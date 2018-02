EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Balta, como ‘La Bamba’: arriba y arriba

Mientras el PRI ajusta -y adapta- sus listas de candidatos a la nueva realidad política de Tamaulipas, con pequeños cambios para no tropezar otra vez con las mismas contingencias del 2016 [lo cual es un decir, porque la realidad es que las precandidaturas vienen “en greña”], el PAN hace lo propio y MORENA “criba” su proyecto en el afán de pintar de amarillo el territorio estatal.

“En vísperas del trueno”, parafraseando al laureado escritor LUIS SPOTA, la dirigencia estatal del PRI convocó a sus Comisiones Municipales de Procesos Internos para preparar la organización del proceso de selección de los 43 aspirantes a candidatos a las alcaldías, en una reunión que presidió SERGIO GUAJARDO y en la que participaron los líderes municipales del partido; sus secretarios generales y los presidentes de las Comisiones Municipales que conducirán el ceremonial para la unción de los “gallos” tricolores.

A la reunión partidista acudieron los 23 líderes de los municipios que integran los distritos federales electorales III, V y VI, a quienes ilustró sobre la ruta que está siguiendo el partido rumbo a los trabajos internos para definir quiénes serán los aspirantes a presidentes municipales, a través de los métodos aprobados contenidos en la Convocatoria del 21 pasado.

GUAJARDO conminó a los líderes partidistas a guardar la línea institucional y respetar […¡ajá!] la decisión de los delegados priistas que definirán con su voto a los candidatos a las alcaldías que defenderán las siglas del Revolucionario Institucional en los comicios del 1º de julio.

Apuntó que una vez que concluya el proceso de selección de los candidatos a los Ayuntamientos, se hará el cierre de filas en torno a sus candidatos a Senadores y diputados federales.

GUAJARDO fue ‘cuerpeado’ en la reunión por el Comité Directivo estatal con la Secretaria general AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA a la cabeza.

En las mismas está el PAN, cotejando datos, midiendo posicionamientos y elaborando diagnósticos de corto plazo para decidir la pertinencia de hacer ajustes en municipios competitivos, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, Mante, Madero y Altamira, principalmente, donde PRI y MORENA están ajustando sus proyectos para potenciar sus posibilidades de éxito.

Pero, a primera vista, Acción Nacional mantendrá su listado de precandidatos en esos municipios, donde ENRIQUE RIVES CUÉLLAR va por la reelección, mientras que en Reynosa el abanico de opciones se mantiene vivo, con JESÚS MARÍA MORENO IBARRA y la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ como viables al 1º de julio.

En Matamoros, el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, está más firme que la Sierra Madre, mientras que en Victoria el Dr. XICO ahora sí que cabalga en montura de hacienda rumbo a la sucesión municipal.

Y en Tampico, donde JESÚS NADER NASRALLAH enfila rumbo hacia la Sucesión municipal porteña, se están dando una serie de “amarres” que dejan fuera de toda duda la idea de que el PAN recuperará la presidencia municipal.

¡Ah!, de Nuevo Laredo reportan que el ex alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO ‘desbancó’ de la precandidatura del PRI a JESÚS ‘Chuy’ VALDEZ, aunque analistas de ese puerto fronterizo dan más posibilidades de éxito al también ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS, pero por MORENA, que al propio DANIEL por el PRI.

Eso lo dicen hasta los taxistas, los meseros y los aseadores de calzado de Nuevo Laredo.

Por Reynosa, anunció AMLO a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ para la municipal… y corrió la voz que RIGO GARZA viene para diputado.

¿Por cuál distrito?… debería ser el II, en cuyo caso a BENITO SÁENZ le podría suceder lo que a GUSTAVO RICO con NETO ROBINSON en el IX.

Voces neolaredenses comunican que LOPEZ OBRADOR fue recibido en Nuevo Laredo por su amigo ÁLVARO GARZA CANTÚ, aunque las fotos muestran a RAMÓN GARZA BARRIOS.

Y no, -como se lo habíamos anticipado-, el ex alcalde CARLOS CANTUROSAS no se asomó siquiera para saludar al precandidato presidencial de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR durante su visita a Nuevo Laredo este domingo.

Dentro de su circunstancia, CANTUROSAS mantiene una inamovible disciplina institucional [cual debe] hacia el Jefe Político de Tamaulipas, lo cual en un chico rato puede redituarle en un mejor posicionamiento público.

En Matamoros, entre tanto, el “escurrimiento” de priistas hacia otras expresiones ideológicas provocó voces de alarma al interior del partido, no solo por el caso de DANIEL SAMPAYO, sino porque la opción de integrarse a la corriente azul vía CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ y VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ, está provocando al tricolor a los primeros síntomas de anemia, con grave riesgo para el proyecto que viene.

SAMPAYO, por cierto, aparece en la punta de la lista de MORENA para la alcaldía, como sucede con GARZA BARRIOS en Nuevo Laredo.

