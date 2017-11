LETRA PÚBLICA

APUNTES BREVES SOBRE EL TERRORISMO

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

En mi generación era muy común manifestar la inconformidad con el estado de cosas que desde nuestra perspectiva oprimía a la sociedad y explotaba al género humano, como era el caso frecuente de la invasiones del imperio norteamericano en la Indochina; región asiática en la que estaba ubicada la República de Vietnam, y que primero fue colonizada por los franceses exprimiéndolos mediante regímenes dictatoriales, que hacían de la población de este país una sociedad sobajada y ofendida para después ser casi exterminada por el Napaml que “Los Boinas Verdes” utilizaban para vencer el heroico ejército que Ho Chi Min logro construir para vencer en 1975 al ejército de los Estados Unidos. Tomando violentamente la embajada norteamericana en Saigón y obligando al embajador a escapar de manera vergonzosa junto con su personal por la azotea extraído por un helicóptero que combate gringo que lo remitió a los Estados Unidos para ya no regresar nunca jamás.

Ante este estado de cosas los jóvenes realizábamos actos de protesta para manifestar nuestra inconformidad contra este tipo de gobiernos que llenaban de terror a las poblaciones que lo sufría: algunos se dejaron el pelo largo como señal de protesta, miles de jóvenes, vivían en comunas y rechazaban el establishment en señal de inconformidad, y decidieron enfrentarse a la guerra, con el lema inmortal vigente para toda la vida de: “Amor y Paz”.

Los monjes budistas fueron más allá en su afán de combatir el terrorismo de estado, se convertían en bonzos humanos, incinerándose ellos mismos delante de todos, cubriéndose primero el cuerpo entero con un líquido inflamable para posteriormente prenderse ellos mismos, hasta convertirse en teas humanas, y con su sacrificio eliminar el terrorismo de estado de los imperialistas yanquis.

Hoy en nuestros días el concepto de terrorismo ha sufrido una transformación radical por el grado de destrucción masiva que ha llegado a alcanzar en algunos atentados que ha conmovido al mundo como fue sin duda el de las Torres Gemelas de Nueva York, en donde un comando jihadistas realizo el acto de terrorismo más impactante en la historia contemporánea de nuestros días al golpear de muerte el corazón financiero del Tío Sam. Después de este evento de terrorismo en los Estados Unidos que solo le encuentro comparación con el que los yanquis perpetraron en Hiroshima y Nagasaki en 1945, cuando dejaron caer la bombas atómicas que acabaron con toda la población de estas dos ciudades, que gracias a su heroísmo lograron sobrevivir y crear una sociedad nueva sin rencor ni afanes de venganza contra sus asesinos mortales. En Europa hemos sido testigos también en 2015 de atentados terroristas realizados por jihadistas. Se me viene a la cabeza el atentado realizado en el teatro Le Bataclan, en donde en su interior 1500 personas disfrutaban el espectáculo de una banda de rock norteamericana. El comando terrorista acribillo al público antes de que las fuerzas del orden los abatieran. Hubo 130 muertos, 683 heridos de los cuales 200 quedaron en un estado de urgencia absoluta. Este es sin duda el atentado más importante que se haya perpetrado en Francia después de la Segunda Guerra Mundial.

En México hemos tenido unos eventos dantescos como fue aquel incendio en el casino Royale de Monterrey en el año 2011 en el que perdieron la vida 52 personas; en aquellos días el presidente Felipe Calderón tildo el suceso como un acto “terrorista”, ciertamente ese día la capital regiomontana se impactó y se indignó de una manera pública por la inseguridad y los niveles que esta había alcanzado. Lo importante es analizar la naturaleza y el alcance del concepto terrorismo y saber si en realidad en aquel entonces ese delito encajo en tal definición.

La expresión “terrorismo” tiene sus raíces concretamente en la Revolución Francesa, en aquella etapa conocida como “La Época del Terror” que abarca del 5 de septiembre de 1793 a marzo de 1974. El gobierno surgido de la convención quedo en manos del comité de salud pública dominado por Maximiliano Robespierre, Couton y Saint-Just. Estos tres franceses concluyeron que “el terror no es más que la justicia rápida severa e inflexible” en pocos meses 40 mil personas perdieron la vida. El vocablo terrorista también ha sido utilizado para designar los atentados perpetrados por grupos palestinos en contra de los israelitas. Aquí encuentro la demanda con algunos matices justicieros. Los palestinos centran su demanda de terror en la recuperación de su territorio. A la antigua usanza los palestinos se inmolaron por su patria por su territorio. Su causa era concreta y circunscrita a la recuperación de la tierra donde nacieron. Los suicidas de Nueva York y el pentágono y los que seguirán su estela, son terroristas globales, y su patria es el Corán y su fe religiosa. No luchan por el sitio en que nacieron, su batalla es por un mundo islamizado que combata y castigue a los no creyentes. Esa fue la novedad que le imprimió al terrorismo ese grupo siniestro que la historia reconoce como Al-Qaeda que se adjudicó aquel 11 de septiembre de 2001.

Hay un tema interesante que debería ser tratado en otra colaboración es que de este tipo de terrorismo reivindicador algunos juristas españoles como el abogado Fernando Andreu, destacado juez de la Audiencia Nacional en su país, ha argumentado la existencia del “Derecho penal del enemigo” es decir la justificación anticipada de la guerra contra todo aquello contrario a los intereses norteamericanos. Fue así como George Bush W. sustento legalmente la invasión de Afganistán como la de Irak.

En América Latina hemos tenido lamentablemente a finales de los años ochenta eventos de terrorismo, como el que se presentó en Colombia y que se atribuye al Cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar Gaviria, a quien se le atribuye el atentado del 27 de noviembre de 1989 contra el avión Boeing 727 de la línea aérea Avianca, en el que perdieron la vida 107 personas. Allí mismo en Colombia el 18 de agosto de ese mismo año fue sacrificado por el mismo grupo delincuencial el candidato Luis Carlos Galán, quien por el Partido Liberal era el favorito para conquistar la presidencia colombiana y hacer posible que se aprobara la ley que extraditaría a Pablo Escobar Gaviria y su grupo de criminales a cárceles norteamericanas.

¿A quién nos enfrentamos? si ahora todos los días, uno sí y otro no, en nuestro vecino país del norte, somos testigos de cómo seres humanos desquiciados sin ninguna causa política o social, realizan eventos terroristas en el que abaten de manera indiscriminada a cientos de estadounidenses y de origen latino en cualquier lugar en donde se concentren para rezar o para divertirse, como fue el hecho lamentable del terrorista que desde la ventana de un lujoso hotel de las Vegas, se dedicó con un rifle tipo Barret a “cazar” de manera imperdonable a decenas de personas que no tenían ninguna responsabilidad, en haber cometido algun delito por el cual este desquiciado los hiciera pagar por medio de su venganza personal.

