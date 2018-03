La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ASEGURAN QUE EL PRI TIENE POSIBILIDADES DE GANAR

Mientras que López Obrador ya anda repartiendo “huesos” a diestra y siniestra y desde semanas atrás nombró a los que serán los integrantes de su gabinete, los candidatos priístas todavía no han perdido la fé en su partido, el Revolucionario Institucional, al que le ven posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del Primero de Julio.

Como tal lo afirmó la ex gobernadora de Yucatán y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho, la que destacó que el tricolor “está saliendo con buenas candidaturas” para éste proceso democrático, pero, pero, pero, reconoció que para alcanzar el triunfo se tendrá que trabajar fuerte.

Quizá la destacada priísta al hacer patente su optimismo en que “su partido tiene posibilidades de ganar” se basó en las cinco derrotas consecutivas que le ha propinado el PRI a los candidatos presidenciales de la Izquierda mexicana, tres de ellas a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las elecciones de 1988, 1994 y con el PAN en el 2000. Las otras dos las perdió el iluminado de Tabasco en el 2006 con el PAN y en el 2012 con el PRI.

Pero, pero, pero, aunque Andrés Manuel López Obrador ya fracasó en sus dos primeros intentos, el que en venganza de su derrota del 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, en su esquizofrenia se auto nombró Presidente Legítimo de México. Lo que obviamente le aplaudiéron la gran mayoría de los campesinos que lo siguen y ahora los sigue durmiendo con el cuento de que “a la tercera va la vencida”, tal como en su tiempo lo auguró también Cárdenas Solórzano.

En lo personal conocemos a Dulce María Sauri Riancho — a la que hemos entrevistado varias veces en Ciudad Victoria– lo que nos ha bastado para percatarnos de su vasta experiencia en éstas lides, por lo que al asegurar que el PRI tiene posibilidades de ganar el Primero de Julio, estamos seguros de que sabe lo que está diciendo porque sabe y bien que sabe “como masca la iguana”.

Por cierto la destacada militante y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, además de ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, fué postulada como candidata a una diputación federal plurinominal, para que no batalle, la que aseguró al ser entrevistada que las próximas elecciones del Primero de Julio serán muy competidas, pero hizo hincapié en que su partido tiene posibilidades de ganar.

Dijo que prácticamente en todos los municipios de Yucatán las elecciones son cerradas, “pero no de ahora, sino desde hace ya varios trienios”, pero aún así consideró que existen las condiciones en la entidad para que el PRI refrende la gubernatura del estado con Mauricio Sahui Rivero y recupere la presidencia municipal de Mérida.

Como que le cambió el semblante al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, al constatar el lunes el apoyo mayoritario del magisterio a su candidatura rumbo a la elección del próximo Primero de Julio, como se lo patentizó el dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, el que durante el encuentro que tuvieron con Meade dijo sin tapujos ni rodeos que “es la mejor persona para representar su proyecto e ideas”.

“Estoy contento de ratificar mi compromiso con el magisterio y de juntos revisar temas y salir convencidos que éstas propuestas son las correctas para ganar las elecciones”, dijo. Por cierto si apenas lo dejaron que terminara de hablar, para que todos los delegados que asistieron al evento se pusieran de pie y con el brazo derecho y el puño cerrado gritaran a coro “vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar”. En el evento estuvieron los candidatos del Nueva Alianza, así como el presidente del partido, Luis Castro Obregón.

“Que no quepa la menor duda, el apoyo del magisterio, por la valía de las propuestas, por los compromisos que se han hecho, por la importancia que le damos de poner al centro a la educación por motor de crecimiento, hoy queda abundantemente claro que el apoyo mayoritario está con yo mero”, remarcó en el marco del evento que se llevó a cabo en el ex convento de San Hipólito, ubicado en el centro de la Ciudad de México.

En el encuentro que tuvo con los periodistas Meade Kuribreña dijo que la lista de los candidatos plurinominales del PRI al Congreso de la Unión, es balanceada y cumple con el propósito de tener equilibrio de representatividad regional, sectorial y de distintos perfiles. Agregó que esto permitirá que exista una bancada que tenga experiencia y convierta en un gran acompañamiento de su gobierno.

Reafirma el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el compromiso de impulsar la cultura de la sustentabilidad y dijo a la vez que ésta tarea es prioritaria para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pronunciamiento que hizo luego de inaugurar la Semana de la Sustentabilidad Universitaria programada del 20 al 23 de marzo en el Campus-Victoria, con actividades abiertas a estudiantes, maestros y público en general.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Excelencia, el rector Suárez Fernández apuntó que la sustentabilidad es crucial para todo el mundo y apuntó que la UAT asume su papel no solo en la formación de los estudiantes sino también con acciones que atienden la conservación del medio ambiente.

La Doctora Yolanda Mendoza Cavazos, Coordinadora Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable, expuso los objetivos de promover la sustentabilidad universitaria mediante la divulgación de los esfuerzos que hace la UAT en ésta materia. Dijo que se programaron talleres, cursos y conferencias con expertos en responsabilidad social y sustentabilidad universitaria, degradación ambiental y educación sustentable, entre otros temas, además de conocer experiencias de otras universidades que han implementado estrategias para la sustentabilidad.

En éste marco le entregó al rector José Andrés Suárez Fernández el documento que acredita a la UAT como universidad sustentable certificada con la Categoría de Plata por el organismo internacional AASHE (Asociación para la Promoción de la Sustentabilidad en la Educación Superior), luego de escalar a ésta posición tras obtener en el 2015 la Categoría de Bronce por sus buenas prácticas en pro de la sustentabilidad.

Por cierto el Doctor en Historia y coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT, Pedro Alonso Pérez, dió ayer martes un conferencia en las instalaciones del Museo Regional de Historia, sobre la Expropiación Petrolera de 1938, que llevó a cabo el general Lázaro Cárdenas del Río siendo Presidente de México” (1934-1940).

A decir verdad fué muy brillante la exposición que sobre del tema hiciera el maestro Pedro Alonso Pérez, ya que con ciber fotos compaginó sus enfoques y apreciaciones sobre la expropiación que de las empresas petroleras llevó a cabo el gobierno de Tata Lázaro, como le decían de cariño muchos mexicanos.

Ya en el apartado de preguntas y respuestas el Doctor en Historia nos precisó que la decisión del Presidente Lázaro Cárdenas, fue una decisión pensada y estudiada, además de consultada, sin que en el proceso haya habido violencia ya que los empresarios extranjeros aceptaron la determinación del gobierno mexicano.

