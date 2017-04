RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Avalan bodas gay

Apostarle los Diputados priistas y el PRI de Tamaulipas, a la detención de ex gobernadores priistas y otras acciones de combate a la corrupción e impunidad implementadas por el Gobierno Federal, para ganar votos, es algo aventurado y que no les garantiza el triunfo en la próxima elección, porque el desprestigio no se lo borrarán de la noche a la mañana.

Hoy, el Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, padece una muy baja popularidad, por los constantes aumentos a los precios de las gasolinas que han generado insistentes incrementos a los costos de diversos productos, sobretodo de la canasta básica y los servicios públicos y sus adoradas reformas estructurales.

El mandatario nacional y su partido, el PRI, padecen una severa crisis de credibilidad que lo encaminan a Perder la Presidencia y tratar de ganar simpatías y respaldo electoral, con el encarcelamiento de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Javier Duarte, creo que no es lo acertado, es más podría resultarles hasta contraproducente.

No lo es, porque aún sabiendo de sus actos ilícito se hicieron los occisos, es decir, no actuaron para llevarlos a la cárcel y esperaron a que autoridades de otros países procedieran a la privación de su libertad para levantarse el cuello y en lo cual incurrieron, pero quedaron en ridículo, al descubrirse que no tuvieron ninguna participación.

La mentira los sigue desprestigiando y pagarán las consecuencias, pues los mexicanos saben que la detención de ambos gobernadores la ejecutaron gobiernos de otros países, por eso no encuentro los factores que le favorezcan al PRI, como lo afirman diputados locales priistas y la misma dirigencia estatal del instituto político tricolor.

Más bien, podría restarle votos, porque aunque a Yarrington Ruvalcaba, lo hayan expulsado del Revolucionario Institucional, gobernó bajo las siglas de este Partido y sus actos corruptos, estarán vigentes en la mente de los tamaulipecos.

La simpatía y el voto popular, se ganan, no elevando impuestos, no aumentando el costo de los servicios de agua, luz, drenaje, transporte, teléfono, los alimentos y las gasolinas, sino mejorando los salarios, ofreciendo empleos con buenos sueldos y llevando otros beneficios a los ciudadanos, en lo que cual el PRI se ha olvidado de trabajar y tan injusto ha sido que ha apoyado reformas a diversas leyes que lesionan enormemente el bolsillo de la clase trabajadora.

Defendiendo al pueblo se ganan los sufragios, no como dice el diputado local Rafael González Benavides, que se aventuró a decir que las detenciones de los ex gobernadores favorece al PRI y que ganarán espacios de representación en las próximas elecciones, su dicho es vago, aventurado e irresponsable, pues no tiene elementos para asegurarlo, solamente que le apueste a una negociación.

Los pocos que representan al PRI, no se han recuperado del fuerte golpe electoral que les quitó el poder en el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado, siguen con total desorientación y desánimo que les ha generado una gran flojera y desesperación por el cambio de vida que esto les ha provocado.

Su advertencia de que ganarán las elecciones, no tiene sustento, pues ni tan siquiera han cambiado la dirigencia estatal del PRI y la cual desde hace meses debió renovarse.

Se ve complicado que ganen en la próxima elección la mayoría en el Poder Legislativo y en las Presidencias Municipales, ya que como siempre ha sucedido, el PAN, les lleva ventaja, al tener desde hace meses renovada su dirigencia estatal y algunas dirigencias municipales, así como un contacto cercano con sus militantes y simpatizantes.

Quienes mandan y controlan el PRI de Tamaulipas, tendrán que ponerse a trabajar con fuerza, seriedad y resultados, si es que quieren recobrar la confianza de la gente, toda vez que la han perdido por tolerar a sus ex funcionarios corruptos que utilizaron el nombre de este partido para abusar del poder y enriquecerse.

Los próximos dirigentes del PRI, tendrán que hacer a un lado la arrogancia, prepotencia, el cinismo y la falsedad que los ha caracterizado, porque si la siguen practicando perderán los pocos espacios que mantienen en las alcaldías y el Congreso Local.

Por cierto, ya meró inicia el proceso electoral y el PRI permanece paralizado, sin proyecto, rumbo ni objetivos y lo único que evidencia es que su fin es perder las próximas elecciones, por eso nadie le cree y muchos priistas han decidido buscar otras opciones políticas para asegurar una chamba, como es el PAN y Morena.

El PAN, bajo el mando de su líder estatal Francisco Elizondo Salazar, le lleva la delantera, quien ha reforzado su trabajo, pues tiene la responsabilidad de ganar mucha clientela electoral para mantener la mayoría en el Congreso y el poder en las alcaldías que actualmente gobiernan.

Sin apoyo económico, sin una dirigencia renovada en tiempo y forma, con el abandono de cientos de priistas, con simpatizantes y militantes resentidos y con funcionarios priistas que se han olvidado de la gente, es complicado y muy difícil que el PRI pueda ganar la mayoría de los espacios en la próxima elección.

Es más, si el PRI mantiene su perezosa postura, el PAN, sin trabajar puede ganarle los espacios de representación popular.

Cambiando de tema, los Diputados del Congreso del Estado, deberán resolver lo relativo a las vidas gay.

Por lo pronto, este sector de la sociedad debe estar algo motivado, pues la Diputada del PAN, Teresa Aguilar Gutiérrez, integrante de la fracción panista y la cual es mayoría en el Congreso de Tamaulipas, está a favor de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Esto divide opiniones, pues hay ex legisladores panistas que están en contra de la aprobación de dichos matrimonios, pero la postura de la diputada Aguilar Gutiérrez, es que hay que ser respetuosos de la manera de cómo decidan vivir las parejas, sean o no del mismo sexo.

El estado de Tamaulipas, se tiene que adaptar a este estilo de vida. Mientras haya un respeto y ellos también respeten lo que establece la Constitución, sus derechos y obligaciones, “no le veo ningún problema”, expresó la legisladora.

En otro asunto, el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Juan Antonio Ortega Juárez, dijo que el Alcalde Oscar Almaraz Smer, no bajará la guardia, sino al contrario reforzó su programa de trabajo para mantener eficiencia y calidad en la atención de los servicios públicos.

Dentro de la agenda de actividades, comentó, el mandatario municipal trabaja para que las empresas instaladas en Victoria, sigan operando y ofreciendo las fuentes de empleo que requieren los victorenses, se mantienen los programas de bacheo, mejoramiento de calles, rehabilitación y cambio de tubería de la COMAPA, para evitar fugas y garantizar la demanda de agua a la población, de reparación e instalación de alumbrado público.

Ha implementado acciones para ofrecer mejor seguridad pública, otorgar apoyos al sector educativo y a los productores, a los colonos, a los comerciantes y otras acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, expresó Ortega Juárez.

