La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AURELIO NUÑO MAYER PODRÍA SUSTITUIR A MEADE KURIBREÑA

Con la nominación del Negro René Juárez Cisneros como nuevo líder del PRI-Nacional, el candidato presidencial de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade Kuribreña, se sintió fortalecido con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional y aseguró que por el camino va derecho y no se quita hasta la victoria del Primero de julio.

Como que resucitó Pepe Meade después de que el alto mando de éste instituto le quitó de encima a Enrique Ochoa Reza, (a) “Clavillazo”, el que llegó a la dirigencia nacional sin ninguna experiencia ni liderazgo político y como consecuencia ancló al abanderado del tricolor en el tercer lugar de la competencia, después de Andrés Manuel López Obrador de MORENA y Ricardo Anaya del PAN.

Sentimos que muchos de los mexicanos que en los procesos electorales le dan su voto al PRI en cada elección, estimaron que el remedio “fué a medias” para el despegue de Meade, ya que desde hace tiempo están pidiendo la cabeza de Aurelio Nuño Mayer, el que no pudo con la Secretaria de Educación pública, de donde lo quitan y lo nombran coordinador de la campaña del candidato de la Coalición Todos Por México, pero tampoco tiene la capacidad para resolver el problema.

En lo personal siempre hemos creído que a José Antonio Meade Kuribreña lo destapó Luis Videgaray Caso como el mejor hombre, el más preparado y con una basta experiencia, como lo dio a conocer en la reunión que tuvo en sus oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con todos los embajadores acreditados en el país, versión que a los dos o tres días reiteró el Presidente Enrique Peña Nieto.

Muchos creen, al igual que nosotros, que el candidato de Peña Nieto para sucederlo en el cargo era o es su gran amigo Aurelio Nuño Mayer, por lo que se mantiene en el cargo, ya que de no despegar Meade Kuribreña en lo que resta de mayo podría sustituírlo como abanderado de la coalición Todos por México, porque una cosa ya dijo Peña Nieto a los empresarios, nada con Ricardo Anaya, no es por ahí.

Es indudable que las decisiones que se están tomando para sacar al buey de la barranca están llegando tarde, muy tarde, como lo evidencía el cambio del dirigente nacional del PRI y el stand by de Nuño Mayer, inconsistencias que indudablemente vienen a favor a López Obrador que va en caballo de hacienda, errores que llegado el momento de una ú otra forma el pueblo es el que los va a pagar a la sombra de un gobierno de izquierda que no conocen.

Televisa informó que el domingo dio por terminada la relación con el periodista Ricardo Alemán, luego de que éste difundiera a través de su cuenta Twitter un mensaje que –según le empresa– incita a la violencia. Haciendo hincapié en que la finalización incluye las emisiones del programa “La Mudanza” que el conducía en Foro TV.

Remarcan que en Noticieros Televisa “estamos comprometidos con la libertad de expresión que es inherente al ejercicio profesional del periodismo y estamos igualmente conscientes de la responsabilidad que conlleva esa libertad y esa labor”.

El fín de semana Ricardo Alemán tuiteó : “Les hablan” y adjuntó una imagen con la leyenda ; “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selenala mató un fan. A ver ahora, chairos”. Se publicó que el prestigiado columnista aún sin aceptar su culpabilidad pidió disculpan públicamente a los que se sintiéron ofendidos con lo que escribió –“les hablan”– pero no le valió. El sostiene que la consigna en contra de su persona surgió de MORENA.

El domingo en su gira proselitista por Nuevo León López Obrador dijo a sus seguidores que “no se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada que temer”, con lo que minimizó tal publicación.

Por cierto cuatro regidores del Ayuntamiento de Nuevo Laredo solicitaron licencia durante la quincuagésima sexta sesión ordinaria del Cabildo para retirarse de sus funciones “por cuestiones personales” tiempo indefinido, la que será efectiva a partir del próximo 10 de mayo. Ellos son Nora Hinojosa, Gerardo Peña Maldonado, Juan José Zárate Quezada y Guadalupe Carmona, lo que serían relevados por sus respectivos suplentes.

No nos quedó claro si dejaron la regiduría para lanzarse en pos de un nuevo cargo en las elecciones del próximo Primero de Julio o les dieron gas por equis o zeta, como suele suceder, porque entre el cuerpo edilicio de un Ayuntamiento hay bueno y malos elementos y en el caso específico de Ayuntamiento que encabeza el alcalde Enrique Rivas Cuéllar para nosotros el mejor regidor es Fernando Torres Villarreal, creemos que debe de repetir por la magnífica labor que ha desempeñado como octavo regidor.

El alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer está muy contento y agradecido con los victorenses por la respuesta que hubo de su parte ya que como contribuyentes fuéron muy cumplidos y puntuales en el pago del Predial 2018, prueba de ello, dijo, es que en éste año se rebasaron las expectativas del H Ayuntamiento captando más de 37.5 millones de pesos. “Lo que refleja el respaldo y la confianza de los victorenses al trabajo que se realiza, estamos muy contentos, dijo el director de Ingresos, Federico Ibarra.

Paralelamente el H. Ayuntamiento cumplió a cabalidad con la rifa de 76 premios entre éstos un automóvil entre los contribuyentes, además de 10 refrigeradores, 20 laptops, 15 estufas y 30 televisores. El auto se lo llevó Juana Martínez Rodríguez con el boleto número 016671. La lista de los agraciados se publica hoy 8 de mayo en los diarios locales y la página oficial del Ayuntamiento.

Supuestamente mañana miércoles vendrá a Tamaulipas el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, el que andará por el sur del estado, destacando entre los eventos que va a encabezar el que se va a llevar acabo en el área de la famosa Laguna del Carpintero, que divide a Tampico y Madero, si no estamos mal.

Por cierto en la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC ya hay nuevo delegado del CEN de la CNC, Jesús Martínez Ríos, al que le tomó protesta el senador y máximo dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Heras, ahora que vino, lo que no sabemos es para que sirven éstos delegados, porque es fama que se la pasan a todas “emes” en éste tipo de encargos.

Cumpliendo con sus funciones como rector de la UAT, el ingeniero y master en ciencias José Andrés Suárez Fernández, tomó protesta al Dr. Rogelio Castillo Walle, como Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) para el período del 2018 al 2022.

El rector Suárez Fernández, ante profesores y estudiantes del Consejo Técnico, manifestó también su reconocimiento al Dr. Obidio Sánchez López, por concluír su gestión de cuatro años con avances en los indicadores académicos que consolidan al plantel como un referente de la innovación y la educación en Tamaulipas.

Luego hizo hincapié en que la UAMCEH se ha distinguido por su dinamismo anticipándose a los temas de la educación, buscando mejoras al desempeño de sus futuros profesionistas, tras mencionar como ejemplo la reciente creación de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil y la renovación de sus carreras tradicionales de Ciencias de la Educación. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx