            < Anaya, medirá fuerzas con AMLO

ANA LUISA GARCÍA

1.- Quienes son profesionales en cuestiones de organizar mítines políticos, saben que se calcula un metro cuadrado por persona para obtener una perspectiva óptica de “lleno completo”, aunque no lo sea. En la Plaza Hijas de Tampico una de las más amplias del mapa tamaulipeco, luce pletórica cuando se logra reunir de cinco a seis mil personas, eso era en los buenos tiempos del PRI, pero la vocería del candidato usualmente se refería a 30 mil almas y como esa era la fuente oficial, se daba por cierto.

Los operadores de la zona sur de MORENA lograron reunirle a Andrés Manuel López Obrador el miércoles 2 de mayo en su visita a la playa de Miramar de Cd. Madero más de seis mil simpatizantes, que es un magnífico número, pero las versiones oficiales reconocieron 15 mil. Ahí sobraba espacio y la técnica de medición son las unidades motrices que los trasladaron y la experiencia que en esa zona se tiene en la temporada alta de visita a la playa.

Usted dirá que el tema es ocioso, quizá lo sea, pero el periódico El Norte en sus inicios amplió una fotografía de varios metros y la montó en un restirador y la tuvo mucho tiempo como trofeo. Resulta que con alfileres de colores contó de uno en uno a los asistentes de un evento político, en virtud de que ese medio había difundido una cifra lo más cercana a la realidad, y muy lejos de la versión oficial publicada por la competencia. Obviamente ganó la controversia, desde entonces se han manejado con mucha cautela esta clase de afirmaciones.

La historia viene a cuento porque ayer en conferencia de prensa el Presidente del PAN en Tamaulipas, Francisco Elizondo anunció que en la próxima visita de Ricardo Anaya Cortés, candidato de la colación “Por México al Frente” su partido busca desde ahora despertar el interés de cuando menos 20 mil simpatizantes para que asistan el próximo miércoles a las 5 de la tarde a orillas de la Laguna del Carpintero.

Los terrenos ganados a dicha laguna ha sido escenario de muchos mítines, incluso ahí estuvo durante la precampaña López Obrador. Es un lugar espacioso, pero 20 mil gentes difícilmente caben ahí y las unidades de transporte menos. AMLO reunió 2000 la vez anterior y sobró espacio, con 5000 personas lucirá impresionante.

Se requieren 300 camiones para transportar a 15 mil personas, con gente parada, porque los otros cinco mil pensemos que utilizarán automóviles y camionetas particulares (mil vehículos más).

Lo que es casi imposible es estacionar en la ciudad tantos vehículos, así fuera a 4 o 5 kilómetros a la redonda, es una logística impresionante tratándose de una zona céntrica en el puerto Jaibo como lo es la Laguna del Carpintero, por eso los de MORENA se fueron a la playa de Madero.

En ambos casos el de AMLO y el de Anaya se trata de concentración de los tres municipios, así es que alcanza para los 20 mil simpatizantes y para más. El PAN, sin que consideremos a sus aliados, puede concentrar fácilmente esa cifra en la zona conurbada, donde es gobierno (por primera vez) en Altamira y Madero. Mientras que en Tampico, aunque ahora hondea la bandera del Tricolor, tiene un voto duro superior a los 42 mil. De tal manera que no está en duda la capacidad de movilización que podrá lucir en la próxima visita de Anaya.

El tema es que los partidos políticos hoy en día carecen de información sobre los espacios de cada ciudad y en cada entidad, por eso en estadios deportivos con capacidad para 2000 mil o tres mil gentes dicen que asistieron 10 mil o 20 mil. Y los que conocen la relación taquilla-asistente se ríen de estas cifras.

Por otra parte, el INE tendrá que vigilar mediante drones y desde el espacio aéreo tomar fotografías, suponemos que lo hizo el 2 de mayo con AMLO para cuantificar las unidades de transportación (agua, tortas y pago de los operadores de la estructura, eso es imposible de calcular) porque eso representa dinero, ¿quién lo pago? No importa, pero se debe aplicar a los ejercicios que corresponden a la actividad proselitista. En ambos casos concurren los ejercicios económicos de los candidatos a senadores y diputados por dos distritos, amén de la carta presidencial.

