EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Anaya pinta de azul a Tamaulipas

Un revitalizado RICARDO ANAYA cimbró a Tamaulipas con un discurso energizado, en el que la coalición Por México al Frente exhibió un vigoroso músculo político, pues la gigantesca concentración con que arropó al candidato presidencial, pareció decidir el voto de la zona conurbada del sur tamaulipeco a favor de la propuesta azul.

Fue, para la coalición PAN-PRD-MC, una tarde de éxito, pues la propuesta presidencial de RICARDO ANAYA fue la más objetiva e inteligente que han escuchado los tamaulipecos, más allá de las fórmulas fondomonetaristas de JOSÉ ANTONIO MEADE, o las ambiguas de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

ANAYA CORTÉS arribó al aeropuerto Francisco Javier Mina de Tampico a las 17:22 horas -en el demorado vuelo comercial 3142 de Interjet-, donde lo esperaban el candidato al senado ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; su suplente, EDMUNDO MARON MANZUR; el presidente estatal del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR; el secretario general y Coordinador estatal de las campañas del PAN, GERARDO PEÑA FLORES; el Coordinador de la campaña presidencial en Tamaulipas, JESÚS MARÍA MORENO IBARRA y la senadora SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO.

La visita de RICARDO ANAYA oxigenó las campañas políticas de ALMA LAURA AMPARAN, ANDRÉS ZORRILLA y fortificó la ya de por sí sólida posición política del candidato azul a la alcaldía jaiba, JESÚS ‘Chucho’ NADER, colocado ya como favorito rumbo a la elección del 1º de julio, pues la ruidosa y muy concurrida recepción a RICARDO ANAYA terminó de hacer añicos la maltrecha candidatura a la reelección de la alcaldesa MAGDALENA PERAZA.

En síntesis, la multitudinaria visita de ANAYA al sólido sur tamaulipeco, refrendó la convicción panista de los municipios de la zona conurbada, pues el vigoroso discurso de su candidato presidencial, y el rigor de la lógica discursiva de su propuesta, acabaron de convencer a los sureños tamaulipecos de que el candidato de la coalición Por México al Frente, RICARDO ANAYA CORTÉS, es la mejor propuesta para la Sucesión Presidencial.

Por cierto, desde la perspectiva del columnista capitalino LEO ZUCKERMANN, no debe descartarse la posibilidad de que ANAYA CORTÉS gane la elección presidencial, pese a que AMLO muestre una preferencia ciudadana del 45 por ciento; RICARDO ANAYA 30 y JOSÉ ANTONIO MEADE 18 %

… Y hasta MEADE, parece bromear.

Pero como el tiempo nos apremia, mañana le daremos los detalles del discurso.

Concatenando temas, la candidata a Diputada Federal por el IV Distrito Electoral de la coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR, visitó las colonias de Matamoros pidiendo la oportunidad para ser Legisladora Federal.

Dentro del recorrido mencionó que una de sus propuestas es eliminar los privilegios de la clase política. “No hay condición de mayor injusticia, que la condición de privilegio que la clase política tradicional disfruta todos los días. Privilegios que son negados a millones de mexicanos que ni siquiera tienen idea qué es vivir con un seguro de gastos médicos mayores, con seguro de vida, con bonos especiales cada año y al finalizar su trabajo una jugosa pensión especial.”

Por último, VERO SALAZAR aseveró “Por eso, como diputada federal lucharé por eliminar esos privilegios y desde luego renunciaré a cualquier tipo de privilegio especial de la cámara de diputados”.

Lo que nos recuerda que la Inge CARMEN PÉREZ ROSAS, candidata a diputada federal por el III distrito electoral que abandera la coalición “Por México al Frente”, expresó: “Tengo ganas de hacer bien las cosas, por eso voy a servir en forma decidida y comprometida”, al recorrer los ejidos y colonias agrícolas del municipio de Méndez.

Al arribar en este inicio de semana a la colonia agrícola San Lorenzo con vivas y alegría fue recibida la ingeniero agrónomo y mujer del campo CARMEN PÉREZ, quien busca representar con dignidad a los electores del III distrito en la cámara de diputados federales.

Más tarde estuvo en los ejidos Pedro J. Méndez y la Purísima, reafirmando el trabajo y gestión de que los campos del 3er. Distrito se les atienda y otorgue el apoyo por parte del gobierno que deben tener quienes trabajan la tierra para México en esta esquina noreste del país.

