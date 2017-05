ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Asistió alcalde JFLG, a festejo organizado por Diputados.

*.- Cierra filas el PAN, con miras a elección federal de 2018.

El alcalde de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra; asistió al festejo organizado por el matrimonio de Diputados Locales, Beda Leticia Gerardo y Pedro Luis Ramírez Perales, que se celebró el pasado sábado en esta Ciudad.

El festejo organizado por Beda Leticia Gerardo y Pedro Luis Ramírez Perales, y que se llevó a cabo en los terrenos de la Feria, fue con motivo de haberse celebrado el “Día del Niño” y “Día de las Madres”.

A dichas celebraciones, asistió representando al Diputado Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el Diputado Víctor Adrián Pérez Padrón.

No podía faltar al multitudinario evento que se celebró en terrenos de la feria, el Diputado originario de esta urbe cañera del Partido Verde Ecologista de México, Humberto Rangel Vallejo.

La felicitación para madres y niños por haberse celebrado el “Día del Niño” y el “Día de la Madre”, estuvo a cargo de la Diputada Beda Leticia, que al igual que su esposo, Pedro Luis, son originarios de esta Ciudad.

En el festejo, los niños disfrutaron de una serie de juegos infantiles, botargas, inflables, y con su mama consumieron refrescos, aguas frescas, frituras, hot dog, rifa de regalos, el show de payasos y de la obra “la bella y la bestia”.

Del festejo organizado por los Diputados Locales y al que asistió el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, postulado por el PAN, llama la atención que dicho instituto político cierra filas con miras a la elección federal del 2018.

