PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Arranca sindicato alterno al SNTE

< Salario mínimo de AMLO, otra ocurrencia

< Mikel Arreola peso ligero frente a adversarios

< Le crecieron los enanos a Barrales

1.- La arena política está en plena ebullición, a la par que veremos el surgimiento de precandidatos por doquier, también saldrán a relucir conflictos que estaban adormilados y que estarán a flote para aprovechar la coyuntura electoral. Es el caso de las tarifas del transporte público, los autos chocolates y uno que otra organización de nueva creación.

El primer ejemplo lo tenemos en la agrupación alternativa del magisterio denominada Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) que en una decena de estados de la República ya se ha instalado y el fin de semana lo hizo en Tamaulipas.

El hecho de que surgiera en Tampico y no en Cd. Victoria por ser el centro del estado y de la actividad política, nos dice que tiene que ver con los grupos de izquierda; lo confirma el discurso anti-Reforma Educativa y anti-Nuño. La toma de posesión celebrada el sábado en el Puerto Jaibo fue el escenario para dedicar conceptos de desaprobación al exsecretario de Educación y hoy flamante coordinador de la precampaña de José Antonio Meade.

Es un grupo de 30 profesores, ese es el semillero de la GNTE (suena gente, tiene sentido, como MORENA, como registrarse el Día de la Guadalupana).

En fin, la cuestión es que niegan tener filiación con algún partido político, ya lo veremos muy pronto, por ahora el anuncio es que a partir de enero próximo empezarán a afiliar a todos aquellos profesores que deseen separarse del SNTE.

La toma de nota les fue aprobada el 27 de junio pasado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, e inexplicablemente esperaron seis meses para hacerse visibles.

La suspicacia que despierta es por los antecedentes de alianza de la maestra Elba Esther Gordillo con el PRD cuando López Obrador militaba en ese partido y que fue posible una alianza subterránea del magisterio con los quinistas, logrando así ganar durante tres trienios consecutivos las elecciones en Madero bajos las siglas del Partido del Sol Azteca.

Creemos que por ahí va este tema. Y es que el Secretario Técnico a Nivel Nacional, que dio posesión a Fernando Garza Ruiz, para encabezar la filiación en Tamaulipas junto con otros 22 miembros, declaró que el SNTE no ha defendido los derechos de los trabajadores, pero no precisó en qué puntos, o en qué momento, en cambio dijo que Aurelio Nuño lastimó la educación y afectó los derechos de los trabajadores. Igualmente no explicó en que los afectó y ahora que ya no está en la Secretaría, pero que tiene una encomienda política electoral, se ocupan de él.

Por eso se trasluce un fondo más político-electoral que gremial.

Veremos cómo detona esto en el seno de la Sección 30 del SNTE, donde manda y fuerte Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General cuyo periodo se extiende hasta octubre de 2020.

2.- Por fin será realidad la construcción del tramo carretero Valles-Tampico que conectará a San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas con Manzanillo, es una vía muy importante para el sector productivo en general, facilitará la comercialización y la actividad turística. Para el efecto hay 400 millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018.

La diputada federal Paloma Guillén y sus homólogos de las otras dos entidades “empujaron” para obtener ese recurso que se había venido posponiendo. Ahora asegura la legisladora las obras son una realidad y se harán, sea cual sea el resultado electoral. Es decir no está sujeto a la nueva voz presidencial.

3.- En los temas electorales ya empiezan a dar color los diferentes partidos a nivel central y de ahí, se empezarán a desdoblarse las candidaturas a senadores y diputados electorales. Y muy pronto veremos mayores indicios.

Por lo pronto Ricardo Anaya Cortés no contó con la presencia de ninguno de los ocho gobernadores panistas que son consejeros, pero va en vías de salirse con su primer propósito, ser candidato del PAN a la Presidencia de la República y por lo tanto del Frente, no así Alejandra Barrales que no la tiene fácil, porque le crecieron los enanos y ya tiene dos competidores salidos del establo de Miguel Mancera, gentes con alto nivel de preparación, con grado doctoral que serían un buen contrapeso con la Dra. Claudia Sheinbaum de Morena, que armó un super equipo de precampaña con 12 mujeres y 4 hombres todos de alto nivel.

Los competidores de Barrales son Salomón Chertorivski y Armando Ahued, ambos exsecretarios del equipo de Mancera.

La verdad es que independientemente de la medida de fuerzas entre MORENA y PRD, Mikel Arreola abanderado del PRI (Ojo tampoco es priista) le falta músculo para dar cuando menos resultados decorosos. Está muy claro que la lucha cuerpo a cuerpo es entre el PRD y MORENA, pero el exdirector del IMSS es peso muy ligero en esta contienda, aunque detrás de él estarán los buenos oficios de Rosario Robles y su hija.

Por cierto, en medio de este remolino de eventos políticos, López Obrador enloqueció y ofreció salario mínimo de 171 pesos, que serían al final de su hipotético sexenio. Si perdió la razón, porque Usted lo sabe, muchos pequeños empresarios se irían a la quiebra. No sólo por el salario, sino lo que representa pagar IMSS e INFONAVIT cuya cuota se incrementará estratosféricamente.

¿Electoralmente que significa ese pronunciamiento del tabasqueño? La confirmación de que él no tendrá un entendimiento con el sector empresarial, el del pequeño comerciante que es la mayoría en este país y se va en pos del voto de los más de 50 millones de mexicanos en estado de pobreza, si ellos le creen, con ese sufragio tiene y le sobra para ganar. Esa es su estrategia, veremos qué tanta credibilidad tienen sus ocurrencias.