Concatenando temas, las madres de familia de Reynosa tienen en ERNESTO ROBINSON TERÁN, candidato a Diputado Federal por el IX Distrito de la alianza Por México al Frente, a su mejor aliado para sacar adelante a sus hijos al legislar y gestionar por su futuro desde el Congreso de la Unión, después del primero de julio.

“¡Nuestro reconocimiento y apoyo a las madres de familia! ¡Con su apoyo llegaremos a la Cámara de Diputados y allí seremos su voz! ¡Allí seremos los gestores del futuro de sus hijos!”, dijo NETO ROBINSON.

Tras recordar y reconocer la guía y enseñanzas de su señora madre, la profesora LETICIA TERÁN de ROBINSON, NETO ROBINSON, manifestó toda su gratitud a todas las madres de familia que al ofrecer su vida en la dulce espera, han hecho de Reynosa una gran ciudad.

El candidato a Diputado Federal por el IX Distrito de la alianza PAN-MC-PRD, quien en 39 días de campaña recorrió las colonias y comunidades rurales, expresó a las mamás de Reynosa las propuestas de RICARDO ANAYA y de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidatos a la Presidencia de México y Senado, respectivamente, para tener un sociedad con una mejor economía, seguridad y desarrollo social.

Vuelvo a Tampico para compartirle que el colapso del gobierno municipal de MAGDALENA PERAZA, con renuncias que pronto se convertirán en una “cascada”, anticipan la derrota anunciada de la alcaldesa como candidata a la reelección, Y-No-Solo-Por-La-Enorme-Ventaja de su adversario del PAN, JESÚS ‘Chucho’ NADER, sino porque hasta sus más cercanos y cercanas colaboradores están saltando del barco ante la halagüeña perspectiva De-Un-Tampico-Mejor bajo la batuta del ex secretario de Administración del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y como le decía ayer: eso se ve a las claras en Tampico y Matamoros, donde en la angustia de su desesperación, los alcaldes están recurriendo al cariño comprado para simular posicionamiento, pero como dice la canción: “el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel”.

Por lo que pronto eso se verá en Matamoros, donde se está haciendo acopio del cascajo de las campañas para “sumarlo” a los haberes tricolores.

¡Hágame usted el favor!

Por cierto, la incorporación de PALOMA GUILLÉN, CAVAZOS LERMA y hasta RAMIRO RAMOS, como rimbombantes Secretarios adjuntos del CEN del PRI, parece ser el principio del “reacomodo” de fichas rumbo a la “refundación” del PRI, con MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG a la cabeza y PEÑA NIETO operando el tinglado tras bambalinas.

Es decir, el CEN del PRI -o mejor dicho: PEÑA NIETO-, no pierde el tiempo y tras visualizar la estrepitosa derrota nacional del PRI, ya prepara desde ahora el resurgimiento del “Nuevo PRI”… y naturalmente que OSORIO CHONG, personero que aparentemente utilizará EPN para la “refundación”, ya está ‘reclutando’ a sus operadores para lo que viene… después de la derrota del 1º de julio.

A propósito de campañas, en la sesión de este miércoles, el Congreso local designó a JORGE EDUARDO SÁENZ HINOJOSA, como Presidente Substituto del Municipio de Miguel Alemán, quien, como parte de una terna enviada por el Ayuntamiento correspondiente, cumplió con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo.

JORGE asume funciones en sustitución temporal de la alcaldesa ROSA ICELA CORRO ACOSTA, quien se integra de tiempo completo a su campaña como candidata a la reelección.

Asimismo, de la terna enviada por el Municipio de Nuevo Laredo, se eligió a RUBÉN SIERRA BORJA, para ocupar el cargo de Segundo Regidor Substituto, que ha laborado en diversas Constructoras y se ha desempeñado dentro de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de dicha localidad.

De otro lado, el INE está promoviendo ante los medios de comunicación (radio y televisión), instituciones académicas y sociedad civil, la organización y celebración de debates, donde los candidatos a un mismo cargo de elección popular (Senadores o Diputados Federales), presenten sus plataformas electorales y puedan realizar un intercambio de ideas.

Aquellos medios informativos, instituciones u organizaciones, interesados en celebrar algún debate en la entidad, podrán realizarlo, sin que para ello resulte indispensable la colaboración del Instituto.

Para el caso de que se requiera la intervención del INE, los candidatos o los partidos políticos, deberán presentar una solicitud por escrito, ante el Presidente del Consejo Local del INE en Tamaulipas, hasta quince días antes de la fecha propuesta para la celebración del debate, informando por lo menos: Nombre de los candidatos y sus representantes; Formato y tiempos acordados; Fecha de celebración del debate; Lugar; Persona moderadora, y Tipo de intervención que se requiere al Instituto

El Consejo Local del INE en Tamaulipas, analizará la solicitud y confirmará la voluntad de los solicitantes; y de no existir imposibilidad material, contribuirá en su celebración, atendiendo las cuestiones administrativas y respetando las reglas previstas en el Reglamento de Elecciones.

En Reynosa, entre tanto, un nuevo llamado a los automovilistas emitieron la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y la Dirección de Tránsito Municipal, para que observen las medidas preventivas que han sido establecidas donde se están ejecutando obras y que por seguridad se suspende la circulación vehicular.

Una especial recomendación emite ambas dependencias para que al circular por el bulevar Miguel Hidalgo tomen precauciones al aproximarse a los trabajadores y las máquinas que rehabilitan la carpeta asfáltica en los dos sentidos de la circulación.

Los cortes al tráfico automotriz están siendo alternados en los sentidos Oriente a Poniente y Poniente a Oriente, entre la calle Río Mante, José de Escandón y la avenida Praxedis Balboa, lo que puede observarse a tiempo para tomar la desviación programada por Tránsito y Protección Civil.

Agentes de Tránsito Municipal dirigen el flujo vehicular en los cortes de circulación para contribuir a un tráfico más seguro y pide la colaboración de todos los conductores para que sean respetuosos de los turnos que se da a cada carril y así evitar accidentes.

Allá mismo, por cierto, colonos de Las Mitras, Revolución Obrera y COMAPA, siguen unidos por la salubridad de los habitantes del sector con acciones encaminadas a bajar los niveles de brote de aguas negras.

El organismo del agua y drenaje de la ciudad continúa con las maniobras para que Las Mitras y Revolución Obrera tengan calidad de vida con una mejor higiene. Compromisos de corto, mediano y largo plazo para desviar brote de aguas negras, así como rehabilitación de caídos y colector.

COMAPA sigue en la rehabilitación de caídos y socavones en la colonia La Presa, en la calle Francisco I. Madero, continuarán en la vía 2 de Febrero y posteriormente en la Rodolfo Garza Cantú o Río Purificación.

Por otra parte, en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS hizo un recorrido de supervisión de obras, donde constató un avance del 90 por ciento en la construcción de la Secundaria Técnica Municipal en la colonia Constitucional, y del 97 por ciento en la preparatoria que se edifica en el fraccionamiento El Progreso.

“Son instalaciones de primer nivel con talleres equipados, laboratorios, explanadas, escuelas muy dignas y que nos llenan de orgullo, pues facilitarán el acceso a la educación a los jóvenes de este sector”, dijo el alcalde.

En el recorrido, el alcalde estuvo acompañado de funcionarios y vecinos de ambos sectores quienes se mostraron conformes con estos planteles que pronto estarán en condiciones de recibir una capacidad de 450 alumnos, cada uno.

La Preparatoria Técnica ‘Manuel Gómez Morín’, se construye en una superficie de 40 mil 914 metros cuadrados, con inversión de 49 millones 976 mil 587 pesos.

En la secundaria técnica de la colonia Constitucional, la cual se construye en una superficie de 14 mil 961 metros cuadrados, el gobierno municipal invierte 38 millones 53 mil 602 pesos.

RIVAS CUÉLLAR refirió que estas son obras importantes que generan un detonante en infraestructura educativa en ambas colonias, además que estarán listas para iniciar el siguiente ciclo escolar, en agosto.

Antes de que se me pase, deje compartirle que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, extendieron una felicitación a todas las madres tamaulipecas con motivo de su día y, en particular, a las miles de madres servidoras públicas del Estado, ya que sin ellas, afirmaron, no se concibe un gobierno humano y cercano a la gente.

En el marco del Día de las Madres, el mandatario y la presidenta del DIF Tamaulipas convivieron con más de 3 mil servidoras públicas del Estado, en las instalaciones del Polyforum de la capital tamaulipeca.

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que han sido las mujeres tamaulipecas quienes mantienen firme y de pie a Tamaulipas en los momentos más difíciles.

“Fueron las mujeres aguerridas, las madres tamaulipecas que han hecho posible que Tamaulipas salga adelante”, expresó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Dijo que como funcionarias del Gobierno Estatal han resaltado lo mejor de Tamaulipas y que, al igual que él están convencidas que la mejor herencia que se les puede dejar a los hijos va más allá de un patrimonio digno.

