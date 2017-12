La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AUN NO TIENE EL PRI CON MEADE EL TRIUNFO EN LA BOLSA

Como que el virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, ya se dió cuenta de que el tricolor no está atravesando ahora precisamente por su mejor momento frente a las elecciones presidenciales del 2018, a 48 horas de presentar mañana domingo su registro formal como aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República convocó a los priístas a que caminen de su lado para dar la pelea el día de la jornada electoral.

Desde el día de su destape que hizo primero el dirigente nacional de la FSTSE Joel Ayala y dos o tres días después el canciller Luis Videgaray Caso, dijimos que con Meade Kuribreña al PRI le sobra candidato por su experiencia y trayectoria, pero como que al candidato le hace falta partido, ya que los altibajos del gobierno priísta tienen sus bonos a la baja y en fea forma.

Por eso asentamos en días pasados en La@Red que el triunfo de Meade más que de su persona va a depender propiamente dicho de la fuerza de la campaña que realice en su favor el partido tricolor, en la que el que llegue a ser el coordinador general de la campaña no deberá andarse con limitaciones de ninguna índole si es que quiere vender su producto bien vendido.

Porque viendo las cosas fríamente con todo y que José Antonio MeadeKuribreña ya fue no cuatro sino cinco veces Secretario de Estado, para Juan Pueblo es un desconocido el que ni siquiera está afiliado al PRI ni a ningún otro partido político, de ahí que si el Revolucionario Institucional realmente quiere ganar las elecciones del 1 de julio del 2018 está más que obligado a redoblar sus esfuerzos, pero de a deveras, porque de lo contrario Andrés Manuel López Obrador con la bandera de MORENA podría ganar en el que va a ser su tercer intento.

En el marco de su registro ante la Comisión Nacional de Procesos Electorales que se llevará a cabo mañana domingo en las instalaciones del CEN del PRI, según nuestras antenas Meade Kuribreña va a mandar un mensaje a los priístas de todo el país en cuyo contexto les va a pedir su apoyo y es muy probable que les haga ver las condiciones en las que el partido llega a la recta final de la contienda y la necesidad imperante de que todos pongan su parte y no le dejen a él solo toda la carga.

Por cierto la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior, la que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las Policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública del país, pero ésta Ley todavía tendrá que ser aprobada por la Cámara de Senadores. Sin embargo creemos que esto va a ser por la vía del fast track, ya que el Presidente Peña Nieto instó al Congreso a acelerar la aprobación de ésta Ley.

A decir verdad estamos un tanto cuanto excépticos sobre los cambios que se pudieran dar con ésta nueva Ley, desde luego ya aprobada por el Senado, porque el problema de México no es precisamente la falta de leyes sino de su aplicación. No creemos que esta ley por si sola les vaya a dar más fuerza y coraje a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada.

El que la Corte de San Francisco haya declarado no culpable al mexicano ilegal de 45 años de edad, José Inés García Zárate –que ha sido deportado cinco veces– no culpable del asesinato de la estadounidense Kate Steinle, para el Presidente de Estados Unidos es un hecho “vergonzoso”.

Supuestamente ya antes Trump había usado su caso para promover su política antimigratoria y pedir tolerancia cero contra los indocumentados que, de forma reiterada, son deportados regresan a Estados Unidos, por lo que instó a los norteamericanos a construí el muro en la frontera con México.

García Zárate demostró en el 2015 que el disparo de la bala que acabó con la vida de Steinle fue accidental y evitó ser condenado por homicidio. El jurado popular de San Francisco si lo declaró culpable de tenencia de arma de fuego. El ilegal nunca negó haber disparado, pero siempre argumentó que fue un accidenter y el Jurado le dio la razón.

Desde el primer día en que nos enteramos que el nombre de Kate del Castillo había sido inscrito en la lista de los candidatos a recibir la Medalla Belisario Domínguez, nos preguntamos quien sería él o la que tuvo tan tremenda ocurrencia, más que nada por sus ligas con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero, pero, pero, afortunadamente los organizadores de éste ya tradicional evento no se dejaron llevar por el canto de las sirenas y la medalla le fue entregada a la Bióloga de la UNAM, Julia Carabias, a la que llegamos a entrevistar en Ciudad Victoria cuando era la titular de la SEMARNAT, por cierto es esposa de José Woldenberg, presidente del desaparecido IFE.

Entre otros de los que aparecían en dicha lista están Carlos Slim, Rosario Castellanos, Lorenzo Zervitje, Armando Manzanero, Carlos Pellicer, Ifigenia Martínez, Guillermo González Camarena, René Drucker, Julieta Fierro y Pedro Ramírez Vázquez.

La Medalla Belisario Domínguez se entrega a los ciudadanos que han realizado alguna labor benéfica en favor del país; se entrega desde 1953, pero en éste año hubo retraso ya que la fecha preestablecida del galardón era el 7 de octubre. Quizá por eso suponíamos que Kate del Castillo, nada tenía que hacer, pero la inscribió María del Rosario Pérez, integrante de MORENA.

Si que es noticia el que en Matamoros no se llevarán a cabo decomisos de autos americanos ni tampoco operativos como los que se han estado llevando a cabo en la ciudad de Reynosa, como lo aseguró la Auditoría Fiscal del Estado al vicepresidente de la FECANACO, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño. Lo que nos llama la atención ya que el Sub secretaria Arturo Soto recién había dado a conocer que éstas acciones se extenderían a todo el estado, pero al parecer siempre no; son los vientos del cambio.

Será de chía o será de horchata pero el juez Patricio Lugo Jaramillo le concedió a la PGJE los tres meses de ampliación que solicitó para proseguir con la investigación contra el criminólogo, Jorge Fernández González, esposo y presunto asesino de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans.

La solicitud de la ampliación está fundamentada en la ley que permite al Fiscal un plazo de investigación de hasta seis meses, a partir de la vinculación a proceso, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que en vía de mientras el indiciado permanecerá 90 días más en prisión.

Vaya novedad con que nos encontramos ahora en la llamada frontera chica, en cuyos municipios los narcos ya tienen amplias bodegas para el almacenamiento de los cargamentos de drogas que conforme las condiciones lo permitan van a estar cruzando poco a poco a Estados Unidos, como acaba de ocurrir en los municipios de Camargo y Reynosa.

De esas dos ciudades de la llamada frontera chica personal de la Marina aseguró poco más de las cinco toneladas de marihuana o que parece ser marihuana, como dicen las autoridades que seguramente no la conocen. Lo que nos preguntamos es como llegó tanta droga hasta la frontera habiendo tanta vigilancia en las carreteras del país. Buen golpe, hay que reconocerlo.

Que pasará en MORENA, ya que este partido político sigue sin coordinadores en por lo menos nueve estados del país. Así no ganan ni llendo a bailar a Chalma, digo nó o sí. .

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx