POR LA LIBRE EXTRA

ARAÑAZOS A CONSENSO EN EL PRI MANTE

Por Edelmira Cerecedo García

Con las acciones que le quedaban vivas al Partido Revolucionario Institucional y adquiridas por Alejandro Guevara Cobos, la cosa se puso de a peso, porque no es de nadie oculto saber que desde el Estatal se tiene a un enemigo ingrato, que tras no asumir las consecuencias de sus errores por el poder del dominio y otras malas lenguas dicen del dinero se dejó inducir inclinando siempre la balanza a este, y hablo del Lic. José Benítez Rodríguez, y lo peor del caso el que calla otorga, y el que no regresa pues se hata de culpas, y asì es, no tiene ni siquiera la cara para regresar a esta tierra que un dìa le dio el respaldo en sus decisiones que se pensaban correctas.

Entre Benítez y Alejandro ya está de más decir que las cosas no son del agrado, y al igual con otros priistas, uno en especial que por desgracia le saco mucho la talla al ex enlace del Mante, y aun asì éste Mantense sigue siendo un caballero con el operador político del PRI en el Estado….el nombre de este tremendo mostró que saco la cinta métrica con valor y de frete se lo dejo de tarea.

Inclusive el día de ayer en la reunión previa que se dio en eL estatal se definió el Secretario General del PRI en donde estaba Juan Ramón Picazo propuesta amiga de Alejandro Guevara y el Profesor Luis Balderas Terrones, a esta acudió la clase política y un extra al que no consideran clase política , y en efecto es un hombre que trae màs grupo y gente en solidez que todos los mencionados juntos, pero sin embargo su astucia es màs grande que la capacidad operativa de todos en conjunto…por cierto, llego tarde y no voto pero el resultado ya estaba dado, y el nuevo PRI de Mante nos trae estos nombres.

Presidenta Guadalupe Acevedo

Secretario General Luis Balderas Terrones

MX juvenil Miguel Ángel Hernández

ONMPRI Alma Edhit Martínez Montelongo

y para ELECCIONES renace el grupo de Héctor López en la propuesta de EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ (este ultimo sera sometido tambien a consenso)

Así que mañana serán tres los nombramientos que se entreguen solamente, quedando pendiente el del ONMPRI en lo que se designa a la Secretaria General de éste , queriendo imponer alguien del comité a Dulce García, no quizás se preguntara quien es, es la novia de quien dirigira el Juvenil MX ósea Miguel Ángel Hernández , cosa que se llevara a consenso con la propuesta entre la clase política está también la Contadora Edit Guevara Servín.

Y BUENO MAÑANA NO VIENE SERGIO GUAJARDO, NI MUCHO MENOS PEPE BENÍTEZ , SOLO ASISTE AIDA ZULEMA, POR ELLO EL NOMBRAMIENTO DE ALMA EDHIT SERA OTORGADO POR LA LIDER ESTATAL EN UN EVENTO DE MUJERES POSTERIORMENTE.

AHORA SI MIS AMORES PUEDEN DORMIR EN PAZ…..O BEBER CERVEZA PARA PASARSE TODO ESTO DE UN SOLO GOLPE.