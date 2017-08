PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

Anaya se dice víctima del PRI

De incorruptible a acusado

Obras escolares, son actos sensibles

1.- En menudo escándalo está envuelto Ricardo Anaya Cortés, luego de que el periódico El Universal publicó el miércoles, una reseña muy precisa sobre la forma acelerada como ha crecido la fortuna familiar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Lo peor para el “Joven Maravilla” que enarbola la bandera de la honestidad y se ha proclamado enemigo de la corrupción, es que los señalamientos que le imputan por tratarse de riqueza inmobiliaria, asentada en el registro público de la propiedad difícilmente puede desmentirla y desde luego no ha intentado hacerlo.

Anaya se ha limitado a acusar al PRI de estar detrás del trabajo de investigación periodística, pero hasta ahora no ha desmentido los contenidos del medio de comunicación, que desde luego está fundamentado en actas notariales de esas propiedades, así como en el Registro público de la Propiedad de Querétaro.

Resulta que en menos de 15 años “la familia política de Ricardo Anaya Cortés, con sus suegros Donino Ángel Martínez Diez y Maribel Natalia Franco, pasó de tener 4 a 17 empresas e incrementar la propiedad de 6 inmuebles con un valor de 21.9 millones de pesos a 33 propiedades con valor aproximado a 308 millones de pesos”. Así lo publica el medio de comunicación aludido y explica que estas cifras representan un crecimiento de 1,304 por ciento del patrimonio inmobiliario.

Sin embargo, el también aspirante a la candidatura presidencial declaró que antes de la información saliera a la luz pública había recibido una amenaza, donde el móvil supuestamente “es para evitar que el actual Procurador, en pase automático se convierta en el Fiscal General de la nación”.

Al respecto agregó, que el gobierno quiere dejar un fiscal a modo para los próximos años. En el programa de Ciro Gómez Leyva Anaya dijo que se ve el golpe del Gobierno Federal detrás de la publicación a la que calificó como una infamia. Infamia quiere decir afrenta, ofensa, pero no ha dicho que han faltado a la verdad, o que es falsa la información.

Ricardo Anaya Cortés dice que el PRI juega a filtrar información para dañar la honra de la gente y que en política no hay casualidades. Efectivamente no hubo casualidad cuando él (RAC) vino a Tamaulipas a formular declaraciones contra Oscar Luebbert y también hubo el mismo propósito de dañar al priista, esa es la política y el que le “entra” se tiene que aguantar, en otras palabras, < hay tiempos de lanzar cohetes y tiempos para recoger varas>.

Por su parte Margarita Zavala a través de las redes sociales dejó asentado que pese a sus diferencias con Ricardo Anaya, le expresaba “su solidaridad ante los ataques injustos a su integridad”.

Y es que no le quedó de otra a Doña Margarita, porque si se hunde Anaya, se hunde el Partido Acción Nacional y eso no le conviene a ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República, además con estas breves líneas de alguna manera Zavala de Calderón se deslinda, para que no vayan a decir que forma parte del binomio “prianista” que algunos ven para el 2018.

Falta saber que dice Rafael Moreno Valle, otro al que no le viene mal esta sacudida al Chico Maravilla.

2.- A 17 días de que rinda su I Informe de Gobierno, el alcalde victorense Oscar Almaraz Smer ha intensificado la supervisión de obras escolares, un renglón muy importante en Programa de infraestructura 2017, que tiene y debe cumplirse conforme a los tiempos que se ha marcado la Dirección de Obras Públicas y que responde a los compromisos adquiridos con los vecinos de diferentes colonias.

Las obras educativas, serán siempre actos sensibles porque benefician al principal tesoro de la sociedad, las futuras generaciones, por eso Oscar es bien recibido en sus continuos recorridos por las colonias.

Uno de esos planteles beneficiados es la Primaria Gabriela Mistral, de la Colonia Estrella, donde se construye un desayunador escolar además de pavimentra la calle Mercurio, con lo que se facilitará el acceso vial al plantel, para supervisar los trabajo estuvo el Jefe Edilicio, que tiene como lema “no basta girar una instrucción, hay que verificar que se cumpla, y que además se cumpla bien”.

En esta semana la agenda del Jefe Edilicio incluyó un sinnúmero de planteles de primarias, secundarias, incluyendo a la Prepa Federalizada 3 en la que se construye una biblioteca que será equipada, además de pavimentarse la calle principal para su acceso.

3.- Quedó cerrado el registro de propuestas para rector de la UAT, los Consejos Técnicos de los 26 planteles entregaron oportunamente su documentación que incluye además del nombre del candidato su aportación para la integración del Plan de Desarrollo de la Universidad.

Entre hoy y mañana serán revisados los documentos que fueron recibidos y registrados como lo marca la convocatoria, y el próximo lunes 28 en asamblea se dará a conocer el nombre del candidato único o candidatos, según sea el caso, para proseguir con el procedimiento. Los comentarios extraoficiales denotan que las tendencias favorecen a José Andrés Suárez Fernández.

4.- La diputada federal María Esther Camargo dio a conocer los bajos indicadores que registran la aplicación del presupuesto de infraestructura educativa para este año, debido a la ausencia de proyectos que son responsabilidad del ITIFE.

Los señalamientos de la legisladora revelan que en Tamaulipas solo han aterrizado alrededor de 120 millones de pesos, de los 600 MDP aprobados. El riesgo es que ese sector pierda la oportunidad de ejercer los 480 millones de pesos restantes.

El tema es de trascendencia por el mal estado en que están muchos planteles deteriorados por el tiempo y la falta de mantenimiento oportuno. Agustín de la Huerta, hoy Director del CONALEP, alguna vez denunció y reclamó desde su desempeño de Delegado de la SEP en Tamaulipas, la urgencia de rehabilitar los planteles que presentan deficiencias y las cosas no han cambiado en los últimos años.

Esta es la segunda vez que sale este llamado de alerta en ese mismo ramo escolar, sólo que ahora estamos a cuatro meses de que finalice el ejercicio.