EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¡Ay, Chihuahua!

El escandaloso “caso Chihuahua”, que sacudió al país por la triangulación de recursos federales para fondear campañas del PRI, precipitó la vertiginosa caída vertical del candidato priista JOSÉ ANTONIO MEADE, al grado de que los analistas políticos ya no lo ven en el escenario nacional y solo perciben a dos prospectos viables para la Presidencia de la república: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con un alto posicionamiento que parece irreversible, y RICARDO ANAYA CORTÉS, que cada vez crece más con la operación de los gobernadores panistas y perredistas que bregan para su causa.

Y en medio de esta crisis de credibilidad que hace trizas al PRI [y que pegará de “rebote” a todos los candidatos priistas del 2018], afectará particularmente al priismo de Veracruz y Tamaulipas, pues las indagatorias del caso “salpicaron” a los ex gobernadores EGIDIO TORRE CANTÚ y CÉSAR DUARTE DE OCHOA, quienes tendrán que poner sus barbas a remojar e imitar al ex presidente del CEN del PRI, el picudísimo MANLIO FABIO BELTRONES, quien prudentemente se amparó contra las autoridades que manejan el caso.

Con este escándalo, MEADE y el PRI ya no se levantan, A-Menos-Que, el CEN del PRI saque las manos de los Estados y deje que Los-Grupos-De-Poder locales decidan las candidaturas a diputados federales, gobernadores y presidentes municipales, Pues-De-Otro-Modo-Todos-Se-Irán-A-Pique.

Y no deja de ser paradójico que el PRI tenga que enfrentar una emergencia nacional como la de ahora, para que se decida a abrir las compuertas de la democracia interna, pues antaño el centralismo, los cacicazgos y el compadrazgo -lo que se podía dentro del esquema de partido único-, permitía hacer las más groseras imposiciones.

Hoy, quizá por primera y última vez, el PRI tiene la oportunidad de dejar en manos de sus bases la elección de sus candidatos.

De otro modo, como dice mi yerno OMAR GUAJARDO: “todos se irán al carajo”.

Y bueno, en medio de toda esa barahúnda, Tamaulipas recibirá este sábado en Tampico al candidato de la coalición MORENA-PT-PES, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien viene a exponer su proyecto de país en caso de ganar las elecciones presidenciales del 1º de julio.

Ayer, por cierto, la dirigencia estatal del PAN anunció también la visita de su candidato presidencial, RICARDO ANAYA CORTÉS, aunque no precisó la fecha, ni la ciudad donde se dejará ver el carismático candidato azul.

Durante la conferencia del PAN-Tamaulipas, líderes del partido azul se negaron sistemáticamente a revelar nombres de ‘prospectos’ a presidentes municipales, pese a la insistencia de los reporteros por obtener ‘luz’ sobre el particular.

Esto-Nos-Dice que el Tercer Piso No-Ha-Soltado la ‘lista’ de aspirantes -ya ‘palomeados’- a las alcaldías y las diputaciones federales.

… O al menos, que Todavía-No-Se-Autoriza darlos a conocer a la Opinión Pública.

Aunque acá en cortito ya sabemos que JESÚS MARÍA ‘Chuma’ y GERARDO PEÑA FLORES se siguen ‘placeando’ en Reynosa, uno para la alcaldía, y el otro, el Secretario de Bienestar Social, para senador.

¿Y GARZA DE COSS? ¿y VÍCTOR SÁENZ?

¡Sepa la bola!, pero No-Pierda-De-Vista a HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, JESUS ‘Chucho’ NADER, GERMÁN PACHECO DÍAZ y hasta “El Truco” VERÁSTEGUI OSTOS, entre otros.

LÓPEZ OBRADOR, por cierto, se reunirá con sus fans este sábado a las 10:00 horas, en las adyacencias de la Laguna del Carpintero, justo donde arrancó su campaña BALTAZAR HINOJOSA OCHOA en abril del 2016.

Hay mucha expectación por la visita de AMLO, pues se presume que su visita a Tampico provocará una concentración estatal de ex priistas que aspiran a ser postulados a diputados federales y presidentes municipales, como serían los casos de RAMÓN GARZA BARRIOS y RIGO GARZA FAZ, de Nuevo Laredo y Reynosa, aunque también es previsible la asistencia del ex diputado JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, el médico AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el Dr. FELIPE GARZA NARVÁEZ, potenciales candidatos de la coalición a puestos de elección popular.

De Reynosa, nos insisten que un prominente Editor participa en las estrategias de MORENA en la entidad.

¿Será?

DESFILE DE PRECANDIDATOS

Desde otra perspectiva, no lo diga, pero ayer desfilaron por la Secretaría General de Gobierno una ‘ristra’ de potenciales candidatos a presidencias municipales, quienes fueron recibidos por el titular del área, CÉSAR ‘El Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS, apenas entrada la mañana, pues dos horas antes “despachó” otros asuntos en conocido restaurante de la ciudad.

Por la General de Gobierno se vieron los ‘prospectos’ maderenses JOAQUÍN ‘La Quinita’ HERNÁNDEZ CORREA y AGUSTÍN ‘El Guty’ DE LA HUERTA MEJÍA, quienes coincidieron en el elevador Gubernamental, al igual de el politólogo maderense DANINI OVANDO, ‘cerebro’ del ex líder petrolero.

¡Ah!, otro que anduvo por los andenes de la General de Gobierno fue el 2 veces alcalde priista de Jaumave y 2 veces diputado local JOSÉ GUDIÑO CARDIEL, provisto de una botarga azul, lo que causó gracia entre otros colaboradores del ‘Truco’ VERÁSTEGUI, pues GUDIÑO se transfiguró de la noche a la mañana, sin el más mínimo rubor.

En Madero, sin embargo, se da por hecho que el Tercer Pisto dará el ‘VoBo’ a favor de la reelección del alcalde ANDRÉS ZORRILLA, a quien sus fans catalogan como “muy trabajador, aunque un tanto protagónico’.

En los mismos corrillos del Tercer Piso, trascendió que No-Se-Tiene-Previsto asignar ningún ascenso -¡y menos político/electoral-, al Gerente general de COMAPA-Río Bravo, RAUL GARCÍA VIVIÁN, por lo que si bien le va, se quedará allí por lo que resta de la Administración de otro indeseable, el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO.

Y es que la herida de la Traición-de-RAUL sigue punzando, pues descompuso todo un proyecto del Gobernador FRACISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Pues-Si-RAÚL se hubiera sumado en aquél entonces al proyecto del hoy Gobernador, hoy las cosas serían diferentes para el Mandatario estatal, de modo que No-Se-Va-A-Premiar a los traidores con un ascenso en la política.

Desde otro ángulo, le comparto que el secretario general del Partido Verde en Tamaulipas, PATRICIO KING LÓPEZ, expresó confianza en las autoridades electorales para que los recursos correspondientes a las prerrogativas de los partidos políticos en el estado, sean entregados a la brevedad, luego de las modificaciones al presupuesto del IETAM que se hicieron en el Congreso del Estado.

PATRICIO KING recordó que el financiamiento público a los diversos partidos políticos, con representatividad ante el órgano electoral en Tamaulipas es un derecho constitucional, aprobado en primera instancia por el Consejo General del IETAM como presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal y posteriormente es enviado al Congreso Local para ser sometido a su consideración.

El reajuste en el presupuesto para el IETAM, dejó sin recursos a los partidos por inconsistencias en la interpretación del ante proyecto, por lo que se están haciendo las adecuaciones pertinentes para que se cumpla en tiempo y forma con este derecho de los partidos, dijo el secretario general del Partido Verde.

Lo que nos recuerda que, del total de 45 aspirantes registrados en el sistema para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, sólo 42 cumplieron con la totalidad de los requisitos.

El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Mtro. EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO, señaló que de los 42 aspirantes (12 mujeres y 30 hombres), más del 60% cuenta con estudios de posgrado y algunos con amplia experiencia electoral, de donde se podrá hacer una buena selección, buscando contar con un perfil técnico que les permita terminar el presente proceso electoral y continuar en el subsecuente proceso electoral de 2019 en materia local.

También mencionó el Vocal Ejecutivo, que las elecciones serán muy cerradas para el Estado de Tamaulipas, y se avizora una contienda muy reñida, porque no sólo es la Presidencia de la República, son más de 4 mil cargos de elección popular que estarán en juego en todo el país y la transformación de un país con instituciones, con leyes que funcionen, la complejidad no sólo opera en el número de cargos, en la paridad de género o en las reelecciones que se vienen en este proceso electoral, la fiscalización intensa que se está realizando actualmente, sino también en la operación de mecanismos como la transparencia, la protección de datos personales, la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General; el funcionamiento de todos estos sistemas de anticorrupción, transparencia y máxima publicidad, todo esto contribuirá, a que las conductas delictivas y aberrantes de actores políticos, militantes o simpatizantes de algunos candidatos vayan a manchar el proceso o vayan a deslegitimizarlo indudablemente, no sólo el INE, la FEPADE, el INAI, el IETAM o los tribunales van a actuar.

