POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ARRANCAN LAS CAMPAÑAS DE LOS PRECANDIDATOS A PRESIDENTE

Hoy jueves 14 de diciembre José Meade Kuribreña (PRI) Ricardo Anaya (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (MORENA), arrancarán sus campañas como precandidatos de sus respectivos partidos políticos a la Presidencia de la República y de no surgir nada inesperado uno de los tres va a ser el próximo Presidente de México.

Para muchos López Obrador es el puntero en las encuestas y desde tiempo atrás lo están dando por ganado y además con un puntaje muy por encima de sus adversarios, pero, pero, pero, ante ese fuerte rumor el Presidente Enrique Peña Nieto como primer priísta del país en un evento del tricolor puso en claro que las elecciones no se ganan con encuestas.

Después de las dos elecciones presidenciales en las que perdió las dos veces con el PAN, lo lógico es que sea el más conocido en éste que va a ser su tercer intento por llegar a ser Presidente y que sea, como dicen, en puntero en las encuestas ya que él estaba solo en el tablero, pero el escenario cambió con el destape del candidato del PRI, José Antonio Meade kuribreña.

Meade va a iniciar su campaña en éste día como precandidato de la coalición PRI-PVEM-PNA en el Parque Central de San Juan Chamula en el estado de Chiapas; Ricardo Anaya que va por la coalición “Por México al Frente” que conforman los partidos PAN, PRD y PMC lo va a hacer en la Sierra Gorda de Querétaro.

Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la que esta formada por MORENA, PES y PT, escogió el zócalo del Distritos Federal, en cuyo marco presentará a los que –si es que gana– van a integrar su gabinete, el que estará conformado por ocho mujeres y ocho hombres.

Por cierto como López Obrador todavía nos ve la P en la frente lleva dos adversarios en la contienda interna de su partido, uno de ellos se registró como precandidato de MORENA; es un capitán retirado de la Marina Mercante y responde al nombre de José Francisco Mendoza Sauceda; del otro ni siquiera el nombre diéron a conocer. Habrá quién le crea su patraña a López Obrador.

Como analistas políticos según nosotros hasta ahora ninguno de los tres precandidatos puede decir que ya tiene el triunfo en la bolsa, ya que de hecho las campañas de éste histórico proceso electoral si apenas van a arrancar y serán los mexicanos los que el Primero de julio del 2018 –día de las elecciones– con su voto van a decidir el futuro de México.

A 24 horas de vencer el plazo para que Estados Unidos presente al gobierno de México la solicitud formal de la extradición del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores y ser juzgado en aquel país por los supuestos delitos que le imputan, aún no lo han hecho y de acuerdo con el protocolo de no formalizar adecuadamente el proceso saldría en libertad.

Creemos que ni el gobierno de la república ni los diputados ni los senadores deben poner oídos sordos al llamado que están haciendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) para que se abstengan de aprobar la Ley de Seguridad Interior y en su lugar se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

Coincidentemente mientras que en el Senado se discute la Ley de Seguridad Interior, Obispos del país se pronunciaron por leyes integrales que eviten la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones policiales. Por su parte la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) expuso que se requieren normas que definan una ruta crítica para resolver las causas de la inseguridad en México. Con eso ó más.

Por su parte el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, dijo que las Comisiones a cargo del dictamen de la Ley de Seguridad Interior estudian cambios que, eventualmente, recibiría la Cámara de Diputados, la cual podría aprobarse el viernes y enviar el proyecto de decreto al Ejecutivo para su promulgación. Que mal andamos.

Que feo tronó Ricardo Monreal Anaya, el que después de haber dicho que ya no quería nada con Andrés Manuel López Obrador, siendo de Zacatecas, tierra de valientes, como los meros machos de Jalisco se rajó y ya doblado optó por renunciar al cargo de Jefe Delegacional de Cuauhtémoc para seguirle ayudando a su hacedor y maestro para que llegue a la Presidencia de la República.

“He decidido separarme de mi cargo como Jefe Delegacional en Cuauthémoc y al hacerlo agradezco a las vecinas y los vecinos, habitantes y transeúntes la comprensión y paciencia que tuviéron conmigo al frente de ésta responsabilidad”. Y yo que llegue a creer que Ricardo Monreal brillaba con luz propia, pero tengo que reconocer que me equivoqué.

Que mal se esta viendo lo que está sucediendo en la Secretaría de Educación de Tamaulipas; a decir verdad no conocemos el problema de fondo, pero sea lo que sea o como sea, que mal se está viendo que un subalterno de la dependencia que responde al nombre de Julio Herminio Pimienta Prieto haga público que ya se va, incluso del estado, para que después der eso el titular de la SET, Héctor Escobar Salazar, saque la cabeza para decir que no es cierto lo que dicen que dijo, sino que pidió licencia y regresa en enero, lo que a decir verdad no va con los vientos del cambio o si.

Después de haber sido velado en la Funeraria del Refugio y de haberse oficiando en su memoria una misa de cuerpo presente, los restos del otrora Director de Protección Civil Municipal, Medardo Sánchez Albarrán, fueron sepultados en el panteón Del Refugio ayer miércoles al mediodía, hasta donde lo acompañaron sus familiares y amistades, además del alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer y miembros del H. Cabildo. Descanse en Paz.

Por cierto tenemos la impresión de que los operativos contra los mal llamados autos “chocolate” se están llevando a cabo por parte del estado y la federación en el que no creemos que sea precisamente el mejor momento, por tratarse de la temporada navideña en que miles de paisanos vienen de Estados Unidos a México a celebrar la Navidad, el Fin de Año y el Año Nuevo con sus familiares y amistades, lo que creemos que por temor a verse envueltos en problemas de ésta índole, podría frenar a muchos.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez, dentro de sus múltiples ocupaciones se dan tiempo en su agenda para asistir los municipios del estado para junto con sus habitantes encender el tradicional arbolito de Navidad, como ya lo hiciéron en Tampico, Madero y Altamira, evento en el que también participaron sus respectivos alcaldes, Magdalena Peraza Guerra, José Andrés Zorrilla y Alma Laura Amparan Cruz y si no estamos mal mañana viernes ambos estarán en Nuevo Laredo con el mismo fin.

Por cierto en su visita a Ciudad Victoria el cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Otto Hans Van Maerssen, dejó ver que pese a las estrategias implementadas por las autoridades continúa la inseguridad y la violencia, por lo que el gobierno de su país mantiene los llamados de alerta para evitar que vengan a México.

