T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González.

ASÍ EL PRI NO VA A PROSPERAR…..!

SI SERGIO GUAJARDO Maldonado mandamás del PRI en Tamaulipas permite la intromisión y la participación de “políticos de muy mala reputación”, es decir de “cartuchos muy quemados”, eso condenará al Partido Tricolor, “continuar en la senda de la derrota” y por tanto, creo que esto es lo que, los priistas deben de ver y analizar de manera profunda, porque a ciencia cierta, “en el PRI hay muchos políticos que, electoralmente, no le aportan nada al gremio” y si estos intervienen o son tomados en cuenta, ya veremos como habrá de irle al Revolucionario Institucional en el 2018.

LO ANTERIOR, se sustenta en la versión de que, el Neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS, “ya es uno de los apuntados” para la candidatura del PRI-Tamaulipas al Senado de la República, cuya cuestión, en mi punto de vista, “no es más que una terrible ofensa a los priistas que tienen mayor derecho y los que con trabajo fecundo y creador, tienen ganada esta importante posición política”.

Y RAMOS SALINAS, “no es más que un monigote” del ex gobernador EGIDIO TORRRE CANTÚ, quien desde donde anda, fíjense bien “está buscando reposicionarse políticamente y volver por sus fueros”, si es que antes, EGIDIO, no se le llama a cuentas para que explique cómo y de qué forma, “desapareció miles de millones de pesos” que, el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO y su equipo de contadores, ya han detectado en “en la súper maquillada cuenta pública estatal 2010-2016 de Torre Cantú”.

PARA ELLO, quiero decirles que mismos priistas, “de verdadero hueso colorado”, es decir de los que “siempre han tenido bien puesta la camiseta tricolor”, inconformes, por lo que están viendo que hace EGIDIO, ya andan súper molestos, porque saben que Egidio, sigue manejando al PRI y saben también que Egidio, para el 2018, impondrá “a su equipo de marionetas” en las Candidaturas a Alcaldes, Diputados Federales y Senadores de la República y “ejemplo palpable de esto”, es la aspiración de RAMIRO RAMOS, quien ya ha alzado la voz, para ser candidato al Senado, con lo que se confirma que, EGIDIO, desesperado y atemorizado “por lo que sin duda le espera financieramente”, busca desesperado cuanto antes reposicionarse políticamente en Tamaulipas.

INCLUSO, en Nuevo Laredo, se ha corrido fuertemente la versión de que, hasta “el traidor panista” CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, fracasado aspirante a Gobernador del Estado, junto a su compadre y casi hermano del alma “el Gay” perredista (Lo dijo Fco. Chavira) JORGE OSVALDO VALDES VÁRGAS, ya se alistan para unirse al equipo de RAMIRO RAMOS SALINAS, para operar en el PRI, en torno a lo que EGIDIO TORRE CANTÚ, les indique, porque sépase y entiéndase que en el tema de grilla, todo es válido y por tanto, ya no hay duda que, el EX GOBERNADOR TORRE, “está sacando de su equipaje a los maletas políticos” como RAMOS SALINAS y no se dude que en el PRI, también participe en pos de un cargo de elección popular “el agresor de la Mayra” el sátrapa de VALDÉS VARGAS, porque aducen que este ya anda “anunciándose allá con bombo y platillo”. Sin Olvidar a CANTUROSAS.

LO CIERTO ES QUE si el PRI, realmente proyecta reivindicarse, tiene que hacer un trabajo político que bien valga la pena, porque en esencia, a como se vislumbran las cosas en este partido, es algo que no va más allá de la prosperidad política, y en esto, creo que el líder estatal don SERGIO GUAJARDO MALDONADO, tiene que analizar de manera profunda este interesante tema el que, “sin duda debe atenderse de manera meticulosa”, al menos es el punto de vista de priistas con experiencia, muchos de los que decepcionados aducen que, “de no recomponerse y consolidarse las cosas en el Tricolor estatal”, muchos priistas tendrán que tomar un mejor sendero u horizonte político.

Y SI EL PRI, “realmente proyecta resurgir”, como lo ha venido soslayando el Presidente Tricolor Estatal SERGIO GUAJARDO MALADONADO, deberá analizar de manera profunda, el mal trabajo político que ya se ha venido contemplando en este Partido, organismo que por ineficaz, pero además por haber sido el promotor de la imperante corrupción e impunidad, perdió la Gubernatura, gracias dos ex gobernadores que ya están presos y uno que, “seguramente, “ya anda en la mira de la justicia”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx