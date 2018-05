La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AUN NO ESTA DECIDIDA PARA NADIE LA ELECCION PRESIDENCIAL

Aunque Andrés López Obrador ya se siente Presidente de México y todos los lo siguen lo dan por hecho, más que nada porque –como dicen– es el puntero en todas las encuestas, destacados analistas de la UNAM y reconocidos columnistas de la Ciudad de México, consideran que a menos de 10 semanas de efectuarse la jornada electoral del Primero de julio, la elección presidencial del 2018 aún no está decidida para nadie.

“Esto se resolverá en las urnas el Primero de julio, siempre y cuando la diferencia de votos del vencedor sobre los demás sea apabullante, que no lo creo y sí con todo y eso no es aceptada, será la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) la encargada de abrir las carpetas de investigación correspondiente sobre las impugnaciones que se presenten, para que finalmente sea el TEPJF el que emita su fallo en la tradicional decisión sobre la elección presidencial”, asegura el destacado columnista Abraham Mohamed

Para nosotros es indudable que con la experiencia que tiene en éstas danzas el tabasqueño lo sabe, de ahí su gran preocupación porque su crecimiento como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia llegó a su tope y a dos meses de las elecciones su tendencia natural es a la baja, aunque en algunas encuestas le hagan el favor.

En el primer debate de los tres que organizó el INE para los cinco candidatos presidenciales y se llevó a cabo el domingo 22 de abril, además de que López Obrador hizo el ridículo frente a sus cuatro adversarios, Pepe Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, quedó en claro que amado Mesías de los morenos “es vulnerable”.

Sobre de la pésima actuación que tuvo en el histórico debate, creemos que es más que suficiente el recordar la forma en que se retiró del panel sin despedirse de ninguno de sus cuatro adversarios, pero lo más gracioso fueron las pestes que en su retirada, y de espaldas como un anciano, les endilgó a todos por haberle según él echado montón.

Pero para seguir engañando a sus seguidores grabó un video en el que dice que el ganó el debate y asegura además que la libró bien. Pero hay dos debates más en puerta y de antemano descartamos que llegue a ganar ya no los dos sino siquiera uno, pero, pero, pero, su cerebro ya no le responde con todo y los medicamentos que utiliza para su control y estabilidad.

Es por eso que el señor le está recomendando a la mafia del poder que eliminen a Anaya o a Meade, para que la pelea sea nada más entre ellos dos, como candidato de sus respectivas coaliciones. Pero la respuesta la tuvo de inmediato de parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el que asegura que no va a reemplazar a Pepe Meade ni tampoco va a negociar la posición con nadie porque el es el Presidente. Versión que en forma indirecta avaló Pepe Meade, el que ya dijo que se va a seguir de frente, trabajando, hasta el último día.

Por cierto en un aparente deslinde con Peña Nieto sin querer queriendo se va a dar el cambio de dirigente nacional del PRI , ya que supuestamente ayer por la noche el ex diputado federal, ex senador y ex gobernador del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros, tomaría protesta para releva en el cabo a Enrique Ochoa Reza, el que al parecer llega al cargo con la bendición del candidato de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero al parecer en el relanzamiento de la campaña de Meade esto no es todo ya que no se descarta que el candidato del PRI también disponga el cambio de coordinador de su campaña, ya que a ojos vistos Aurelio Nuño Mayer, le quedó muy grande el paquete, pero así lo puso Peña Nieto.

A decir verdad nosotros no sabíamos de la existencia de René Juárez Cisneros cuyo liderazgo despuntó con José Francisco Ruiz Massieu, a quien siguió los pasos al alcanzar la gubernatura de su estado. se integró al núcleo operador de la campaña de José Antonio Meade, como responsable de la Cuarta Circunscripción, con priístas del perfil de Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes, ambos ex presidentes del CEN del PRI.

Fue alcalde del municipio de Acapulco y continuó su carrera en el nivel federal, seguramente bajo la sombre de Pepe Meade, ya que llegó a ser coordinador de Pronasol y de Progresa, esto antes de ser gobernador, por lo que en lo personal no nos extraña ni sorprende que ahora vaya a ser el dirigente nacional del PRI. Creemos que trae buen record, al menos muy superior al de Ochoa Reza, el que al parecer va de diputado federal si no estamos mal. Vamos a esperar que con su llegada se note el cambio en la posición de Meade.

Por cierto muy a su personal estilo López Obrador, de gira por Mante y Ciudad Madero, en su discurso que duró más de una hora, pidió a sus seguidores “voto parejo”, según él para evitar que la mafia del poder ocupe escaños en el Congreso de la Unión y “frene” la transformación del país. Con lo que ya cayó en cuenta en que aún siendo Presidente no se va a mandar solo. Y no va a lograr la mayoría en el Congreso porque no hay morenos con esa estatura y los que van son priístas o de otros partidos, como Américo Villarreal Anaya, el que en el PRI nunca hizo nada con todo y su papá gobernador.

A que grado andará en Tamaulipas la presencia del narco y la corrupción entre las corporaciones supuestamente responsables de la seguridad en el estado, ya que el mismo gobierno estatal se ha visto en la necesidad de denunciar de manera formal ante el Ministerio Público Federal a elementos de la Policía Federal, los que venían custodiado seis tractocamiones de Matamoros a Ciudad Victoria, pero, pero, pero, al arribar al punto de revisión dos de los federales presuntamente obstaculizaron el trabajo del personal adscrito a la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior, dependientes de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tan grave debe de ser lo ocurrido ya que el propio titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de inmediato ordenó la detención del coordinador de la Policía Federal en Tamaulipas, Manuel Rojas Calvo y por lo menos de uno de los mando destacamentados en la Y griega de la carretera a Matamoros y Ciudad Victoria.

Durante su detención todavía uno de los federales advirtió a uno de los auditores al que le dij9o “Mira wey no te metas en esto, porque no te compete y si llegan a parar estos tractos, va a valer madre y no nada más yo voy a perder, ya que si a mi me chingan a ustedes también se los van a chingar”. Eh, que tal pollo para la masa, que mal andamos verdad de Dios, pero que se puede hacer con un gobierno que no aplica la ley a los narcos como debe de ser.

El día de ayer el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dió el banderazo de arranque al programa de capacitación especializada en diferentes áreas y oficios para los trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyas acciones son apoyadas por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

En éste evento el rector Suárez Fernández presidió la firma de un convenio de colaboración con el director de ITACE, Fernando Campos Martínez, y la Secretaria General del Sindicato Unico de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), Verónica Trejo Zúñiga, acompañado por el encargado del Despacho de la Secretaría de Administración, Víctor Hugo Guerra García.

