EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Arias Consultores: Rigo, 37%; Zertuche, 23

Un ‘bloqueo’ de seis horas en el entronque de las carreteras Reynosa-San Fernando, que estranguló el tránsito entre el norte y el sur de Tamaulipas y provocó pérdidas incalculables en horas-hombre, amén del retraso en el comercio México-EU que se realiza a través de esa vía, nos afectó también a nosotros, que quedamos varados y en la impotencia, apretujados entre cajas de tráileres, vehículos particulares, autobuses y mentadas de madre.

Nada de otro mundo: la insensibilidad de un gobierno sordo y mudo ante los clamores ciudadanos, esta vez ante el sector más desprotegido de la sociedad mexicana: los productores rurales del sector social, eternamente engañados por un gobierno arrogante y soberbio que solo los utiliza como telón de fondo en las campañas políticas, como lo hace ahora el señor MEADE con su insultante “Yo mero”.

Y claro, los políticos del momento lucran con la necesidad de los productores mexicanos del sector primario, al aparecer para la foto y prometiendo lo que han venido prometiendo cíclicamente, cada vez que les aprieta la tuerca del clamor ciudadano.

Pues bueno, eso nos sucedió ayer.

Salimos de Reynosa poco antes del mediodía, y llegamos a ciudad Victoria a las 20:30 horas y quisimos elaborar esta corta crónica para compartirle que si el Partido Movimiento de Regeneración nacional [MORENA], tomara como referente el estudio de campo realizado por Arias Consultores para decidir la selección de su candidato a la presidencia municipal, se pronunciaría por el ex presidente del Comité municipal del PRI, RIGOBERTO GARZA FAZ, quien según la más reciente encuesta disfruta de un 37 por ciento de preferencia ciudadana, en comparación con el 23 por ciento de ARMANDO ZERTUCHE y un 8.2 de MARIO DE LA FUENTE, respecto a la pregunta ¿quién le inspira más confianza?, lo cual no es poco pedir.

Y a la pregunta ¿a quién preferiría usted como candidato de MORENA a la alcaldía?, un 28.7 por ciento respondió a favor de GARZA FAZ; 20.3 por ARMANDO ZERTUCHE y un 5.5 por ciento a favor de MARIO DE LA FUENTE.

Y a la tercera pregunta ¿de los tres posibles candidatos quién te motiva a votar?, un 32 por ciento lo hizo a favor de RIGO; 24.8 por ZERTUCHE y un 15.2 por ciento por DE LA FUENTE.

Arias Consultores realizó el muestre #Asívanlaspreferencias en Reynosa para candidatos de #MORENA#Encvuesta, del 15 al 16 de febrero, entre 520 personas con acceso a dispositivos móviles, con un margen de error */-4.3%, intervalo confianza 95 %. Los resultados oficiales de las elecciones son exclusivamente aquellos que dé a conocer el INE y en su caso el TEPJE.

Así pues, si Arias Consultores se tomara como referente para decidir el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, RIGO GARZA FAZ sería el ‘palomeado’, con lo que a la lista de candidatos que ya encabeza SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN por el PRI, se sumaría RIGO por MORENA, mientras que por el Partido Acción Nacional todavía está por decidirse entre el diputado con licencia JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y el ex diputado LEONEL CANTÚ ROBLES.

A reserva de ampliarle el chisme sobre los últimos acontecimientos que se están dando dentro del PRI en Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y ciudad Victoria, deje decirle que muy probablemente esta semana surjan los dictámenes del PAN respecto a las solicitudes de inscripción de aspirantes a candidatos a presidentes municipales.

Entre los azules también se está poniendo interesante el tema, particularmente en Matamoros, donde ya se están tejiendo alianzas insospechadas para ‘remolcar’ el triunfo de ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ.

Esté usted pendiente.

A propósito de Matamoros, este lunes 18 de febrero, el delegado nacional del Partido Movimiento Ciudadano, DANIEL SOSA estuvo presente en la Toma de Protesta del ahora candidato RICARDO ANAYA en la Ciudad de México, en este magno evento tuvieron reunión una gran cantidad de militantes de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y PRD de todos los Estados, debido a que estos partidos vienen en la coalición “Por México Al Frente”, en dicho evento estuvieron presentes un grupo nutrido de simpatizantes de Movimiento Ciudadano proveniente del municipio de Matamoros, estos fueron acompañando al Delegado Nacional que aceptó la invitación que ANAYA le hizo .

“Hoy fui invitado a este gran evento donde estamos muy contentos y rectificamos a RICARDO ANAYA como nuestro candidato para la contienda electoral del 2018, se estuvo estudiando mucho quien sería nuestro abanderado y sin dudas encontramos a una persona capaz y decidida para hacer un verdadero cambio en nuestra nación, entre los 3 partidos le daremos el apoyo y sin duda este 2018 cambiaremos de gobierno, ahora me acompañaron un grupo de Matamorenses que simpatizan con el movimiento y que sin duda lograran revolucionar a Matamoros. “- comenta el delegado nacional DANIEL SOSA CARPIO

En Reynosa, entre tanto, en el marco de la celebración del Día del Ejército Mexicano, en las instalaciones de la 8va. Zona Militar de esta frontera, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA reconoció la entrega de sus elementos y refrendó el respaldo de su administración para continuar trabajando de la mano por el bien de las familias de esta entidad.

GARCÍA CABEZA DE VACA, presidió la ceremonia de conmemoración del Día del Ejército Mexicano, junto con el General de Brigada D. E. M., ADELFO CASTILLO LÓPEZ, Comandante de la 8va. Zona Militar, a quien además entregó la Condecoración por Servicios Distinguidos que le concedió la Secretaría de la Defensa Nacional.

El mandatario destacó la lealtad y el valor que caracteriza a los elementos del Ejército Mexicano en su desempeño diario y dijo que el Gobierno de Tamaulipas respaldará siembre sus tareas.

“Hoy y mañana, el Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará integrando su trabajo a instituciones nacionales como el Ejército Mexicano, cuyo trabajo por la Patria nunca cesa”, declaró el Gobernador.

Añadió que “garantizar la vigencia del Estado de derecho y la permanencia de la paz, seguirá rigiendo nuestro quehacer, sabedores de contar con el acompañamiento del profesionalismo, honorabilidad y lealtad ejemplares del Ejército Mexicano”.

Elementos de la 8va. Zona Militar recibieron también reconocimientos por su destacado desempeño, de manos del mismo Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA y del General de Brigada D. E. M., ADELFO CASTILLO LÓPEZ.

A la ceremonia asistieron también el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, HORACIO ORTIZ RENÁN; el Procurador de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA; representantes de organismos civiles y autoridades de los 3 niveles de gobierno.

A propósito de Reynosa, a partir de hoy martes 20 de febrero, hasta el jueves 22, estará abierto el programa de inscripción al Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2018, para los estudiantes de nivel superior.

El Gobierno municipal de Reynosa recibe en el Auditorio Municipal, de las 8:00 a las 15:00 horas a los aspirantes al programa Municipal de Becas 2018, que cumplan con los requisitos que indica la Convocatoria.

Los detalles, ya dados a conocer, pueden ser consult6ados en la página oficial del Municipio, reynosa.gob.mx, y en los Facebook Reynosa Ayuntamiento y SE3DESOL Reynosa y solo se reciben solicitudes con la documentación completa.

Invita el Republicano Ayuntamiento de Reynosa a todos los estudiantes de nivel superior a aprovechar el apoyo para el sostenimiento de sus estudios y acudir en la fecha indicada, ya que no se contempla una prórroga.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que, el reporte de once automovilistas detenidos por conducir en estado de ebriedad y catorce accidentes, con dos personas lesionadas, tan solo durante el fin de semana, alertó de nueva cuenta a las autoridades de Tránsito y Vialidad que durante las últimas semanas han insistido a la ciudadanía a que atienda las recomendaciones de no hacer uso del celular, utilizar el cinturón de seguridad, respetar las señales y sobre todo no manejar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

CARLOS AGUIRRE SALAZAR, director de tránsito y vialidad, confirmó la detención de once automovilistas por conducir en estado de ebriedad y para lo cual aplicó la regla de remitirlos a las instalaciones de este departamento para evitar cualquier posible percance.

