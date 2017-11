Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Ayuntamientos corrigen omisión de Leyes.

Ahora sí que, no dependerá de los Diputados cumplir en forma holgada los plazos estimados al inicio del período ordinario de sesiones para sacar la chamba contemplada para antes del 15 de diciembre.

en el Palacio Legislativo corren tres versiones, que se verán apurados, porque asuntos como las Leyes de Ingresos de los Municipios, tuvieron que regresarse para correcciones, otra más que, relativa a imprimir velocidad al trabajo de comisiones para no verse apurados y la tercera, que el tiempo está todavía a su favor y que exigirán a alcaldes y organismos desconcentrados y desde luego a los mismos diputados, que presenten todo en tiempo para que, al llegar la última sesión del período, nada quede en el tintero.

La corrección a las Leyes de Ingresos de 42 de los 43 municipios, porque a decir del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Carlos García González, sólo e acalde de Mante hizo las cosas bien, porque tomó en cuenta las disposiciones actuales establecidas en las Leyes de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.

Obvio, pensar en que fueron los presidentes municipales quienes tuvieron la falla, es lo normal, porque debieron de percatarse y ordenar a sus Tesoreros Municipales y asesores financieros, legales y fiscales que actualizaran los documentos, sin embargo, eso no sucedió, por tanto, fue hasta que las Comisiones del Congreso del Estado, observaron la falta y regresaron las propuestas para que, ya corregidas, se entregaran el miércoles pasado, aunque, todavía este jueves se identificó personal de los municipios tanto en el Palacio Legislativo como en la Auditoría Superior.

Lo usual es que, este tipo de documentos entren sin tocar baranda, sobre todo, si consideramos que la modificación relativa a los ingresos que pretenden los municipios para el siguiente año fiscal, mantiene los mismos impuestos y los mismos tabuladores, para evitar perjuicios a la economía de los tamaulipecos.

Sin embargo, ni alinear al proyecto de ingresos, que, dicho sea de paso, sirve de base para la elaboración del presupuesto de egresos, a las Leyes vigentes, implica violación o incumplimiento de las mismas y, que lo hagan los Ayuntamientos de la entidad, dice muy mal de los Alcaldes.

Decir que el año venidero ya no sucederá, es asertivo, por dos cosas, en septiembre deben de estar listos los anteproyectos de Leyes de Ingresos para el 2019 y con la experiencia que tienen los funcionarios de finanzas en los Ayuntamientos, podrían dejar todo listo y explicarlo muy bien a quienes los releven en los cargos, si es que, sus jefes, los presidentes municipales no llegasen a quedarse, porque sus partidos no los dejaron ser candidatos otra vez y aprovechar que habrá reelección.

Por cierto, hay que comentar que, en ese afán de los Diputados al Congreso del Estado, para cumplir demás con su chamba, tiene a la Auditoría Superior del Estado que maneja Jorge Espino Ascanio, en largas jornadas de trabajo todos los días, ya que, buscan sacar los pendientes añejos, en especial, las cuentas públicas de municipios y organismos desconcentrados de la administración estatal.

Los otros.

Dicho por el presidente del Comité estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar, es posible que en más de una docena de municipios presenten candidatos externos a las presidencias municipales, con la idea de ser más competitivos con sus adversarios.

Esto da claridad a proyectos políticos personales como el del exdiputado del PRI, Eduardo Hernández Chavarría, quien renunció hace poco más de un mes al partido que dirige Sergio Guajardo Maldonado y busca convertirse en la alternativa del PAN para la presidencia municipal de Tampico, postulación que no alcanzaría por el PRI.

Los municipios que no se abren a externos en el PAN, son aquellos en los que tienen mucha ascendencia con los ciudadanos, como Nuevo Laredo, Reynosa, Xicoténcatl, Padilla, Güemez, González, Gómez Farías, Antiguo Morelos y están en duda Soto la Marina y Miguel Alemán.

Respecto a la autorización que pudieran dar los partidos políticos a sus alcaldes para que se reelijan, tanto en el PRI como en el PAN, se habla de que, el próximo mes será determinante para ello y que, en cuanto comience el 2018, podrían lanzar su publicidad para que los ciudadanos se percaten de que, en función de su desempeño, los partidos les autorizan que compitan en las urnas para trabajar tres años más en los Ayuntamientos.

Del PAN, los únicos que están en duda de permiso para la reelección, son la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez y el de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, aunque éste, hace hasta lo imposible para que dirigentes del PAN y funcionarios de la administración estatal lo vean con otros ojos y que, por su trabajo deben de autorizarle la postulación.

Los otros que están bien definidos para la reelección, son los independientes de Llera y Jaumave, Héctor de la Torre Valenzuela y José Luis Gallardo Flores, quizá porque a ellos nadie tiene que autorizarles y ya tuvieron conversaciones con los Consejeros Electorales del IETAM, para cumplir con cada paso que permita el acceso a la candidatura.

Siempre si fue una buena cantidad de aspirantes a cargos de Consejeros Electorales Distritales, los que se inscribieron ante las oficinas del INE.

Se trata de más de 500 tamaulipecos, según información del Vocal Ejecutivo Eduardo Trujillo Trujillo, cuyos expedientes ya son revisados para definir quienes será los Consejeros propietarios y quienes los suplentes, en el entendido de que, se ocupan poco más de 100, para que colaboren con la realización del proceso en los nueve Distritos Electorales Federales.

De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay una versión en el sentido de que, algunos de los actuales funcionarios de la Rectoría, podrían quedarse en el equipo que arma el Rector Electo, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, pero, nadie acierta a concretar de quienes se trata, aunque habrá una vara muy rígida para medir quiénes sí y quiénes no.