Por Guadalupe E. González

“ARRANCAN CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES”.

EL PASADO FIN de semana, fue un gran fin, de gran algarabía política, porque “estuvo plagado de arrancones”, pero no arrancones de carreras de autos “tipo fórmula uno”, ni de corceles “al estilo hipódromo”, no, estos arrancones, fue por el inicio de actividades de los aspirantes a Diputados Federales y Senadores de la Republica, cuya tarea proselitista será de tres largos meses de labor, por cuya cuestión cada uno de los prospectos políticos a los cargos de elección popular, por obviedad “tendrán que llevar agua a sus molinos” y para lograr una campaña político-electoral sólida para intentar salir triunfantes, cada uno de ellos, tendrán que exponer ante los tamaulipecos sus propuestas, porque recordemos que, las elecciones se ganan con votos y quien piense que “las cosas están fáciles”, estarán corriendo el riesgo de quedarse en el camino, aunque claro que solo habrá un ganador para cada uno de los cargos de elección popular que estarán en disputa el día Primero de Julio del presente año.

Y DE QUE, “habrá una gran variedad de exposiciones o propuestas” por parte de los Candidatos a Diputados Federales y Senadores, de eso no tenemos la menor duda, porque los abanderados de los diversos partidos político que ya, “andan en el escenario político-electoral 2108”, tienen obligadamente que ir a las colonias, ejidos y recorrer hasta los más recónditos lugres de los municipios y del estado, con la finalidad de convencer a los electores y, estos al final definan por quiénes votarán, para con su voto, llevarlos al Congreso de la Unión, al Senado de la República y a la Presidencia de México, sin olvidar a los candidatos a las alcaldías que empezarán su tarea proselitista a partir del 14 de Mayo.

COMO ya es del dominio público que, los Candidatos del PAN al Senado de la República por Tamaulipas son Ismael García Cabeza de Vaca de Reynosa y su compañera de fórmula es María Elena Figuera Smith de la zona sur, mientras que por el PRI, contenderán Yahleel Abdalá Carmona de Nuevo Laredo y Alejandro Guevara Cobos del Mante, por Morena Américo Villarreal Anaya de Victoria y María Guadalupe Covarrubias Cervantes de Tampico, “candidatos Morenistas” que, por cierto iniciaron en victoria con el pie izquierdo, con un acto deprimente, de esos que en serio están para llorar, porque casi nadie los acompañó a su arranque de campaña.

SIN OLVIDAR “Al Mega Gaviota” Patricio King López quien buscará ser Senador por el Partido Verde Ecologista, sujeto de baja caterva moral que, anda en el ruedo electoral “solo para hacer el ridículo”, porque de que este gane, eso jamás, porque “es un tipo que está súper quemado”. Y sino “pal baile vamos”. Porque Patricio, la verdad, no representa a nadie, porque incluso hay quienes aluden que, King López, “ni de candidato a velador” ganaría una elección allá en Tampico su tierra.

POR LAS Diputaciones Federales, por el Distrito I de Nuevo Laredo el PAN lanzó a Salvador Rosas, por el Distrito II de Reynosa a Sanjuanita Sánchez Jiménez, por el III de Río Bravo a Ma. Carmen Pérez Rosas, por el IV de Matamoros a Verónica Salazar y por el IX Distrito de Reynosa y zona ribereña a Ernesto “Neto” Gabriel Robinson Terán, mientras que el PRI definió como sus abanderados a Diputados Federales a Benito Sáenz Barella por el Distrito II y a Gustavo Rico de Saro por el IX, por el III de Rio Bravo a Copitzi Yesenia Hernández García y para el IV de Matamoros a Anto Tovar, por el VII de Altamira a Griselda Carrillo, mientras que por Tampico Distrito VIII se designó a Helguera Altamirano y por Victoria Distrito V Alejandra Cárdenas. Y por Morena en el Distrito III con cabecera en Río Bravo se lanzó como su candidato a Joel Villegas González “El Calabazo”, un joven aduanal que inicia con mucho entusiasmo en estas lides de la grilla tamaulipeca.

PARA ello, quiero decirles que, así a groso modo se iniciaron el fin de semana pasado “LOS FENOMENALES ARRANCONES POLÍTICOS” EN TAMAULIPAS”, en cuyo escenario, desde mi punto de vista, vemos a prospectos de muy alta envergadura y con gran fuerza política, de eso no tenemos ninguna duda, pero hay otros candidatos a los que, lamentablemente, metieron al engranaje electoral “como relleno”, porque sépase amigo lector que, aun es fecha de que algunos prospectos que andaban sonando fuerte, dejaron de hacer ruido, porque aún es fecha de que no los han registrado para los cargos que se les venía mencionando, “pero al no ver nada, han preferido quedarse callados”.

Y SI ANALIZAMOS de manera profunda este tan interesante tema de “los arrancones político-electorales”, podré comentarles que, “algunos pre candidatos que se quedaron el camino”, son gente buena, prospectos de gran valor moral, social, económico y político, es decir, “de esos que le saben a la grilla”, pero como en política, nada es seguro, no nos extraña, que en estos escenarios de la cinematografía electoral, suceda hasta lo inimaginable e increíble, porque vemos a abanderados que en serio nada tienen que hacer en una elección, como es el caso de ANTO TOVAR quien hoy ya es candidato del PRI a Diputado Federal por Matamoros, pelafustán que como Diputado Local, jamás ayudó a la gente a las que les hizo una y mil promesas, pero todo lo prometido por este miserable sujeto de marras, se quedó en el aire. Pero como él es influyente al interior del PRI, se le ungió como Candidato a Diputado Federal, generando esto un clima de marcada inconformidad e indignación allá en la tres veces Heroica Matamoros. Y por ende téngase la certeza de que esos priista inconformes, harán perder al mentado Anto Tovar.

¨Por hoy es todo y hasta mañana.

