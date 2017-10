Tendencias

Oscar Contreras Nava

Avanza Tamaulipas con la alternancia

Durante las dos últimas décadas en que Tamaulipas fue gobernado por el PRI, ningún secretario de Gobernación vino a un informe de gobierno, por ello la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong en el informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tiene un alto significado político y confirma la buena relación que se tiene con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

También significa el reconocimiento del gobierno federal al trabajo realizado en el estado, al éxito que tiene en el Estrategia de Seguridad y el respeto político que prevalece en la convivencia democrática que hay entre estos dos niveles de gobierno.

De tal manera que en este primer año de gobierno se avanzó en los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Estatal a pesar de los retos que implicó llegar a una administración desarticulada, sin orden, con los viejos vicios de la impunidad, la corrupción y llena de obstáculos, provocados por la falta de recursos financieros, humanos y materiales.

Por ello, el gobernador García Cabeza de Vaca dio a conocer con toda determinación que los ex funcionarios y ex presidentes municipales corruptos están siendo investigados y serán llevados a la cárcel por el “manejo abusivo” que hicieron del erario público.

Por otra parte, reveló que unos días antes de entregar el gobierno, Egidio Torre Cantú, firmó contratos con empresas fantasmas y este simple hecho, merece que lo investiguen, lo citen a declarar, porque esto pudo ser una práctica común en su administración y es necesario que los tamaulipecos conozcamos el verdadero rostro de quien gobernó el estado y actualmente controla el PRI tamaulipeco, tratando de continuar en el poder.

Claro que esto es sin contar los casi dos mil 400 aviadores que se descubrieron en las diversas secretarias del gobierno estatal y en la mayoría de las ocasiones no daban la cara y sólo cobraban su sueldo a través de sus tarjetas de nómina, lo cual genera muchas sospechas, porque estas tarjetas pudieron estar en las manos de una sola persona.

El saqueo indiscriminado que cometió Egidio Torre Cantú y su pandilla debe castigarse, deben conocerse los nombres que saquearon las finanzas del estado, porque mientras ellos disfrutaban lo robado al gobierno, la mayoría de los tamaulipecos se empobrecía, se angustiaba por la violencia y dejaba de recibir los beneficios que produce una obra bien hecha, una acción bien planteada y un programa eficiente.

En fin, quienes aún no creen que Tamaulipas avanzó en este primer año, es porque no quieren ver los cambios, no ven los desafíos que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo que superar, para mejorar las finanzas, racionalizar el gasto corriente, pagar la deuda, acabar con los aviadores, mejorar el desarrollo social, la educación y especialmente la salud, donde había una gran corrupción.

Quienes aún no creen que este es el gobierno de la alternancia que le devolverá la grandeza a Tamaulipas, es porque no ven que la Estrategia de Seguridad sigue avanzando, no tan rápido como quisiéramos, pero lo hace y esto se refleja en los cambios realizados en la Procuraduría, la Policía Estatal Acreditable, en la creación de la Policía Auxiliar Carretera y especialmente, en la atención que el gobernador le ha puesto a la seguridad porque desea devolverle la paz, la seguridad y el Estado de Derecho a Tamaulipas.

Quienes no ven que Tamaulipas avanza con la alternancia, quisieran que volviera la pandilla de Cavazos, Tomás, Geño y Egidio al gobierno estatal, porque así conviene a sus intereses, pero no a los de la mayoría de los tamaulipecos y lo peor, quisieran que volviéramos al pasado donde la frivolidad y el abuso de los recursos públicos tuvieron un significado muy importante en el manejo de la administración estatal. Ni más ni menos.

Para finalizar, el Congreso del estado inició el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, en presencia del Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos, representante del Gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado Horacio Ortiz Renán.

De tal manera, que la diputada Ana Lidia Luévano Santos, presidenta de la mesa directiva por el mes de octubre, destacó el trabajo realizado por la Diputación Permanente, que encabezó el legislador Carlos Alberto García González, ya se expidieron 76 dictámenes por unanimidad, lo que representa el 40% de la cartera general de asuntos pendientes, número que habla de la productividad, capacidad de consenso y esfuerzo de los integrantes de dicho órgano.

Cabe señalar que Luévano Santos exhortó a sus compañeros diputados a “que sean imparciales, intensos en la defensa de los ideales, evitando caer en el frenesí de la intolerancia” y es que en los próximos días habrán de comparecer los secretarios del gobierno para analizar y discutir el Primer Informe de Gobierno.

Finalmente, la diputada reynosense convocó a sus compañeras y compañeros legisladores a “mantener un diálogo abierto y respetuoso que ha caracterizado la Legislatura en su dinámica parlamentaria, así como la comunicación e interacción entre Poderes con miras a consolidar eficientemente el bien público”.

Apunte final. Con motivo del análisis del primer informe de Gobierno, los diputados acordando realizar las comparecencias de los secretarios el 4, 11, y 18 de octubre, a las 9:00 horas, iniciando con la Ing. Cecilia del Alto López, Secretaria de Obras Públicas del Estado, ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos y la de Zonas Metropolitanas, así como a las 13:00 horas, la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, en Pleno.

El 11 de octubre asistirá a las 9:00 horas, María Isabel Gómez Castro, Secretaria de Turismo, ante la Comisión de Turismo y a las 13:00 horas, Irving Barrios Mujica, Procurador General de Justicia, en Pleno, además el 18 del mismo mes, Gerardo Peña Flores, Secretario de Bienestar Social, en la Comisión de Bienestar Social y a las 13:00 horas, Héctor Escobar Salazar, Secretario de Educación, en el Pleno.

