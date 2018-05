La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ASEGURA AMLO –EL VIEJO MARAVILLA– QUE NO SUFRE NINGUN MAL

López Obrador ni duda nos queda es “el viejo maravilla” del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ya que a los 65 años edad que está por cumplir dice que todavía batea arriba de 300 y asegura no estar enfermo de ningún mal, pese a los insistentes rumores que se han dejado escuchar últimamente en ese sentido.

Payaseando, como lo viene haciendo de un tiempo a la fecha, dijo en Oaxaca a los periodistas que está “rete” bien y hasta se puede parar en un solo pie y a veces va al béisbol “y estoy macaneando como si nada”, lo que traducido al español significa “decir o hacer tonterías, disparates”.

Los rumores de que está enfermo el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, la que conforman MORENA, PT y PES, surgieron, según nosotros, como consecuencia de dos grabaciones o videos que salieron al aire, en los que se ve a López Obrador a punto de perder el equilibrio cuando leía un mensaje a sus seguidores.

Herido en su amor propio el tabasqueño a duras penas admitió la veracidad de uno de los dos videos, pero, pero, pero, muy a su estilo de que los ataques de sus enemigos no le alcanzan, dijo que eso sucedió hace cosa de 10 años, por lo que restó su valor a ese video, pero, pero, pero, del segundo no dijo nada ni tampoco hizo ningún comentario.

En ese otro video se ve a López Obrador en un mítin cuanto a punto de desfallecer en el templete interrumpe su mensaje para pedirle a una mujer que está a su lado que lo agarre fuerte porque se va a caer, saliendo de sus escondrijos dos de sus negados guaruras, los que lo sostienen de pie agarrándolo por dos costados, al momento que le pide agua a la mujer, pero se la acaba y le pide otra botella de agua con lo que empezó a reestablecerse.

Creemos que para los que andamos en esto es hasta en cierta forma normal el que un candidato a candidata desfallezca cuando anda en campaña, por lo que creemos que Andrés Manuel López Obrador no tiene porque negar el desgaste físico que está teniendo en la marcha de éste proceso electoral, pero no somos doctores para saber si estos males podrían tener otras causas.

Reconoce que en diciembre del 2014 sufrió un infarto, del que asegura que por su propio pie llegó hasta un hospital privado en donde fue atendido de emergencia por un cardiólogo mexicano, no cubano como dicen, el que después de haberlo operado del corazón le recomendó hacerse un chequeo cada seis meses, lo que por cierto dice que no lo está haciendo, lo que no nos parece muy inteligente de su parte de ser cierto el cuento del infarto que en lo personal nunca hemos creído.

Bautizamos a López Obrador como “El viejo maravilla”, para hacer el par con Ricardo Anaya, al que se le conoce como “El jóven maravilla” del PAN, pero más que inspirados por su estado de salud, lo hicimos porque curiosa e inexplicablemente después de no haber ganado ninguno de los dos debates en los que ha participado,en el tablero de las posiciones sigue siendo el puntero, ya que después del ridículo que ha hecho en los debates sigue con los 18 o 20 puntos arriba de sus adversarios.

El primer debate lo vimos con mucho interés y como periodistas dimos como ganador a Ricardo Anaya y no nos equivocamos; lo mismo hicimos con el segundo debate que se llevó a cabo el domingo en Tijuana, Baja California, adjudicándole nosotros el triunfo a José Andrés Meade Kuribreña. Lo chistoso es que en los dos casos López Obrador les asegura a sus seguidores que “salió bien”, por eso es para nosotros “El viejo maravilla”, ya que de todo los convence sin ningún esfuerzo.

Aquí en la capital del estado nos enteramos que el beso en la mejilla es una tradición en Ciudad Victoria, una tradición única y muy hermosa para nosotros. Nos consta que en otros municipios del estado –Nuevo Laredo entre ellos– también existió esa bonita costumbre pero en muchos de los casos ya desapareció, particularmente en municipios de la frontera. Lo que lamentamos pero nos gustaría que continuara porque ese beso sano y limpio acerca a la gente.

Pero, pero, pero, en política como que ese beso pierde el encanto, lo que pudimos constatar en el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, el que les daba beso sin importar su edad a todas las mujeres que se le atravesaban en su camino. Como periodistas a toro pasado podemos decir que esa actitud del entonces mandatario estatal no era bien vista por la ciudadanía, pero nunca hubo tampoco ningún reclamo formal por eso.

Hoy el que anda repartiendo besos a diestra y siniestra es el doctor Xicoténcatl González Uresti, el que anda en campaña como candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Victoria y médico de profesión, señor de todos nuestros respetos al que hasta ahora no tenemos el gusto de conocer.

Nuestras antenas nos aseguran que el Dr. Xico es victorense y no tenemos porque dudarlo, razón por la que con más ganas creemos que él quiere mantener viva la tradición del beso en la capital del estado, pero no hay que omitir que en éstos días él le anda echando todos los kilos a su campaña y al toparse con mujeres en su trajinar las saluda con un intempestivo beso en la mejilla, por supuesto, pero en los videos que hemos visto dejan ver su desagrado, quizás por su olor a sudor o lo empolvado del camino, no sabemos. Como periodistas creemos que debe cambiar su táctica, pero él va a tomar la decisión.

Quien va a creer que uno de los asuntos que está dificultando la renegociación del TLCAN es la exigencia del gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de México apruebe mejores salarios para los trabajadores mexicanos y muy en lo particular de la industria automotriz, petición en la que nuestro país no ha cedido ni un centímetro, seguramente con el argumento de que con esa mejoría salarial México va a perder competitividad y empleos al no generarse nuevas inversiones.

No sabemos que pasa alrededor de la maestra Elba Esther Gordillo, pero creemos que algo debe de estar pasando, ya que de manera sorpresiva su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, se presentó ayer lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar a funcionarios del Poder Judicial de la Federación “por armas acusaciones falsas” contra la ex lidereza magisterial. Los que según el abogado defensor se coludieron con el gobierno federal para fabricar la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero que pesa contra la teacher.

Por cierto el coordinador general de la campaña de Pepe Meade en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, soltó la primicia de que el PRI va a confornar un padrón nacional de los vehículos de procedencia extranjera, para que en su gobierno los propietarios de éstas unidades procedan a su nacionalización, para lo que el partido distribuirá los formatos de registro en todos los comités municipales de todo el país.

Esta vez la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la delegación regional del INAH llevaron a cabo la instalación de la exposición “Memoria Fotográfica de México”, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) del Campus Victoria. La muestra que reúne imágenes de diversos sitios arqueológicos que constituyen un invaluable patrimonio histórico y cultural de México, la que permanecerá abierta el resto del mes para ser apreciada por los universitarios y el público en general, ya que la entrada es libre.

