La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ASEGURA LOPEZ OBRADOR QUE “ESTE ARROZ YA SE COCIO”

Al salir de la reunión del Grupo Financiero Citibanamex, a la que fuéron invitados los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador gritó a los cuatro vientos que su arroz “ya se coció”, como si los integrantes del Citi hubieran avalado las propuestas que ha hecho a lo largo y ancho de su campaña como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República.

En el evento al que también asistió el abanderado de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade Kuribreña, el director general del respetado Grupo Financiero Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, en la parte medular de su mensaje dijo que sería un error detener o cancelar las reformas estructurales que se aprobaron a principios de la Administración y que se encuentran en proceso de implementación.

“Hoy que las tenemos las apoyamos con toda decisión y convicción. Sería un gran error con importantes impactos negativos a la economía, detenerlas o cancelarlas”, remarcó Torres Cantú.

Para nosotros la posición de éste importante grupo financiero binacional es radicalmente contraria al propósito que tiene López Obrador, el que desde tiempo atrás ha venido pregonando en su campaña que de llegar a ser Presidente echará abajo la Reforma Educativa, además de la Reforma Energética y cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

López Obrador salió de la reunión gritando que su arroz “ya se coció” para seguir engañando a sus fans y a los campesinos que lo siguen, los que obviamente no tuviéron acceso al lugar, porque no le conviene que trascienda que los banqueros están en total desacuerdo con el proyecto de su plan de gobierno.

Igual o parecida actitud asumió el Mesías de Macuspana después de la triste derrota que le propinaron sus cuatro adversarios en el Primer Debate de los tres que organizó el INE para cinco candidatos presidenciables, evento del que salió “por cuerdas” echando pestes a todos por haberle –según él– echado montón.

Pero tan se percató de la madriza que le dieron al grado de grabar un video en el que asegura que en el primer debate no le fue tan mal ó sea que pudo haber sido peor, pero, pero, pero no quiere perder imágen entre los morenos que lo ven como un Dios o el hombre perfecto para gobernar a México. Diciéndoles incluso que el ganó el debate.

Meade Kuribreña que le anda siguiendo la huella, de inmediato el mismo día le replicó a Andrés Manuel López Obrador que “cuide su arroz ya cocido porque se le puede quemar” y eso nunca conviene en elección. Remarcó que su abuelo decía, con sabiduría, que “no hay nada tan poco inteligente como la soberbia”.

Pero la arbitrariedad y la falta de respeto de López Obrador hacia sus adversarios, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, va mucho más allá de lo digerible ya que haciendo gala de ser bocón, dijo que de no ser candidato no votaría por algunos de sus rivales, en todo caso se abstendría o anularía su voto ya que “ya que ninguno de ellos tiene cualidades”, quizá por eso no sabemos quién lo bautizó como el Mesías de los morenos.

Bien lo advirtió el ex dirigente nacional del PAN y ahora candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, al adelantarnos que el Senado podría frenar la iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados para poner fín al fuero de todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno, incluyendo al mismo presidente de la república y así sucedió, believe nor not.

Para frenar la aprobación del histórico documento que fuera aprobado por la Cámara de Diputados por la vía del fast track y que muchos aplaudiéron, en el Senado la bancada del PRI argumentó que las reformas a la Constitución que fueron enviadas por los diputados “tiene inconsistencias” tanto en temas legislativos como jurídicos que pondrían en riesgo la gobernabilidad del país.

Por el lado de la bancada del PAN con la ayuda de una senadora independiente, se acordó la creación de una Comisión Especial la que revisará y trabajará en los cambios en una sesión permanente que ya se instaló. Habiendo citado el presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, para el próximo 30 de abril a sesión ordinaria donde se revisará por el cierre de trabajos ordinarios.

Desde días atrás nuestras antenas nos reportaron que el ex dirigente de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez, le anda echando la mano en su campaña a Andrés Manuel López Obrador, lo que nos deja ver la mano de la teacher Elba Esther Gordillo, la que definitivamente le está jugando las contras al Presidente Enrique Peña Nieto y eso que la dejó salir del botellón donde estaba recluída en el Distrito Federal.

Otro líder del magisterio al que invitó el CEN del SNTE a trabajar, es al también ex dirigente de la misma Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, por cierto de Nuevo Laredo, al que el dirigente nacional Juan Díaz de la Torre le asignó el cargo de Secretario de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual es un reconocimiento a su trabajo, a su institucionalidad y lealtad a la organización sindical, dijo Rigoberto Guevara Vázquez., actual líder del Seccional.

Por cierto en el mundo político de Nuevo Laredo hubo un verdadero escándalo ya que supuestamente miembros de MORENA destruyeron y se llevaron de las calles propaganda de las campañas del candidato a senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y del candidato a diputado federal por el Primer Distrito, Salvador Rosas Quintanilla. Supuestamente el Acción Nacional ya presentó la denuncia de éstos hechos ante la FEPADE.

Pero, pero, pero, resulta que el presidente del Consejo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA, José Antonio Leal Doria, al ser entrevistado en Ciudad Victoria aseguró que las acusaciones del Acción Nacional son falsas. Dijo que los dos abanderado panistas “están nerviosos porque vamos arriba en las encuestas con nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador”.

Con un gran éxito concluyó ayer viernes la campaña “Manos Universitarias : Responsabilidad, Compromiso y Ayuda” que año con año organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para recaudar juguetes entre la comunidad académica y estudiantil, los que serán distribuídos entre la niñez tamaulipeca el próximo lunes 30 de abril, con motivo de la celebración de “El Día del Niño”.

En evento que se llevó a cabo en el lobby de la Administración central fué presidido por el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, y también se contó con la asistencia del Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, así como del encargado del despacho de la Secretaría de Administración, Victor Hugo Guerra García y de la encargada del despacho de la Secretaría de Gestión Escolar, Teresa de Jesús Guzmán Acuña.

Por cierto ayer viernes a las 6:30 horas de la tarde en Corpus Christi, Texas, graduó mi querida hija Valerie Dueñas como paramédico del Departamento de Bomberos de la ciudad, felicidades y que DTB.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx