Por Guadalupe E. González

ANTO TOVAR, OTRA LACRA MAS PARA MATAMOROS….!

POBRE MATAMOROS, pensábamos que le iba ir muy bien con “CHUCHÍN” DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y la verdad, “le ha ido peor que cuando estaba Leticia Salazar Vázquez”, de la que diremos “no canta mal las rancheras”, porque la muy habilidosa, dejó un faltante millonario y pese a ello, no se le ha hecho nada, como tampoco le harán nada al sediciente alcalde de este puerto fronterizo, el que ya se gastó todo el presupuesto y “LE DEBE A MEDIO MUNDO”, en cuyo tema de saqueos y despilfarros, le ayudaron mucho “el trampísima” de Mundo Lozano Rendón y los asesores Alejandro Ostos, así como los ex alcaldes Homar Zamorano Ayala y Mario Zolezi, además de Humberto Zolezi . Y mucho peor le irá a los matamorenses, porque ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, es quien va por la Diputación Federal por el IV Distrito, cuyo tema confirma que, “otra lacra más padecerá Matamoros”.

PERO PORQUE “una lacra más para Matamoros”, bueno porque el señor ANTO, cuando buscaba la Diputación Local, por aquella región de la frontera tamaulipeca, todo mundo recuerda que, “este sujeto de baja caterva moral”, en su mensaje dijo que, “HABÍA MUCHO TRABAJO LEGISLATIVO QUE DESARROLLAR”. Y bueno, “tenemos el enorme compromiso con la gente que confió en nosotros de que se van a hacer bien las cosas”.

ASÍ TEXTUALMENTE lo dijo en esa ocasión, pero todo lo expresado en campaña por ANTO ADAN MARTE TLÁLOC, se le olvidó con suma facilidad, porque al llegar al Congreso de Tamaulipas, este sujeto de marras, dedicó más su tiempo a hacer dinero y lograr beneficios para él y no para los matamorenses. Y por eso, repito y reitero que, “es muy lamentable que este vivales”, vaya nuevamente por una curul federal bajo las siglas del PRI, “pese a no haber cumplido sus promesas” y no haber hecho nada en favor de la gente que se supone debió representar con dignidad en el referido recinto legislativo.

Y TAN MAL le ha ido a los Matamorenses en el ámbito público y político que, en la Diputación Federal, actualmente se tiene a otro vivales, me refiero “Al Peluco” PEDRO LUIS CORONADO ARZAGOITIA, quien desde que llegó al Congreso de la Unión, gracias a ser el suplente de Chuchín, éste oportunista político bueno “para hacerle al tío lolo”, se la ha pasado de “de posada en posada”, es decir “excelentemente bien para él”, porque sin haber gastado o invertido en campañas, éste, está pegado a la jugosa ubre presupuestal del Gobierno Federal, obteniendo suculentos beneficios económicos sin trabajar, porque nos hacen saber allá en San Lázaro que, “Al Peluco” Diputado Federal por Matamoros, “nomás le falta rebuznar”, porque señalan que éste, es abstemio a la Máxima Tribuna Legislativa, porque tiene temor quedar mal en caso de participar o bien que diga que ha hecho allá en el Congreso de la Unión por los matamorenses.

¿Esa es una buena interrogante?.

POR LO ANTERIOR, queda claro que, ahora ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, será sin duda una lacra más para los matamorenses en el Congreso de la Unión, de eso, no se tiene la menor duda, porque si este como Diputado Local, “no hizo nada por favorecer a su gente”, esa gente que creyó en él, menos le importará trabajar o legislar por ellos allá en San Lázaro, de cuyo tema, tengan la plena certeza de que pronto estaremos dando amplia cuenta, aunque, falta que este político vivales gane el escaño al que ahora aspira, de cuya cuestión estaremos muy al pendiente el primero de julio próximo.

PERO YO me pregunto: Acaso la gente de Matamoros le volvería dar el voto a este irresponsable político?.

PUES sin analizamos de manera profunda el tema, podremos darnos cuenta y corroborar que, los políticos priistas a los que hacemos referencia y que “andan en el argot electoral”, “lamentablemente, representan a más de lo mismo”, porque son individuos que buscan los espacios públicos para servirse y, para no servirle a la gente, como debe ser el propósito de todo funcionario público. Esa es la cruda realidad que se ha venido padeciendo en Matamoros.

Y POR ESTA RAZÓN fundamental, les diré finalmente que “la tres veces heroica”, Matamoros, se encuentra ante un grave dilema social adverso, porque gracias a los malos funcionarios que se ha tenido en los últimos gobiernos, “las arcas municipales han sido arteramente saqueadas” y los Diputados “El Peluco” Federal y, ANTO TOVAR Local, se la han pasado, “haciéndose los de la vista gorda”. Pues en los hechos, es lo que se visualiza.