Afirmó que a través del Operativo Carrusel, implementado los fines de semana, se siguen detectando principalmente, conductores ebrios, por lo que se exhorta a tomar en cuenta las recomendaciones para evitar accidentes fatales.

El saldo de este fin de semana fue de 14 choques, así como 2 volcaduras, con personas lesionadas, sin que se registraran pérdida de vidas, sin embargo, el objetivo es que no ocurran accidentes.

La población, dijo no ha acatado las recomendaciones que el Gobierno Municipal ha girado a través de esta dirección, y por ello someterá a consideración del Cabildo, para su aprobación, la Campaña de Amonestación y Sanciones.

Mientras que en Nuevo Laredo, en el marco del Día del Ejército Mexicano, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS reconoció en las fuerzas armadas un firme pilar en la estabilidad y unidad de la nación.

“Los soldados de México dedican su vida y esfuerzo a preservar nuestras instituciones, sostener el derecho a la libertad, a la concordia y la paz. Día con día nuestro Ejército confirma su lealtad, dimensión constitucional y su participación decisiva en la tarea común de fortalecer al país”, expresó el alcalde.

Con honor y valor autoridades militares, junto con autoridades civiles conmemoraron el 105 aniversario del Día del Ejército en la Explanada del 16avo. Regimiento de Caballería Motorizado, rindiendo honores a la bandera la mañana de este lunes.

El alcalde hizo entrega de un reconocimiento a la Guarnición Militar de la Plaza a cargo del General Brigadier del Estado Mayor, RAÚL RUÍZ GARCÍA, así como al Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizada del que es responsable el Coronel de Caballería Diplomado del Estado Mayor, CÉSAR OMAR QUINN PONCE por las labores efectuadas en favor del bienestar del Nuevo Laredo.

“Por el extraordinario servicio a la nación, por su valor, lealtad y patriotismo hacen posible que en nuestra ciudad impere la ley sobre cualquier otro interés, lo que nos ha permitido tener un presente donde hay prosperidad y crecimiento”, expresó el edil.

En el contexto del evento, se condecoró a distinguidos militares que han mostrado esmero y dedicación en cumplimiento de su deber, la distinción la recibieron de manos del Comandante de la Guarnición Militar en Nuevo Laredo RAÚL RUÍZ GARCÍA, y del Comandante del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizada CÉSAR OMAR QUINN PONCE.

El presidente RIVAS CUÉLLAR exhortó a los militares a seguir trabajando en conjunto con el gobierno municipal y el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para construir una ciudad segura, próspera y en paz.

En esta celebración estuvieron presentes RAFAEL PEDRAZA DOMÍNGUEZ, presidente municipal suplente; PHILLIP LINDERMAN, Cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo; CAROLINA ZARAGOZA FLORES, Cónsul de México en Laredo, Texas; OMAR CELIS LIZÁRRAGA, administrador de la Aduana Fronteriza.

El Capitán de Fragata ALFREDO REYES MONDRAGÓN, Comandante de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo; GABRIEL MORENO LUCIO, delegado de la Procuraduría General de la República, así como otros invitados

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) exploran nuevas alternativas sustentables para el control de la mosca de la fruta, una de las plagas más importantes y devastadoras de la región.

El investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Dr. VENANCIO VANOYE ELIGIO, explicó el desarrollo de estudios de control biológico que se están realizando en la zona sur de la entidad, específicamente en plantíos de mango.

“Se trata de estudios sobre la mosca de la fruta, que es una de las plagas más importantes en la citricultura y en la producción de mango”, destacó.

Indicó que en el caso de los cultivos de mango en la región, se trabaja en la región sur del estado, en los municipios de Xicoténcatl, Gómez Farías y Ocampo, en la búsqueda de alternativas biológicas para el control de esta plaga.

