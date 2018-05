Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Bajas en candidaturas independientes.

Las candidaturas independientes entrañan una y mil cosas, la principal, aunque se diga que no, es el dinero para la realización de las campañas proselitistas, aunque es algo que los aspirantes saben de antemano.

De cualquier manera, ya entrados en el proceso, cuando llega el momento de la entrega de las prerrogativas, que son recursos asignados por el Estado a los partidos políticos para sus actividades las de los candidatos, aparece un sentimiento de envidia, ya que, las cantidades establecidas en la Ley para los candidatos independientes son muy limitadas.

También hay quejas por el asunto de los spots que les otorgan para radio y televisión, porque son unos cuántos, comparados con los miles a que tienen derecho los partidos políticos.

Pero, se trata de quejas y de sentimientos encontrados, porque la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, así como, las Leyes Electorales de las entidades del país, establecen con claridad cuáles son los derechos y a que se obligan los que quieren aprovechar la opción de candidaturas independientes incorporadas a la Ley con las Reformas del 2014.

En base a ello, tendríamos que ver la crudeza de las cosas, sin perder de vista que los que buscan candidaturas independientes ya saben las condiciones de competencia que hay, desde el momento que andan por fuera de los partidos políticos.

A nivel nacional se fue de la candidatura independiente la señora Margarita Zavala de Calderón, tras aducir que el nivel de competencia que tenía su proyecto no era el adecuado y por tanto deja en libertad a los que apoyaron su lucha, para que volteen a ver otras alternativas y que su voto sirva para más.

De Tamaulipas dos de los 15 candidatos independientes a las alcaldías que fueron aprobados por el IETAM, dejaron de participar, porque tuvieron dificultades.

Uno de ellos, Héctor de la Torre Valenzuela, quien es alcalde de Llera e iba por la reelección como, hizo ver que, tiene que atender una serie de señalamientos que le fueron hechos por las autoridades que constatan el destino y la aplicación de los presupuestos, pero, dejó a su esposa en la candidatura, señora Elisa Quintanilla Arcos, porque era su suplente en la planilla.

El resto de las posiciones se queda intacto, Blanca Leticia Coy Briones es la Síndica, Oscar Adrián Villarreal Hernández primer Regidor, Blanca Alicia Santillán Moreno la segunda, Mario Salas Hernández el tercero y María Bárbara Salas Uribe la cuarta.

Gonzalo Treviño Zúñiga, es el otro independiente que se fue de la contienda, debido a situaciones complicadas que tuvo que enfrentar desde antes del inicio de su campaña y para evitar riesgos para su familia, dicen que hasta se fue de Burgos, el municipio que pretendía gobernar.

En esa aventura que se frustró le acompañaban, Manuela Ramírez Mendoza como Síndica de la planilla, Ramiro Dávila Martínez primer regidor, Laura Alicia Escamilla Cavazos segunda, Jesús Javier García Robles tercer y Abigail de Jesús Sánchez Treviño en la cuarta posición.

Si bien a los candidatos presidenciales, senadores y diputados federales, tienen más más dinero de las prerrogativas para sus actividades proselitistas, a los que quieren ser alcaldes en Tamaulipas, les tocaron como 16 mil pesos, que la verdad, no les sirven para mucho, sin embargo, lo determina la Ley y esa cantidad pusieron a su disposición, sin que ello quiera decir que no puedan conseguir recursos para trabajar, en el entendido de que hay topes de campaña que no pueden rebasar y candados respecto al origen del dinero.

Y que hablamos de candidaturas independientes, las dos de Victoria quizá están muy distantes del desenvolvimiento que tuvo su antecesor, el doctor Xicoténcatl González Uresti hace dos años, cuándo generó un movimiento que le permitió obtener 28 mil 110 votos y ocupar el tercer lugar de la votación general.

Le derrotaron el contador Oscar Almaraz Smer al obtener 47 mil 361 sufragios y Arturo Soto Alemán, que sacó 45 mil 371.

En el proceso de este año, con las candidaturas de Nayma Karina Balquiarena Pérez y David Ruiz Tamayo, por esa vía de independientes, se antoja difícil que la cantidad de votos de hace dos años se logre, pero, sí podemos adelantar que sacará más ella, dado que, su experiencia en actividades políticas realizadas en el partido político al que perteneció, propicia mayor calidad al trabajo electoral.

También cuenta con preferencias electorales en varios sectores de la ciudad y será para ella muy fácil superar a su compañero que anda por la vía independiente, incluso, hay quienes creen que, dentro de unos días podría declinar a favor de ella, para que haya una sola candidatura independiente a la que se canalicen los votos de las personas que no quieren nada con los partidos políticos.

Los candidatos a las posiciones municipales de la entidad que arrancaron sus campañas hace una semana, tres mil 440, entre propietarios y suplentes de todos los partidos políticos y los 15 independientes que participan, tuvieron frente a si una realidad que a lo mejor no lograron dibujar.

Los hay que por estrategia se mantuvieron en una sola línea de trabajo y que se moverán en función de los espacios que se generen y el contenido que observen.

Para no ir muy lejos, este fin de semana apareció en redes sociales un comentario del excandidato a la alcaldía del PAN, Arturo Soto Alemán, para anunciar que hay novedades y que le ganarán al PRI, así que, el grupo de estrategas del contador Oscar Almaraz Smer, tendrá que analizar el escenario y actuar en consecuencia.

Solo para recordar en este proceso electoral local concurrente, hay 40 planillas de la coalición del Partido Regeneración y 23 de del PAN con sus coaligados, 43 del Partido Revolucionario Institucional y 20 del Partido Acción Nacional, solo, sin alianzas

Son cinco del Partido de la Revolución Democrática, 18 del Verde Ecologista de México, seis de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza 11 planillas, dos de Regeneración, una de Encuentro Social y las 15 que ya habíamos comentado por la vía independiente.

Según los números duros, se trata de 368 candidatos a alcaldes, 526 a sindicaturas y 2 mil 546 regidurías, entre propietarios y suplentes.