANZUR y el hiperactivo ALEJANDRO GUEVARA, siguen en la carrera.

De otro lado y si de algo le sirve saber que el diputado Verde Ecologista HUMBERTO RANGEL VALLEJO liquidó un total de 100 mil pesos a su partido, por concepto de cuotas acumuladas, se lo pasamos al costo, también con la hipótesis de que al legislador del PVEM pronto lo podríamos ver en otras acciones dentro de su partido.

¡O como candidato!

Y bueno, mientras todo eso sucede en la ‘polaca’, deje compartirle que en el ámbito institucional el Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, por instrucciones del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, supervisó en Reynosa los trabajos del levantamiento del Censo del Expediente Social Único 2017.

En esta ocasión, PEÑA FLORES visitó ¡casa por casa!, los fraccionamientos Villas de Imaq, Villa Esmeralda y Riveras del Carmen, en donde explicó a los residentes, la importancia de que participen en este ejercicio.

“Es un esfuerzo que se está haciendo para contar con la información socieconómica y conocer el perfil social de las familias tamaulipecas y así, en función de ello, acercales el mosaico de programas de gobierno no solo de la secretaría de Bienestar sino de todas las secretarías de manera transversal”, explicó el funcionario.

PEÑA FLORES recorrió las calles junto con personal encuestador y personalmente daba una explicación de las acciones emprendidas impulsadas por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el principal objetivo de las mismas así como el avance que se ha tenido en este censo.

En este recorrido casa por casa, el secretario de Bienestar Social estuvo acompañado por RICARDO MORENO, Director Regional Zona 2 de la SeBien y el equipo de la delegación Reynosa encabezado por MIRNA FLORES.

En otro tema, con el propósito de definir y focalizar coincidencias entre Matamoros y Asia, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, encabezó este miércoles en la ciudad de México la promoción de este puerto fronterizo ante representantes del Gobierno de Taiwán, que en su momento permitan generar nuevos empleos en este municipio, señaló.

En el encuentro, estuvieron presentes el Embajador de Taiwán en México, CARLOS SHIH-CHIEH LIAO y su equipo de trabajo.

El Secretario de Fomento Económico y del Empleo, ARTURO GÓMEZ IBARRA; ROLANDO NGONZÁLEZ BARRÓN, presidente de la Industria Maquiladora de Exportación, INDEX, Matamoros; entre otras personalidades.

En la reunión con el Embajador de Taiwán, los invitamos a visitar Matamoros y a conocer el potencial que tenemos para su mercado y sus inversionistas.

Buscamos coincidencias entre Matamoros y Asia, y trabajamos en la integración de una misión de promoción por tierras asiáticas, en áreas específicas que puedan detonar la inversión para nuestra ciudad, argumentó el presidente municipal.

Por su parte, el Secretario de Fomento Económico, ARTURO GÓMEZM IBARRA, comentó que Matamoros cuenta con una reconocida vocación y fortaleza en el sector automotriz, por ejemplo, pero también están interesados en algunos productos de sectores primarios, como la pesca, por lo que son de suma importancia estos encuentros, para armas una agenda de promoción en los rubros que solicitan.

Vuelvo a Reynosa para mencionar que ‘una travesía literaria’ con más de 80 niños de entre 8 y 12 años vivió la doctora MAKI ORTIZ en La Casa de la Tierra, junto con integrantes del Cabildo, en una exposición sobre la formación del paneta, sus fenómenos climáticos, el sistema planet6ario y la actividad ciclónica, entre otros muchos detalles, en un recorrido realizado por las instalaciones que forman parte de la Red Estatal de Centros de Educación y Vigilancia Climática global.

La doctora MAKI ORTIZ expresó su satisfacción por la participación de los menores en Mis Vacaciones en la Biblioteca y por la instrucción dada en la Casa de la Tierra, para “que tengan esta conciencia desde temprana edad, qué es lo que necesitamos, cómo reciclar, cómo reusar, como evitar el calentamiento global que puede destruir a nuestro planeta”.