Todas las autoridades actuarán conforme lo marca la ley, no habrá simulaciones, no habrá espacios para que ninguna autoridad actúe de manera autista ante conductas delictivas, o conductas que se alejen de la norma.

Esto es una realidad que se percibe, se nota y ahora estará muy vigente en este proceso electoral donde todo el poder del país está en juego.

El Mtro. EDUARDO TRUJILLO, agregó que actualmente se está en el proceso organizativo intenso, donde se concluyó con la etapa de revisión de las candidaturas independientes a diputados federales y a partir del 16 de enero, se hará lo propio con la única candidatura registrada como aspirante a Senador de la República.

En Matamoros, por cierto, la Secretaría de Turismo municipal estará presente la próxima semana en McAllen y Harlingen, en el sur del Valle de Texas, para promover la oferta turística de nuestra ciudad, aprovechando el arribo de los vacacionistas de invierno a esta región, informó GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE, titular de la dependencia.

Los días 15, 16 y 17 de enero, Matamoros estará presente en los eventos de promoción turística que organizan autoridades del lado americano y para lo cual también han sido convocados.

Para ello, RODRÍGUEZ PUENTE indicó que a estos eventos se lleva una muestra del folklore tamaulipeco, artesanías y folletería con sitios de interés para nuestros visitantes.

Precisó que darán seguimiento al plan de acción iniciado el año pasado, con los operadores turísticos, quienes han constatado lo que ofrece nuestra ciudad, la gastronomía que pueden disfrutar en su visita a Heroica Matamoros.

La meta durante esta administración que preside JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ha sido recuperar la confianza de los visitantes tanto nacionales como extranjeros, para que el turismo se reactive y hemos visto con agrado resultados muy positivos, sobre todo si se toma en cuenta la paridad peso-dólar, como un factor a favor de la actividades de este sector.

En otro tema, de Reynosa reportan que la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pino Suárez, entre Revolución y Manuel Buenrostro, de la colonia 20 de Noviembre, que se encuentra en proceso de construcción, beneficiará directamente a 361 habitantes, con una obra del Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y que se r4ealiza mediante el Plan Integran de Obra Pública.

A través del programa de Obra más Grande en la historia de Reynosa, la pavimentación hidráulica de la calle Pino Suárez tendrá una inversión de 3 millones 799 mil pesos e incluirá la instalación de dos nuevas luminarias LED y la sustitución de otras 10, además de la instalación de 14 postes para señalización vertical.

El tramo de la mencionada calle, de 2 mil 563 metros cuadrados, será cubierto con concr4eto de 15 centímetros de espesor luego de concluir la renivelación de 95 registros sanitarios y 9 pozos de visita del sistema de drenaje que también fueron desazolvados, así como la reparación de 96 tomas domiciliarias de agua potable.

El objetivo de la alcaldesa MAKI ORTIZ, es que cada obra realizada durante su periodo de Gobierno, sea una obra integral de calidad y en la calle Pino Suárez se construirán 683 metros cuadrados de banquetas y 446 metros lineales de guarniciones, así como señalización horizontal.

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, y su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema DIF, festejaron a las enfermeras y enfermeros, con motivo de su Día, el cual celebraron el 6 de enero.

El evento tuvo lugar en el Centro Cívico, con asistencia de casi 700 invitados, y donde el alcalde reconoció la ardua labor que realizan día con día estos profesionistas conocidos como ‘Ángeles Blancos’, de cuidar y salvaguardar la salud de las personas.

“Agradezco a todas y a todos el trabajo, esmero y apoyo que nos dan a los ciudadanos de Nuevo Laredo, sin duda alguna ustedes representan la salud, el cuidado, la ayuda, por lo cual el gobierno municipal no puede dejar pasar este día sin hacer el reconocimiento para ustedes. A nombre del gobierno que presido y de Nuevo Laredo, muchísimas gracias a todas y todos ustedes”, expresó el edil.

Además de la rifa de regalos, el Presidente Municipal entregó reconocimientos a enfermeros y enfermeras de hospitales, clínicas, así como personal militar de salud y de Protección Civil.

En el evento también estuvieron presentes, la primera síndica, DORINA LOZANO CORONADO; regidor y presidente de la Comisión de Salud, ALFREDO GUARNEROS; regidora ADRIANA GARCÍA SANMIGUEL; director del Instituto Municipal de la Salud, MARTÍN MIRELES GARZA; director del Hospital Civil, JORGE PÉREZ SANTOS; director de la Jurisdicción Sanitaria V, ÓSCAR GERARDO GONZÁLEZ ARRAMBIDE; directora de Facultad de Enfermería de la UAT, NOHEMÍ SELENE ALARCÓN LUNA, en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el doctor ERICK GONZÁLEZ, entre otros invitados.

