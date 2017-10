T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ARRESTO DE GEÑO, NO ES REVANCHISMO POLÍTICO: CAGG

HOY DEFINEN SI GEÑO SE VA LIBRE O SE QUEDA EN PRISIÓN

TAJANTE, certero y sin cortapisas el Presidente del Congreso de Tamaulipas Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, aclaró, para que no quede dudas que, el arresto de Eugenio Hernández Flores, “nada tiene que ver con revanchismos políticos” y “menos con michoacanazos”, pero además en tono candente, adelantó sin ruedos que, “toda aquella persona del pasado que haya consumado desfalcos o esté involucrada en actos de corrupción e impunidad será juzgada”, estableciendo el líder del congreso que, “la ley es la ley” y esta será aplicada “a quienes la haya violentado”, detalle por el cual debe quedar claro que, “nadie en lo absoluto, podrá estar por encima de la misma”.

ENMARCÓ el Diputado García González que, “lo que presuntamente hizo o consumó el ex Gobernador Hernández Flores, fue un despojo al estado”, porque las 1,600 hectáreas ubicadas en Altamira, “son parte del patrimonio tamaulipeco”, cuestión por la que, jamás, este terreno debió vendérsele al señor ALBERTO BERLANGA, “presunto, presta nombres del ex gobernante detenido”, y quien además fue director de Obras de Obras Públicas, durante el período 2005-2010, cuestión por la que este ex colaborador de Geño, “no está libre de pecado” y, tendrá que comparecer a declarar sobre este resonante caso ante la autoridad judicial, para que explique cómo y de qué forma se fraguó la venta de este inmueble en 14 millones de pesos a su favor”.

EL PRESIDENTE del Congreso de Tamaulipas, al momento de ser abordado por los reporteros de los diversos medios de comunicación allá en Victoria, dijo que “si me notan molesto”, es porque este trascendente caso “era vox populi”, aludiendo que, ni siquiera es un tema que no supiéramos. Pero como hoy, la Fiscalía Anti corrupción está ejerciendo su función, “tiene que obrar en consecuencia, contra todos los que, violentaron la ley”.

Y QUE BUENO que, el nuevo Gobierno de Tamaulipas que preside el Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, adopta una postura de respeto pleno la función de cada una de las dependencias públicas de la instancia que sea, para que estas, en el marco legal realicen su trabajo y, definan que hacer cuando haya ejercicios indebidos o ilegales que vayan en detrimento del estado o de la sociedad tamaulipeca, como es el caso que nos ocupa.

POR TAL MOTIVO, podré comentarles que, “los diputados de la pasada legislatura, aprobaron “la tranza” que se sospecha y presume se ejerció a través de la empresa denominada GMC S.A. de C.V. de la que, precisamente es propietario el ex director de Obras Públicas ALBERTO BERLANGA, quien está plenamente identificado como uno más de los “presta nombres” y socio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, apuntándose que los ex diputados involucrados en este “escandaloso despojo al estado” son la tampiqueña hoy Diputada Federal MERCEDES del CARMEN GUILLÉN VICENTE, además de la aun lidereza de la Burocracia estatal BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, JESÚS VILLANUEVA PERALES, el reynosense ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ y el matamorense MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO.

ESTA TRANSACCIÓN, consumada durante el sexenio del encarcelado ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, es una muestra más de las una y mil trapacerías que, sobre la marcha, irán saliendo a la luz pública y entre otras cosas, no deberá dejarse a la deriva “EL TAMBIÉN ESCANDALOSO CASO DEL PARQUE BICENTENARIO”, cuya tranza, está muy clara, porque a ciencia cierta y por lógica es inconcebible que “los Diputados de la LVII Legislatura y el propio GEÑO, hayan decidido con marcada ligereza (no ignorancia) gastar miles de millones de pesos del dinero del pueblo, para invertirlo en oficinas de gobierno, en un terreno “del ejido pajaritos” que no es propiedad del estado, cuyo proceder es, en mi punto de vista una infantilada, tema que la verdad, me causa hilaridad (risa) y el que también “está para Ripley”.

POR OTRA PARTE, el Presidente del Congreso de Tamaulipas Lic. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ molesto dijo que, la detención de EUGENIO, es un tema grave, el que creo debe tomarse con la seriedad que merece, porque ahorita que salió un Diputado (y ustedes lo saben, refiriéndose a los periodistas), dijo que, “no fuera un michoacanazo”, por lo que creo que, tal vez a ese diputado le gusta ser gracioso, por lo que debe entenderse que el tema al que hacemos alusión es un caso serio, porque en el mismo, se habla de que hubo de por medio, hubo un despojo al Patrimonio del Estado y eso a mi juicio, “no es, ni debe ser cosa de juego”.

ADEMÁS las 1,600 hectáreas que Hernández Flores se agenció, comprándolo a razón de 14 millones, hoy en día tienen un valor superior a los 1,500 millones de pesos, por lo que analizando de manera profunda el caso, esto no es un tema menor, porque lo que está de por medio, es un predio que es patrimonio el estado, el que para nada debió ofrecerse en venta a un particular, “como se hizo aparecer en la fraguada operación de compra venta”, avalada esta, por los Diputados integrantes de la LVII Legislatura de Tamaulipas, que operó en el sexenio del ex gobernador que está en estos tras las rejas.

SDUBRAYANDO el líder del Congreso Diputado Presidente García González, aseguró que, aun cuando se le otorgue la libertad a Hernández Flores, “la investigación seguirá su curso hasta las últimas consecuencias, remarcando que, “yo no le deseo mal a nadie”

POR ELLO, finalmente, les diré que, la Fiscalía Anti corrupción, ya ha solicitado la documentación, en la que la pasada legislatura, acordó y aprobó con evidente ligereza “la compra-venta” de las 1,600 hectáreas de Altamira, mismas que, repito, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, adquirió a través de su presta nombres ALBERTO BERLANGA, motivo por el cual con toda seguridad “Berlanga, ya debe andar muy lejos de Tamaulipas”, porque al igual que otros socios de GEÑO, saben que, “habrá de caerles la voladora” e ir a parar a una ergástula del Penal de la cueruda capital, donde aún se encuentra el ex gobernador de Tamaulipas, al que hoy jueves 12 de octubre “día de la Raza”, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Victoria, “definirá, si GEÑO se va libre bajo fianza o se le deja en la prisión”.