La circunstancia es que las grandes movilizaciones en campañas electorales ya están desapareciendo, pero es difícil desprenderse de la magia seductora de las grandes concentraciones que hechiza el ego del candidato e impacta al electorado confirmando la vigencia de fuerza de tal o cual partido o coalición.

Para Anaya es de vital importancia ganar la batalla de las grandes concentraciones frente a su principal adversario, pero la verdadera batalla está en las urnas. De eso sabe mucho AMLO quien llenó varias ocasiones el zócalo de la Cd. de México, pero la voluntad popular que lo siguió no fue suficiente, no dejó constancia en las boletas electorales.

2.- Las próximas visitas de Ricardo Anaya a Tamaulipas serán en Nuevo Laredo, Victoria y Mante. No hay fecha precisa, pero suponemos que será a partir del 14 de mayo o después y eso permitirá abrir espacio a los candidatos a alcaldes del Frente PAN-PRD-PMC y ese sería el caso del Dr. Xicoténcatl González Uresti, el abanderado para la Capital del Estado.

Xico el hombre de a caballo que despertó sorpresa pero también confianza como candidato independiente en el 2016, ahora regresa a consultar nuevamente al ciudadano pero acompañado de una estructura de partido.

El candidato ciudadano del Frente ha logrado en su diálogo interno con la militancia y dirigencias de los tres partidos su apoyo. También cuenta con la suma del capital político de Arturo Soto Alemán, quien le ha brindado su adhesión y lo ha introducido en círculos azules para que en esta jornada lo acompañen.

Xico, como él se hace llamar ya está listo, Su discurso es el del hombre sencillo que ofrece hablar con la verdad al pueblo victorense, no promete nada que no pueda cumplir. El doctor está totalmente alejado de las viejas prácticas que sumieron al municipio en retraso y abandono. “No podemos condicionar el apoyo político por una posición. Por apoyo a la campaña no puedo ofrecer empleo”, y lo dice así de claro y directo.

En una breve charla expone que en Victoria se tiene que diversificar las actividades productivas que generen riqueza, para ello hay que darle las herramientas a la gente, incluyendo a los jóvenes para que busquen nuevos espacios de oportunidad y que no estén esperanzados a trabajar en gobierno.

También se refirió a la imperante necesidad de actualizar las rutas del transporte público, porque no responden en muchos de los casos a las necesidades. El usuario, debe ser el eje sobre el cual se haga un nuevo planteamiento para hacer eficiente el servicio, que es vital en el día a día del trabajador, del estudiante, del ama de casa.

Hay que seguir mejorando las calles, como son la del boulevard sobre el río San Marcos, apunta en otra parte de la charla.

A pregunta sobre las obras que se realizan en el 17 y que son en coinversión estatal y municipal, dice “se merecía un cariñito y desde luego se verá mejor, pero no era necesario invertirle tantos millones”.

En el tema de seguridad, el Dr. Xico dice, “No voy contra la gente mala, el municipio no tiene los recursos, pero voy por los jóvenes con programas para su atención, para que no caigan en manos de ellos”. Hay que abrir nuevas canchas deportivas, actividades culturales, fomentar el arte, mentes sanas y cuerpos sanos para enfrentar esta ola de violencia.

El candidato del Frente PAN-PRD-PMC manifiesta confianza en que quienes votaron por él con independiente, la inmensa mayoría volverán a hacerlo, esto aunado al voto de la coalición de partidos le ofrecen un horizonte prometedor.

Como Usted sabe, González Uresti obtuvo una votación copiosa en el medio rural, escribiendo una página interesante en la historia política al lograr ganar en 4 ejidos (los de Caballeros), una zona donde sólo el PRI ganaba.

Estamos a seis días de que se empiece a escribir la nueva historia político electoral en el municipio de Victoria.