Exhortó a las servidoras públicas a ser generosas con la población, atendiéndolas con dignidad, respeto y una sonrisa.

“Esto es como quiero que este gobierno se distinga; por ser un gobierno humano y cercano a la gente”, concluyó.

Por cierto, en un ameno convivio, la Sexagésima Tercera Legislatura, reconoció en las mamás que son parte del Congreso del Estado, el amor, dedicación y valentía que logra unir a las familias del Estado, así como forjar hijos, hombres y mujeres que aprenden a soñar y contribuyen en un mejor Tamaulipas.

Los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, en el marco del 10 de mayo, “Día de la Madre”, rindieron un homenaje al esfuerzo de las colaboradoras de este Poder Legislativo, pues valoran el trabajo que realizan, a la par de llevar las riendas de un hogar, lo cual no es una tarea fácil.

Por asociación temática, Diputados locales, buscan otorgar las herramientas necesarias, para combatir de manera más eficiente la violencia contra las mujeres, así como avanzar en materia de transparencia en lo relacionado al tema de obra pública, entre otras, que generan un mejor desarrollo del Estado.

Los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, presentaron reformas a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a efecto de precisar las facultades que le competen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estableciendo que deberá impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres, en esta materia.

En otro tema, los cinco presuntos responsables del homicidio del periodista CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ que permanecían recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, fueron trasladados al CEDES de Altamira, el cual ofrece mejores condiciones de seguridad para los propios detenidos, gracias a una mayor infraestructura del Centro de Ejecución de Sanciones y mayor número de custodios.

Las autoridades penitenciarias realizan estos traslados de internos de un Centro de Ejecución a otro distinto, como parte de una estrategia permanente con el fin de garantizar la seguridad de los reclusos así como equilibrar la población entre los diversos centros penitenciarios del estado.

Este movimiento de un penal a otro, de los detenidos por el homicidio del periodista CARLOS DOMÍNGUEZ, se realizó con pleno respeto a los derechos humanos de los detenidos.

Si bien los detenidos poseen un amparo otorgado por un Juez, éste establece la salvedad de que pudieran ser trasladados en caso de que las autoridades penitenciarias consideren que un motivo de su cambio, sea la seguridad de los quejosos.

La detención de los presuntos responsables del homicidio cometido en Nuevo Laredo, ocurrió el pasado 28 de marzo gracias a un trabajo de investigación conjunta de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Cambio de orientación temática para participarle que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), publicó en su Federal Register que reconoce prácticamente a todo el estado de Chihuahua como libre de la Garrapata Boophilus spp¸ lo cual permite a los productores de la entidad comercializar su ganado y productos cárnicos en condiciones de mayor competitividad.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en coordinación con el gobierno estatal y productores desarrollaron y ejecutaron las acciones sanitarias necesarias para liberar del ectoparásito a casi todo el estado.

Para otorgar el reconocimiento, del que sólo quedaron exentos los municipios: Calvo y Morelos, así como Guadalupe, personal del USDA y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) comprobaron la ausencia de la Garrapata Boophilus spp¸ que afecta principalmente al ganado bovino.

Los criterios evaluados durante la visita de revisión estuvieron sustentados en la existencia de una base legal sólida y de la autoridad para aplicarla; un sistema de vigilancia epidemiológica consistente y la capacidad de diagnóstico a través de laboratorios oficiales o reconocidos por la autoridad sanitaria mexicana.

Por último, al continuar con los festejos por el “Día de las Madres”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció un convivio a las trabajadoras universitarias sindicalizadas que laboran en las diferentes dependencias de esta casa de estudios en Ciudad Victoria.

En el evento realizado en un conocido centro social de la localidad, se contó con la presencia de la Maestra MARÍA CRISTINA CANALES de SUÁREZ, esposa del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien reiteró el apoyo de la universidad a las madres trabajadoras.

Durante el emotivo festejo, se contó también con la presencia del Encargado del Despacho de la Secretaría de Administración, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA; de la Secretaria General Estatal del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), ISIDRA VERÓNICA TREJO ZÚÑIGA; de la Directora de Recursos Humanos, MIRNA DALIA SAAVEDRA MERREM y de la Secretaria General de la Sección Centro del SUTUAT, JUANA MARÍA ROCHA MARTÍNEZ.

En su mensaje, la Maestra MARÍA CRISTINA comentó que el festejo es un reconocimiento a la labor que desempeñan como trabajadoras y como madres de familia.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.