Ejemplo de ello, es la presencia del ex – alcalde Fernando Pedraza Chaverri, su esposa Armida Perales ex –presidenta del Sistema DIF Municipal así como el actual dirigente del PAN y regidor, Ricardo Nájera.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el partido en el poder (PAN) en el estado, con mayoría en el Congreso y municipios, se fortalece sacando a sus hombres y mujeres, como a varias y varios traidores del PRI.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En cuestiones del Congreso del Estado, manifestamos que para martes 16 del presente mes y año, habrá reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Sistema Estatal Anticorrupción, a partir de las 9:00 horas en la Escuela del Poder Judicial, y a las 10:00 horas en el Auditorio “Constitución 1917” del Congreso del Estado, tendrá como actividad a desarrollarse: Tamaulipas Rumbo a una Democracia Paritaria y a las 03:30 p.m., será la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos en la Sala de Comisiones Independencia….. En otra información, tal y como estaba programado, este lunes el que estuvo en la Ciudad de Reynosa, acompañado del gobernador del estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; fue el Secretario MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, dejo en claro que no se enviaran más fuerzas federales a esta entidad federativa, contrario a lo que se esperaba para poder hacerle frente a la inseguridad que se vive, y más en dicha en dicha Ciudad fronteriza….. Por cierto, en la reunión del Gabinete Federal; asistieron el Secretario de la Defensa Nacional, SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, de la Secretaria de Marina VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ así como el Procurador General de la Republica, RAÚL CERVANTES ANDRADE, como el Comisionado Nacional de Seguridad, RENATO SALES HEREIDA y el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, EUGENIO IMAZ GISPERT y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, SILVIA PECINA TORRES; mientras que del gobierno del estado, también estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS; el titular de la Procuraduría General del Estado, IRVING BARRIOS MOJICA; como el Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante LUIS LÓPEZ CASTRO y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, SILVIA PECINA TORRES; que también forma parte del gabinete se seguridad en esta entidad federativa….. Por favor no lo transmita pero día con día, aumentan las versiones en el sentido que el que está siendo invitado para participar como el candidato de MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional) a la presidencia municipal de El Mante, pero que se hace del rogar, es el buen amigo MARIO OBREGÓN BETANCOURT; del cual recordamos que fue uno de los titulares del área de Tesorería Municipal en la administración que encabezo el ex alcalde ya fallecido, HUMBERTO FLORES DEWEY….. En otros comentarios, una vez más se puso de manifiesto, el buen ambiente y armonía, como las buenas relaciones que existen entre el Republicano Ayuntamiento de El Mante que preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipal (SUTEM) que encabeza como Secretario General PERFECTO LARA SALAZAR….. Lo anterior se puso de manifiesto, en la última checada de la oficial administrativo, PILAR TREVIÑO DE LEÓN; por sus 25 años de labor ininterrumpida en el departamento de Reclutamiento….. En representación del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; correspondió la felicitación, al Secretario Particular, ENRIQUE AREGULLIN MARTÍNEZ; por su jubilación y la labor desempeñada, además por su ejemplo de constancia y responsabilidad, y a la vez destacó la aportación que realizan en armonía los trabajadores y empleados municipales para servir con eficiencia a la ciudadanía mantense….. Regresando con más información del Congreso del Estado, manifestamos que se encuentra en un proceso de certificación de calidad, con el cual busca ofrecer mejores resultados a los tamaulipecos, al asegurar procesos operativos controlados y transparentes que permitan la creación y actualización del marco jurídico ….. Sobre lo anterior, el titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS, resaltó que este proceso involucra la participación, el trabajo en equipo y el reforzamiento del sentido de pertenencia con la institución y agregó, “Todo ello mediante desarrollo eficaz y eficiente de las tareas que se desarrollan, considerando al personal como el eje fundamental para alcanzar mejores niveles de productividad”….. Además dijo que la certificación ISO 9001:2008, implica un diagnóstico de la situación en el Poder Legislativo, mapeo de procesos, documentación, implementación, generación de evidencias, así como la realización de auditorías internas y revisiones directivas, indicando que “La certificación tiene una validez de tres años, con auditorías semestrales de mantenimiento, después de ese tiempo debe hacerse una auditoría de recertificación”….. También hizo mención JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS, que esta implementación del Sistema de Gestión de Calidad para la certificación del proceso legislativo, es a iniciativa de la Junta de Coordinación Política, presidida por el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, quienes buscan ofrecer mejores resultados a los tamaulipecos y puntualizó que hasta ahora se ha llevado a cabo la documentación de los procedimientos operativos de los departamentos adscritos al área a su cargo, que se involucran directamente en el tema legislativo y la Unidad de Formación Permanente, hace lo propio, a fin de informar y capacitar en este tema a servidores públicos del Congreso ….. Como parte de la información dada a conocer, señaló que “Es muy importante destacar que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, implica ver actividades de la institución, con un enfoque sistémico, como un todo, en el orden administrativo mediante el cual se asegurará la disposición oportuna, eficaz y eficiente del recurso humano, financiero, de infraestructura entre otros”, agregando que que con este sistema, se contribuirá en todo momento a hacer más simples los procesos dentro del Congreso Local y se incrementará la efectividad de servicios que se brindan diariamente a los ciudadanos….. En cuanto al Sistema DIF Municipal que preside la profesora JUANITA LARA DE LEAL; en coordinación con la Fundación Michou y Mau, realizan Campañas Informativas de Prevención, esto a través de mensajes de prevención y cuidado sobre los accidentes relacionados con fuego temas como el que “no te quemes, aplicando las siete reglas” así como el manejo del paciente quemado en estado crítico….. La finalidad de esto es de crear conciencia además de fomentar también el cuidado y prevención de accidentes relacionados con el fuego, dijo la presidenta del sistema DIF, en esta localidad la profesora JUANITA LARA DE LEAL y la encargada en ciudad Mante de la fundación Michou y Mau llevan, las cuales trabajan de una manera coordinada en campañas informativas que se están llevando a cabo en escuelas e instituciones de salud en el municipio….. Como ejemplo, se dijo que enfermera MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ UVALLE, constantemente recorre las instituciones de educación de los diferentes niveles, con el mensaje de prevención y cuidado sobre los accidentes relacionados con fuego temas como “no te quemes, aplicando las siete reglas” así como el manejo del paciente quemado en estado crítico, son solo algunas de las pláticas con alumnos y personal de salud.

