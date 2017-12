La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

APRUEBA EL SENADO LA TEMIDA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Pese a la oposición y recomendaciones de la ONU –para los Derechos Humanos– también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de algunos actores y líderes de opinión, el Senado de la República aprobó ayer viernes en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, por 71 votos a favor y 34 en contra, la que supuestamente vendrá a dar mayor seguridad en su tarea a las Fuerzas Armadas.

Con éste diferendum que hizo al Presidente Enrique Peña Nieto devolver al Senado la minuta de la controvertida ley para enriquecerla, como dijo el mandatario nacional, ampliando los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus voces en torno a dicha ley, lo que salió a relucir es que muchos mexicanos tienen temor porque con la nueva ley el país vaya a ser militarizado.

El gobierno de México hizo público su desacuerdo con las recomendaciones del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ ad Al Hussein, haciendo patente que el tema de inseguridad en el país se debe a la existencia del mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos; la persistencia del tráfico ilícito de armas de alto poder y la decisión del gobierno EEUU de desviar hacia México el flujo de drogas ilícitas procedentes del sur del continente.

Bajo esas circunstancias, justificaron las autoridades mexicanas, que es sumamente difícil que las Policías municipales y estatales hagan frente a la incidencia delictiva y a la violencia que las organizaciones criminales han desatado y por lo cual el Estado Mexicano recurrió al auxilio de sus Fuerzas Armadas.

Aclarando además que en toda circunstancia la actuación del Ejército o de la Marina Armada de México no es permanente y tampoco suplanta a las autoridades civiles, sino que las auxilia y apoya en un contexto que es imperativo reglamentar. De paso rechazan que la Ley de Seguridad Interior suponga una militarización de la seguridad pública.

Entre los principales cambios aprobados por los senadores están la adición de un quinto artículo transitorio en el que se establece que 180 días después de la entrada en vigor de la multicitada Ley, los gobernadores y alcaldes de los municipios donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad, presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto, necesarias para el fortalecimiento de las Policías locales.

Por cierto la Ley señala a la vez que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Entre los cambios se quitó el texto que las protestas sociales no serán consideradas como amenazas a la seguridad nacional.

Morenos y perredistas se agarraron a moquetes, silletazos y jaloneos en el marco del mítin en el que iba a estar presente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el que se llevaría a cabo ayer viernes en Coyoacán, Distrito Federal, como parte de sus respectivas campañas, pero, pero, pero, se puso a peso el kilo y ya no supimos si evento organizado por los morenos se llevó a cabo ó se suspendió, ya que los perredistas no se midiéron y los corriéron del lugar con el grito de “Fuera MORENA de Coyoacán”.

Por cierto una simpatizante de MORENA subió al estrado para quejarse amargamente de que el plieto entre los perredistas y los morenos fue organizado para complicar el mítin de López Obrador, por lo que rodeada, hubo gritos y al final se retiró. Creemos que alguien, sea quién sea, le debería de decir al precandidato de MORENA. PES y PT que la fiesta electoral apenas va a empezar.

Muchos no saben que el presupuesto de las ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa es mayor que el de Laredo, Texas y Mc Allen, pero a éstas dos ciudades del lado americano hasta les sobran recursos para regalarnos lo mismo apagadoras que ambulancias y equipamiento, que bueno que lo hagan, pero no recordamos que nosotros les hayamos hecho alguna donación de esa naturaleza. No son unidades nuevas, pero se agradece.

Por cierto el INE sigue sin saber como resolver el problema originado por aquellas personas que tramitan su credencial de elector, pero les vale madres pasar a recogerla porque a ellos la tramitación del documento no les costó un solo centavo. Por lo que en cada proceso electoral al Instituto no le queda de otra más que proceder a su destrucción. En ésta ocasión fuéron más de 27 mil credenciales destruídas. No es mala la idea de fijarle un costo a la credencial de elector y que la pague el interesado al solicitarla ante el INE y no el pueblo.

Que lamentable el accidente carretero en el que muriéron tres policías estatales y una oficial también resultó herida. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó la mala noticia del choque en el que en apariencia un tráiler le pegó al vehículo en que iban los policías. El percance ocurrió en la carretera Reynosa-Ciudad Victoria.

De un tiempo a la fecha están ocurriendo muchos encontronazos en las carreteras, lo que en lo personal atribuímos a la falta de vigilancia, que años atrás llevaba a cabo la desaparecida Policía Federal de Caminos, pero además también creemos que el buen estado de las más de las carreteras del estado también tiene que ver con los accidentes ya que los traileros y los automovilistas le meten la pata al acelerador sin medir las consecuencias.

Si es noticia el que la maestra y líder vitalicia del SNTE. Elba Esther Gordillo, la que después de permanecer en prisión por cuatro años y 10 meses, acusada de los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, de manera por demás sorpresiva de un momento a otro va dejar la prisión donde se entraba recluída en el Distrito Federal, para continuar con el proceso que se le sigue, pero ya en la modalidad de arresto domiciliario.

La teacher fue detenida el 26 de febrero del 2013 cuando iba a volar del suroeste del país, de Chiapas si no estamos mal, a la Ciudad de México. Ya bajo proceso con el correr del tiempo se quejó de problemas de salud, para con ese argumento solicitar la prisión domiciliaria o cuando menos que fuera trasladada a un hospital, pero su solicitud no encontró eco en los tribunales y sobre de su salud las autoridades carcelarias se comprometieron a hacerle llegar los medicamentos necesarios.

Fuéron varias veces las que solicitó el amparo de la justicia federal, pero fue hasta ayer viernes cuando la Procuraduría General de la República se desistió de una apelación que interpuso contra un tribunal federal que autorizaba la prisión domiciliaria para la ex dirigente del SNTE, por lo que no dudamos que la teacher ya esté en su casa del Distrito Federal después de la sabia decisión que tomó.

Con la novedad que se va a encontrar la teacher es que en su ausencia algunos maestros se le salieron del huacal al dirigente Juan Díaz que dejó al frente del SNTE, los que manipulados por no sabemos quién se diéron a la tarea de conformar un sindicato paralelo al que bautizaron como el GNTE o Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, pero todavía nos falta ver la aceptación o rechazo del magisterio de todo el país.