Cambio de orientación temática para mencionar que durante bimestre Noviembre-Diciembre del 2017, la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) apoyó a 4,000 personas más dentro del programa “Bienestar para adultos mayores”.

Es decir, el año que recién concluyó cerró con 9,100 personas de la tercera edad que recibieron un cheque por la cantidad de $1,200 pesos que podrán utilizar en necesidades básicas de su hogar.

Con ello, se cumplió la instrucción del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de apoyar al mayor número de adultos mayores, sobre todo aquellos que no reciben ningún tipo de beneficios derivados de programas de índole federal o estatal.

La Coordinación de Políticas de Cuidado de la Sebien que titula ROSARIO GONZÁLEZ FLORES, a través de la Dirección de Atención a Personas Mayores, busca aumentar el padrón de beneficiarios este año y así, dar una mejor calidad de vida a quienes gracias a su esfuerzo han logrado sacar a Tamaulipas.

De otro lado, le comparto que con la participación de 132 docentes de 44 Telebachilleratos Comunitarios del Estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo Reunión General de Trabajo con el propósito de identificar las necesidades y cambios que requiere el modelo de evaluación del desempeño para que sea pertinente a las prácticas de los docentes de estas instituciones educativas.

Dentro de las actividades realizadas, se contó con la asistencia de MARÍA TAYDE GARZA GUERRA, Directora de Atención a Grupos Vulnerables del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), quien impartió la conferencia “Los Derechos Humanos en la Educación”.

Al concluir la reunión se expuso el nuevo organigrama de la Coordinación Estatal de Telebachillerato Comunitario y se describieron sus funciones.

Aquí un paréntesis para participarle que la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Reynosa de Petróleos Mexicanos, confirmando su compromiso con la seguridad de sus instalaciones, trabajadores, comunidad y protección del medio ambiente, realizó durante el año 2017 cada una de sus entregas de combustibles cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad, sin registrar incidente alguno.

En el transcurso de este periodo la TAD Reynosa de PEMEX, llevó a cabo un total de 23 mil 623 viajes cumpliendo de manera segura y oportuna con la entrega de gasolina Magna, Premium y Diesel a las 283 estaciones de servicio a su cargo, mismas que se ubican en los municipios de Reynosa, Camargo, Miguel Alemán, Nueva Ciudad Guerrero, Matamoros, Díaz Ordaz y Valle Hermoso.

Esta Terminal de Almacenamiento y Despacho Reynosa opera con tecnología de vanguardia que le permite optimizar los procesos y mejorar continuamente los estándares de seguridad y calidad del producto en beneficio de nuestros clientes, resultado de la eficiencia y responsabilidad de su personal en cada una de sus actividades.

Acciones como esta reafirman el compromiso de Petróleos Mexicanos por continuar siendo una empresa confiable y competitiva en el mercado de hidrocarburos.

MÁS FRÍO

Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informa:

El ingreso de un nuevo Frente Frio No. 22 provocará un marcado descenso de temperatura, a partir del día jueves y hasta el sábado, estará acompañado de viento fuerte con componente norte y probabilidad de lluvia ligera aislada durante el periodo de pronóstico.

Zona Norte:

Se prevé a partir del jueves temperatura máxima de 26°C y mínimas de 2°C por la noche, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Zona Centro:

Temperatura máxima de 27°C y mínimas de 7°C, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (-6°C Miquihuana toda la semana).

Zona Sur:

Temperatura máxima de 29°C y mínimas de 8°C, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Ante este nuevo aviso por bajas temperaturas se recomienda abrigarse bien, no exponerse a la intemperie por tiempo prolongado, evitar cambios bruscos de temperaturas. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares y postes.

Finalmente, como parte del programa “Abrigando un Amigo”, que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Dirección de Participación Estudiantil, se lleva a cabo la entrega de ropa de invierno y cobertores a la población más necesitada en comunidades de todo el estado.

Las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT participan activamente en esta campaña por medio de sus estudiantes, profesores, personal administrativo y directivos.

En Ciudad Victoria se han entregado alrededor de 600 piezas de ropa invernal y 400 cobijas cubriéndose diversos sectores de esta capital y alrededor de 11 comunidades del sector rural.

De igual manera, y bajo la coordinación de Participación Estudiantil, los planteles de la UAT en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Victoria, Tampico y Mante, tienen una importante actividad a través de sus centros de acopio y la programación de entrega de donaciones.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.