En compañía de los niños que participaron en el programa de lectura y aprendizaje llevado a cabo por la Dirección de Educación del Municipio, la alcaldes MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, el Secretario de SEDESOL Municipal, EDUARDO BALDINIERES CÁMARA y la Directora de Educación, MARISOL MAGALLÁNMEDINA, disfrutaron del recorrido que ofreció la directora de la Casa de la Tierra, ZACNITÉ GONZÁLEZ MONTES DE OCA.

En Nuevo Laredo, por cierto, en apoyo a la economía de las familias de la colonia CNOP- Altavista, el gobierno municipal llevó a este sector el programa ‘Miércoles Ciudadano’ para acercarles servicios gubernamentales, asesoría jurídica, consultas médicas, y atender sus demandas de beneficio para la colonia, entre otras atenciones.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado de la primera síndica DORINA LOZANO y funcionarios municipales, atendió a los asistentes a quienes les reiteró su compromiso de seguir trabajando por la colonia y por Nuevo Laredo.

“Reanudamos las actividades de trabajo que veníamos haciendo en las colonias, donde se requiere y se necesita. Esta tarde, estamos en la colonia CNOP para efectuar el programa Miércoles Ciudadano. Buscamos la cercanía con los habitantes del sector para escuchar sus peticiones y solucionarlas. Nos solicitan rehabilitar espacios públicos en plazas y lugares recreativos, atenciones de salud”, mencionó el munícipe.

CARMEN ZAVALA FLORES, representante de los vecinos, agradeció al alcalde la visita a la colonia y destacó que el programa municipal atiende a los sectores más vulnerables.

“Es un orgullo tener en nuestra colonia a nuestro presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, a quien, en representación de los vecinos le doy las gracias por todo el apoyo que hemos tenido de la presidencia municipal y de todo el cabildo. Sabemos que este programa visita las colonias que más lo necesitan”, manifestó la vecina.

Mientras que en Río Bravo, con el objetivo de promover y difundir la

cultura y la integración familiar, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, y el Sistema DIF Municipal dirigido por la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO, en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura que titula CARLOS GUERRERO ORTIZ, y la Dirección de las Casas del Arte que

encabeza NETZAHUALCÓYOTL LÓPEZ ÁLVAREZ, reanudan el programa Domingos Familiares.

“Por instrucciones de nuestro presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, estamos invitando a la comunidad riobravense a que nos acompañe este domingo seis de agosto, en punto de las siete de la tarde al programa cultural Domingos Familiares, el cual se llevara a en la explanada de la Casa de Ladrillo, donde tendremos en este arranque la presentación de diversas agrupaciones culturales y artísticas de nuestro municipio”, comentó CARLOS GUERRERO ORTIZ.

Aquí un paréntesis para mencionar que los aspirantes a cursar estudios del tipo medio superior, nivel bachillerato, modalidad no escolarizada, opción virtual, tienen hasta el 4 de agosto de 2017 para registrarse al ingreso al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, que convoca la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el portal: www.prepaenlinea.sep.gob.mx

Mayor información: http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/prepa-en-linea-sep-3a-convocatoria-2017/

Por último, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAl) entregó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) los resultados del examen de ingreso a Licenciatura (Exani II) que se llevó a cabo el pasado mes de julio para el proceso de admisión al ciclo escolar de otoño 2017-3 (agosto-diciembre 2017).

Los resultados se publican a partir de este viernes 4 de agosto a través del sitio www.uat.edu.mx donde los aspirantes podrán consultar el listado de alumnos que han sido aceptados para nuevo ingreso en las facultades y unidades académicas de todos los campus de la UAT.

El Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, informó que todo el proceso de admisión se ha llevado a cabo conforme a las políticas de calidad de la Universidad, organizado por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Servicios Escolares.

Por hoy todo, nos leemos mañana.