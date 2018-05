ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Ante unas ocho mil personas, AMLO pido votar parejo.

*.- Quiero regresar a Mante, como presidente de México.

Como es ya conocido, el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 6 del presente mes y año, estuvo en esta Ciudad.

Ante alrededor de unos 8 mil simpatizantes congregados en la explanada de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, entre otros temas, se refirió a quitar la pensión a los ahora ex – presidentes de México.

En su mensaje dirigido a unas 8 mil personas que acudieron por su voluntad la tarde del pasado día miércoles y se entregaron en cuerpo y alma a sus aspiraciones políticas, dijo que desde Diciembre será el aumento de pensión a adultos mayores.

El aumento será sobre lo que reciben en la actualidad, y que aquí les entregan 1, 160 pesos cada dos meses, unos 1,500 pesos son los que reciben por mes y que cuando menos van a crecer a 2,500 pesos como en la Ciudad de México.

El candidato a la presidencia de la república, de la Coalición “Juntos Haremos Historia”; anuncio apoyos para jubilados y pensionados del ISSSTE, Seguro Social y para discapacitados, que tendrán una pensión mensual.

Andrés Manuel López Obrador, menciono que le dio mucho gusto comentarles sobre los programas, que ustedes sepan lo que vamos a llevar a cabo al triunfo del movimiento, y pidió nada más dos cosas adicionales.

La primera que tengan confianza, no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo, les voy a mencionar tres razones, primero porque son ideales, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida.

La segunda porque conozco la historia, se lo que han hecho todos los presidentes de México, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, manifestó el candidato a la presidencia de la república.

El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo yo no quiero pasar a la historia, como un presidente, como un mal presidente, porque en ese sentido soy ambicioso, legítimamente, ambicioso.

Quiero pasar a la historia como un buen presidente, quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez García, quiero seguir el ejemplo de Francisco I Madero, y quiero seguir el ejemplo del General Lázaro Cárdenas del Río.

Y lo tercero en lo que no les voy a fallar, y quiero decirles que la primera reforma que voy a enviar al Congreso, es una reforma a la Constitución, me voy a someter a la revocación del mandato.

Andrés Manuel López Obrador, explico que cada dos o tres años, se va a poner una consulta a los ciudadanos, y se va a preguntar, ¿quiere que siga el presidente o que renuncie?, porque el pueblo pone y el pueblo quita.

Hablo de la democracia representativa, en que se elige a un gobernador o a un presidente, por 6 años y ya no se les puede quitar, imagínense lo que nos hubiésemos ahorrado, evitado, si tuviese la Constitución establecido la revocación del mandato, eso se llama democracia participativa.

El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que no es nada mas ya vote por ti y ya pélate, haz lo que quieras, no vote por ti eres mi representante pero yo voy a tener como ciudadano.

Agregó, voy a tener siempre las riendas del poder en mis manos, te portas mal y te vas, porque no te queremos, no queremos malos gobernantes, por eso es lo que les pido que tengan confianza voy a estar a la altura de ustedes, no voy a fallarles y no voy a fallares.

Andrés Manuel López Obrador, expresó voy a regresar, voy a estar en El Mante porque aquí estamos hablando de venalidades importantes como no deja de ser algo genial, quiero regresar como presidente de México.

El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, indicó vamos a llevar a cabo una asamblea como esta, y voy a darles a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, para El Mante y esta región del estado de Tamaulipas.

En este sentido señaló, que programas, inversión federal, y vamos entre todos a darle seguimiento a ese programa, vamos a empezar a evaluar de que ese programa se cumpla, voy a venir con todos los miembros, del gabinete a darles a conocer ese plan.

Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no habrá divorcio entre el pueblo y gobierno, vamos a estar juntos y vamos a hacer un gobierno del pueblo para el pueblo, y con el pueblo, entre todos, juntos vamos a hacer historia.

Enseguida dijo, yo les necesito, porque esto no es asunto de un solo hombre, con la mano empuñada, ni de unos 20 candidatos, es asunto el motor del cambio es el pueblo, el alma de este movimiento es el pueblo.

El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia de la república, dijo lo decía Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, yo voy a estar siempre con ustedes, vamos a regresar a El Mante.

Pidió de manera respetuosa se vote parejo, que no haya voto diferencial, porque los de la mafia del poder están induciendo que se vote por mi porque ya no tienen ninguna posibilidad de ganar.

Señalo Andrés Manuel López Obrador, que los de la mafia del poder quieren atrincherarse en el Congreso, si ganamos la presidencia y no tenemos mayoría en el Congreso, ahí van a estar obstaculizando.

Dijo que no olviden que todos los cambios que han hecho a la Constitución en estos últimos 30 años, para entregar los bienes de la nación, para empobrecer a México, los han hecho desde el Congreso Diputados y Senadores.

Recordó a la gran cantidad de ciudadanos que estuvieron presentes, que de donde salió la aprobación de donde se ejecutó el llamado del gasolinazo, en el Congreso, por eso legisladores.

Tengamos mayoría de Diputados y de Senadores, y dijo se ha llegado a la degradación, al extremo de corrupción, que hay una partida en el presunto para “moche”, cada vez que van a votar o aprueban el presupuesto, les tienen que dar dinero.

Andrés Manuel López Obrador, expresó nosotros no vamos a entregar “moches”, por eso les digo queremos diputados y senadores que nos representen de verdad, de manera autentica al pueblo, que sean honestos.

Insistió, por eso les digo, que vamos a voto parejo, que aquí en Tamaulipas se vote no solo por mí, sino que también por el Doctor Américo Villarreal para el Senado, por la maestra Guadalupe Covarrubias por el Dr. Héctor López.

Parejo por todos los candidatos, todavía no hay candidatos a presidencia municipal cuando ya estén los van a ver, dele la confianza completa, no es el asunto de votar por una persona, por mi o por ellos, es votar para transformar el país.

El candidato fue más allá al señalar que cuando tengan la boleta en sus manos fíjense, como un referéndum, como un plebiscito, se les va a preguntar ¿quieres más de lo mismo, o quieres un cambio verdadero?

Agregó, cambio sí o cambio no, entonces votar parejo por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que es el Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y MORENA pero no solo eso, es una coalición amplia aunque formalmente sean tres partidos.

Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a todos los partidos, como a los ciudadanos que quieran sumarse al movimiento, dijo no vamos a cerrarle la puerta a mujeres y hombres de buena voluntad.

Menciono que no nos interesa si antes votaron por el PRI, votaron por el PAN, votaron por el PRD, no nos importa, lo que nos interesa es lograr la unidad del pueblo para transformar a México.

Todos no nos vamos a estar peleando así por partido, no ganamos nada si nos están aplastando a todos por parejo, es una mafia de poder, son 100 nada más, los que se creen amos y señores de México.

También dijo que se aumenta el precio de las gasolinas y que luego sea del PRI, sea del PAN, sea de MORENA, están indefensos en la gasolinera, que pasan a fregar a todos por parejo.

Al momento expresó que por eso con la llamada reforma educativa afectan a los del SNTE, a los de la CNTE, a todos los maestros, aumentan los impuestos afectan a todos los comerciantes, no nos pelemos aquí.

Andrés Manuel López Obrador, pidió nuevamente a unirse, hay que unirnos todo el pueblo, para salvar al pueblo, solo el pueblo unido, organizado puede salvar a la nación, vamos juntos a lograr la transformación del país.

Vamos juntos de todas las clases sociales, como de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las organizaciones, aquí en este movimiento que es amplio, plural, incluyente, hay millones de católicos, millones de evangélicos.

Hay de todas las denominaciones, y de pensadores, somos respetuosos de la libertad de creencias, de lo que a mi corresponde como decía Ignacio Ramírez, el Nigromante, yo me hinco donde se inca el pueblo.

Menciono durante su estancia en esta Ciudad, yo respeto la voluntad y la religión del pueblo, que quede esto muy claro, nunca jamás vamos a actuar en contra de las costumbres de las religiones y de la libertad del pueblo.

Al final de su participación, dijo nunca jamás va a terminar este movimiento en una Dictadura, lo que queremos que haya una auténtica democracia, un gobierno repito, del pueblo y para el pueblo y con el pueblo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en últimos años e inclusive en el pasado proceso electoral, no había existido tanta asistencia a un evento político, como la que asistió a la visita de Andrés Manuel López Obrador.

