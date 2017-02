T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ANTE GRAVE ECRUCIJADA ALCALDESA DE REYNOSA….!

SI LA CIDUADANIA en Reynosa votó en favor de la Dra. MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, fue porque se tenía fe y confianza ella, porque para el pueblo, era la persona idónea para dirigir lo destinos de esta pujante comunidad fronteriza hacia buen puerto, pero desgraciadamente, hoy vemos con tristeza como “la alcaldesa ha venido desgastándose evidentemente en acaloradas sesiones de cabildo”, porque ella, junto a un poco más de la mitad de los integrantes del cuerpo edilicio, entre ellas la síndico Cita Guadarrama, en la sesión del pasado miércoles, propusieron y aprobaron, solicitar al Congreso la aprobación para COBRAR AL PUEBLO DE REYNOSA EL SERVICIO DE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA y el cobro de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad.

ESTA DECISIÓN, No es otra cosa más que. “una aguda encrucijada desgastante en la que se encuentra inmersa la alcaldesa de Reynosa”, la que por su propósito o intención de cobros al pueblo, proyecta afectar aún más la ya de por si deprimente economía de las familias de bajos recursos económicos, y en esto, “doña Maki”, lamentablemente no se ha puesto a pensar, y si ella ya fue Diputada Federal y Senadora de la República, creo que tiene el conocimiento, la capacidad y habilidad necesarias, para recurrir a las instancias correspondientes de las Federación y hasta del extranjero, en donde poder gestionar recursos para salir adelante, ante el grave problema que enfrenta, debido a la falta de dinero para resolver la serie de necesidades financieras que para su desgracia le heredó el repudiado ex alcalde José “Pepe” Elías Leal.

AHORA BIEN, creo que con el proyecto del cobro de la recolección de la basura a las familias de los estratos sociales más vulnerables de Reynosa, deja entrever que doña Maki, “al igual que los ex alcaldes del PRI, “está obrando con ligereza”, porque no está tomando en cuenta que la crisis económica, por la falta de empleos y otras muchas razones, incluyendo la gravísima inseguridad en el pueblo, a los jefes de hogar de condición humilde, muy apenas les alcanza para el sostén alimenticio de sus esposas e hijos, pero tal parece que esta aguda situación financiera A LA JEFA DEL PUEBLO de Reynosa “le es ambiguo, ecuánime a e indiferente”.

YO CONSIDERO que la Doctora Maki Ortiz, por su largo peregrinar en los ángulos políticos de México y en especial de Tamaulipas y Reynosa, está obligada a demostrar calidad en el servicio público y “no obrar con saña” y agraviar al pueblo que le dio el voto para llevarla a la Presidencia Municipal, porque eso era lo menos que podría esperarse de ella y ahora que se empeña en cobrar la recolección de la basura, los parquímetros y otros rubros, está evidenciando no tener la capacidad necesaria para obtener recursos millonarios para dar solución inmediata a los problemas financieros que se vienen padeciendo en esta naciente administración municipal.

REYNOSA de Maki Ortiz esperaba mas, es decir acciones que bien valgan la pena y no que llegara a la alcaldía “PARA ASESTAR TERRIBLES ZARPAZOS ECONÓMICOS AL PUEBLO DE REYNOSA”, detalle en el cual creo que ella debe reflexionar, si es que se pone del lado de la gente que no tiene dinero, porque si ella a año y medio desea reelegirse, con toda seguridad la comunidad reynosense, “ya no la verá con buenos ojos” y por nada del mundo le darían nuevamente el voto, porque lo que ella está haciendo junto a su grupo de regidores, es ensañarse con la gente económicamente no pudiente.

ADEMÁS, creo que a la Doctora Maki Ortiz Domínguez, le debe quedar muy en claro que si ella ganó la Presidencia Municipal de Reynosa, no fue precisamente por su popularidad o “su raiting político”, sino “por el efecto cabeza de vaca”, eso todo mundo lo tiene presente y por ese mismo motivo, en otros municipios del estado también se ganaron las alcaldías, cuyos ediles si están trabajando de la mano con el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien por su parte, anda empeñado en ejercer acciones que sean de beneficio para los tamaulipecos y no se anda ensañando con la población, como ya pretende hacerlo aquí en Reynosa la alcaldesa MAKI, a la que, seguramente “la están mal asesorando”, cuyo tema es evidente porque “está abiertamente confrontada con gran número de regidores del cabildo”. Y eso naturalmente “es andar perdiendo el tiempo”, en lugar de aprovecharlo para lograr beneficios para su pueblo. PARA LOGARR BENEICIOS PARA SU PUEBLO.

MAKI desde antes de ser candidata a la alcaldía, en todo momento, se mantuvo como adversaria-enemiga del actual Gobernador, a pesar de ser del mismo establo político, basando ella su influencia a la amistad que la une con la ex primera dama de México MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, porque ella así lo ha dejado entrever, pero creo que eso, debe dejarlo para otra clase de temas y no para estar y trabajar en contra del actual primer Gobernador Panista, detalle por el cual considero que, DOÑA MAKI también en eso debe sinceramente reflexionar y si no lo hace, pues allá ella. Y por lo pronto, debe echar a andar su gran sabiduría para trabajar armónicamente por el bien de las familias de Reynosa Y NO ENSAÑARSE con ellas, con los pretendidos cobros de la basura y los parquímetros. Motivo por el cual seguiremos viendo muy de cerca este interesante tema y otros que ya vienen llamando poderosamente la atención en Reynosa.

Ud. Amable lector que opina?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

