Por: Raúl Terrazas Barraza.

Baja demanda en educación privada.

Corrió la versión de que el regreso a clases fue caótico en muchos sentidos, aunque, desde la perspectiva de los maestros era lógico y siempre sucede lo mismo en el primer día de clases y que, dicho sea de paso, no es solo el día, sino el primero de un nuevo año académico que los alumnos de todos los niveles se aprestan a llevar a cabo para avanzar en su preparación.

En un escenario en el cual todos los niños y jóvenes tienen derecho a educarse, como actividad dentro de la sociedad, la educación se convierte en el motor que mueve a las familias, por ello, hay quienes afirman que el trabajo de los padres, es, en un alto porcentaje, para obtener recursos que permitan a sus hijos aprender de la mejor manera a leer y escribir, cursar todos los niveles educativos hasta convertirse en excelentes profesionistas.

Caos en el inicio de clase, desde luego que debió de existir, porque nunca faltan quienes dejan todo para el mero día, incluida la levantada a destiempo que retrasa las actividades de un día como el primero del nuevo año académico.

Este lunes por la tarde, en casi todas las papelerías de la ciudad, el caos vial siguió, indicador claro de que faltaron muchas cosas a los alumnos en las escuelas y, ante las exigencias de los maestros, los padres de familia debieron de dar un estirón más a sus carteras para comprar aquello que dejaron para después y que, era para ya.

De las cosas agradables que escuchamos este lunes, fue que, la vuelta a clases, tiene que ser un feliz estar de nuevo en los salones de las escuelas y un encuentro con el saber o la vida misma, si consideramos que cada quien debe de vivir su tiempo.

Por tanto, el inicio del año académico está en función de la edad del educando o del estudiante y cada cual tendrá su reto para llegar a la formación ciudadana y profesional.

Hay datos sobre el inicio de clases que llaman la atención, por ejemplo, la inscripción en escuelas públicas aumentó un 25 por ciento, según la Secretaria de Educación de Tamaulipas y que, visto desde el otro polo, quiere decir que son menos los que acuden a escuelas privadas de todos los niveles.

Por demás está decir que la causa de este fenómeno, que ya lleva dos años, pero, ahora con cifras más altas, es el desempleo, bajos salarios y desde luego el aumento en las colegiaturas que deben de pagarse en las instituciones públicas.

Cuando se trata de la educación superior, el punto es más crítico, porque hay carreras que los estudiantes quisieran cursar en la universidad pública no existen y, al carecer de los recursos necesarios para ingresar a escuelas privadas, optan por carreras que no son de su agrado, pero, que no les costarán.

Dicen algunos de ellos, más o menos convencidos de que en la primera oportunidad buscarán estudiar aquello que les gusta, que lo importante es prepararse para la vida con una carrera y que, en el momento que puedan trabajar se costearán la carrera con la que se identifican mejor.

Con datos de la misma Secretaria de Educación que tiene a su cargo el matamorense Héctor Escobar Salazar, el 80 por ciento de los alumnos en edad de ir a las escuelas acude a instituciones públicas, en tanto que, el 20 por ciento lo hace a escuelas privadas, porcentaje que se mantiene a la baja en los últimos años, dado que, las colegiaturas crecieron alrededor de la cuarta parte para este ciclo en las escuelas privadas, algo muy pesado para los padres de familia cuyos salarios son bajos.

Por niveles educativos este lunes estuvieron de nuevo en sus escuelas, casi 682 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en cinco mil 437 escuelas en las que imparten clases 32 mil 218 maestros.

A las preparatorias públicas van 144 mil alumnos en 482 escuelas y les dan clases casi ocho mil maestros, mientras que, en el nivel superior, están 116 mil estudiantes de todo tipo de carreras, en 194 escuelas en las que imparten cátedra más de 10 mil maestros.

Con datos de las autoridades educativas, tenemos que estudian casi 983 mil alumnos de todos los niveles, en seis mil 488 escuelas públicas y privadas, en las que imparten clases 53 mil 211 profesores.

Quizá sea necesario llevar a cabo un análisis comparativo de la atención a la demanda educativa en todos los niveles, por la duda que nos queda, en el sentido de que, hace más de 10 años, en la entidad la cantidad de alumnos de todos los niveles educativos públicos y privados era superior al millón, pero, con una población menor.

Es decir, si somos más población en la entidad, la lógica es que fuese mucho más de un millón de estudiantes, situación que implica una realidad que a lo mejor no queremos ver, que hay muchos en edad escolar que no van a la escuela por uno y mil motivos.

Los otros.

Por los terrenos donde se prepara el arranque del nuevo trienio municipal, esta semana comenzó con mucho movimiento, bajo el supuesto de que, el alcalde electo, Xicoténcatl González Uresti, estaría con su grupo compacto de trabajo, para dar paso a la creación del equipo de transición que comenzará a pararse en el Ayuntamiento de Oscar Almaraz Smer, ya en estos días.

De las cosas más esperadas en el grupo que espera la señal del exdirector del Hospital General de Victoria, es quienes formarán el equipo de transición para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en razón de que, ya está anunciado como prioridad, atender la falta del vital líquido en varios sectores de la población.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, profesor Rigoberto Guevara Vázquez afirmó en la ciudad de Reynosa que, el compromiso del maestro está vigente y que cumplirán con la parte que les corresponde para fortalecer el proceso educativo y elevar la calidad de la enseñanza, a efecto de formar mejores ciudadanos, competitivos y seguros del futuro que buscan.

En el evento de arranque del ciclo escolar, de este año, el líder de los trabajadores de la educación, hizo ver que la tarea de educar es de todos, comenzando con el magisterio, a quien debe de protegerse y fortalecer sus prestaciones.