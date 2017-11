La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AUN PUEDE GANAR EL PRI LAS ELECCIONES DEL 2018

Como analistas políticos vemos posible que el PRI llegue a ganar la Presidencia de la República en las elecciones del 2018, pero, pero, pero, su triunfo estaría condicionado al fracaso del Frente Ciudadano por México (FCM, lo que daría márgen a que los partidos PAN y PRD vayan a la contienda electoral con candidatos propios.

El Bronco, Jaime Rodríguez Calderon, que todavía despacha como gobernador en el estado de Nuevo León y además está buscando la candidatura independiente para contender en las elecciones presidenciales, ya que sueña con relevar al Presidente Enrique Peña Nieto, considera que fracasará el Frente Ciudadano por México, formado por PAN, PRD y MC, “porque las pandillas no funcionan”, además de tener problemas internos porque las cúpulas se van a repartir el pastel.

Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, dijo que el Frente Ciudadano por México es 100 por ciento competitivo, pero adelantó que si no se consolida “buscaría ser candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sobre del Partido Acción Nacional (PAN) lo que hemos visto en el camino es que no es muy de su agrado jugársela en alianza o coalición con otro ú otros partidos, pero cuando lo ha llegado a hacer siempre de los siempres ha puesto por condición irrefutable que el candidato que llegue a encabezar la coalición o alianza sea un miembro del Acción Nacional; de no ser así saca su veinte y creemos que esta vez no va a ser la excepción.

Nadie desconoce que de los tres aspirantes presidenciales del PAN ya nada más le quedan dos : Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, ya que Margarita Zavala decidió dejar las filas del Acción Nacional y rifársela como candidata independiente.

En lo personal estamos viendo que tanto Margarita Zavala como El Bronco –ambos con más de 200 mil firmas ya recabadas– pintan para lograr reunir las 864 mil firmas de apoyo para para que el INE en sus respectivos estados les otorgue su registro como candidata y candidato. En ésta tesitura aún puede ganar el PRI las elecciones del 2018.

Al picudo dirigente y candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el que desde meses atrás se da por ganado, ya le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en forma subliminal que “las elecciones no se ganan con encuestas”, verdad que no ha tenido respuesta del joven maduro ó joven abuelo.

En tanto pinche año que ha pasado desde que se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) –en el año de 1962 a la fecha– para frenar al máximo el monto del salario mínimo, es hasta ahora que –55 años después– se le ocurre a la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) impulsar a través de sus legisladores una iniciativa para establecer en la república mexicana un salario remunerador que sea acorde con la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con lo que se pretende beneficiar a los más pobres, entre ellos los jornaleros agrícolas.

Los viejos nos cuentan que en los primeros años de su creación la CTM estaba cumpliendo a satisfacción con la función de defender a los trabajadores y atender sus demandas, pero, pero, pero, nos aseguran que no duró más de cinco o seis años esa maravillosa etapa en la que los trabajadores gozaron del respaldo de la central obrera que llegó a ser considerada como la más poderosa de Latinoamérica.

Pero, pero, pero, no fué más allá en razón de que con todo y el liderazgo de Fidel Velázquez , que en paz descanse, el gobierno se encargó de doblarla y hacer funcionar “a modo”, como dicen los que saben mucho, para lo que repartió cargos políticos entre los mandos de la estructura de la Central Obrera, con lo que les callaron la boca para siempre. Por eso es salario mínimo de hoy es una verdadera mentada de madre; los trabajadores no tienen quien los defienda.

El hoy secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, dijo que la propuesta que van a hacer será entregada al Congreso antes de que termine el período extraordinario, ya que pretenden que el 5 de febrero del 2018, cuando se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución, se anuncie que se establecerá en México un salario remunerador, que vendrá a favorecer prioritariamente a los más pobres, Estaremos atentos a ese gran logro, si es que se da, pero se nos hace muy ojona para que sea paloma.

Frente al próximo arribo de los paisanos que vienen a México y de los connacionales que vienen a hacer compras a la frontera, con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, desde luego que es buena noticia el que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas haya dado a conocer que a la vigilancia carretera del estado se ha incorporado el patrullaje aéreo, para brindar mayor seguridad y tranquilidad a todos los paisanos y vacacionistas que se dejarán venir a lo largo del mes de diciembre y parte de enero.

Al igual que en otros casos con Nayma Karina Balquiarena Pérez el PRI dejó ir de sus filas a una autentica guerrera y luchadora social, la que –según nosotros– al sentirse menospreciada optó por olvidarse del Partido Revolucionario Institucional y dedicase a lo suyo, pero el gusanito de la política lo lleva en las venas y en éste proceso electoral 2017-2018 que está en marcha decidió lanzarse al ruedo para convertirse en la primera mujer que como candidata indepediente habrá de contender el Primero de julio del 2018 por la alcaldía de Ciudad Victoria.

Por la tarde de ayer miércoles Nayma solicitó su registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas como candidata independiente, para lo que entregó la documentación requerida por éste Instituto. Después de esto según nuestras antenas habrá que esperar hasta el 26 o 27 de diciembre para que el IETAM le haga entrega de la Constancia de su registro como aspirante y de inmediato se de a la tarea de recabar las siete mil 164 firmas de apoyo a su candidatura, de que estamos seguros habrá de reunir.

En conferencia de prensa la otrora compañera periodista y ex regidora del PRI, entre otras cosas, dio a conocer a los integrantes de su planilla, entre ellos mencionó a Gloria Nelly Pérez López, la que va como su suplente; Mario Soto García de Primer Síndico y María de la Luz Velázquez Charles, como segunda síndica.

Como regidores presentó a Ives Soberón Mejía, Amelia Velázquez Hernádez, Isidro Remes Sandoval, Gregoria de los Santos González, Carlos Alberto Cruz Medrano, Brenda Lozano Sosa, Guillermo Gutiérrez Riestra, Ana Padilla Domínguez, Luis Enrique Herrera, Agustina Salazar Tirado, Roberto Sepúlveda Vázquez, Irma Moreno Martínez, Fernándo Ornelas Salazar y Concepción Verdines Muñiz, catorce en total en el órden que los mencionamos. Suerte Nayma.

En el marco de la celebración del 46 aniversario la fundación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la conferencia “Mirada Socio Epistemológica del Nuevo Modelo Educativo”, que fuera impartida por Carlos Arnoldo Cantoral Uriza, especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la UAMCEH, en donde el director del plantel, Obidio Sánchez López, les dio la bienvenida a todos los participantes.