¡Ah!, la inclusión del tres veces diputado federal matamorense BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, como Coordinador de Estrategia para el Campo en el Equipo de campaña del candidato presidencial del PRI, PEPE TOÑO MEADE KURIBREÑA, anticipa su inclusión como probable Secretario de Agricultura en el Gabinete federal de MEADE, si el voto ciudadano le permita ascender a Los Pinos.

MEADE KURIBREÑA presentó ayer por la mañana su Equipo de Campaña, a quienes exhortó a privilegiar el diálogo y sus propuestas, así como a redoblar esfuerzos para convertir a México en una potencia.

La lista la encabeza el ex secretario de Educación, AURELIO NUÑO, como coordinador general, seguido por ERUVIEL ÁVILA como Vicecoordinador; VANESSA RUBIO, colmo Coordinadora de la Oficina del candidato; JOSÉ RAMÓN MARTELL, Coordinador de Asesoría política; FERNANDO VÁZQUEZ, Coordinador de Mensaje; ALEJANDRA SOTA, Estrategia de Comunicación; EDUARDO DEL RÍO, Coordinador de Comunicación Social; ANTONIO ROJAS, Coordinador de Opinión Pública; ALEJANDRO COSSÍO, Coordinador de Giras; IVONNE ÁLVAREZ, Coordinadora de Inclusión y Equidad; HUMBERTO ROQUE, de Vinculación con las Iglesias; JAVIER LOZANO, Coordinador de Voceros; HERIBERTO GALINDO, ENRIQUE JACKSON y AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, como Asesores políticos, entre otros.

Lo que nos recuerda que en Reynosa, el ex alcalde Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, trabaja a marchas forzadas en la integración de su Comité de campaña como aspirante a la Sucesión municipal, redefiniendo el esquema interno del Revolucionario Institucional y sus cuadros en las seccionales, pues la que se avecina será una campaña atípica.

Pero mañana le ampliamos el comentario.

En otro tema, deje decirle que en Matamoros, en acciones conjuntas entre el gobierno municipal, vecinos y empresas socialmente responsables, se activaron este domingo tres programas emergentes para alcanzar la transformación en una zona que abarca ocho colonias como la Jacarandas, Rinconada de las Brisas 1, Palmares de las Brisas y Ampliación Rinconada de Las Brisas, entre otras.

Los programas emergentes en pavimentación, bacheo y alumbrado público -que arrancaron este domingo en Las Brisas-, serán permanentes en el sector durante los siguientes tres meses, hasta terminar con los problemas ocasionados con el paso del tiempo que han demeritado sus calles, banquetas, el sistema de agua y drenaje y las luminarias, entre otras necesidades identificadas.

En el marco del Domingo Familiar realizado en la colonia Las Brisas, en el que todas las dependencias municipales están presentes para resolver necesidades de la comunidad, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, anunció a los vecinos estas acciones en las que se convoca a la participación de todos y gracias a dos empresas ejemplares de la comunidad, como son Arca Continental y Construcciones Arive, empresas socialmente responsables que apoyan a la heroica Matamoros, estas se hacen posibles.

“Llegamos para quedarnos durante los siguientes tres meses. De hecho haremos uso del Tamul como centro de operaciones”, dijo.

A propósito de Matamoros, destacando la importancia que representa la zona fronteriza para el turismo en el estado y fortaleciendo las estrategias en la materia implementadas por el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, la secretaria de turismo estatal MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO realizó una visita de trabajo a esta localidad.

Contando con la presencia del alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, se refrendó el esfuerzo conjunto que el gobierno del estado y el municipio continuarán brindando al sector turístico, para de esta manera potenciar los recursos con los que cuenta la ciudad, implementando para ello un plan de trabajo anual.

“El año pasado en el estado se vivió una reactivación del sector turístico, como lo comentó el alcalde y el director de turismo, y es el sentir que nos manifiestan los diversos municipios y queremos trabajar este año en consolidar la oferta turística”, señaló la titular de turismo estatal.

A su vez, destacó el interés de la secretaría por fortalecer el producto turístico, mejorando la calidad de la oferta, trabajando a su vez en capacitación, a través de cursos y talleres que brinden un mejor servicio a los turistas.

Dentro de la reunión se abordaron también las acciones a implementar en el municipio ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, periodo donde el turismo se incrementa de manera considerable, generando con ello una importante derrama económica en la región.

Estuvieron presentes en la reunión con GÓMEZ CASTRO y DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, los subsecretarios estatales de Turismo MARCELA CABAL RUIZ y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PORTILLA y el titular de Turismo en Matamoros, GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE.

Vuelvo a Reynosa para mencionar que en la conmemoración del 197 aniversario de la Bandera de México, la Administración Municipal 2016-2018 reiteró el ideal de la unidad, identidad, reproducción de buenas voluntades y obras.

En ceremonia efectuada en la plaza principal “Miguel Hidalgo”, ante la Presidenta Municipal, el regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, orador oficial, recordó que este 24 de febrero los mexicanos nos reunimos como una sola comunidad, a rendir honores al lienzo patrio. Allí, un total de 17 escoltas abanderadas de educación básica, evocaron que un día como hoy, de 1821, se elaboró y divulgó en la ciudad de Iguala, Guerrero, el plan para concretar la independencia de México y convertirse en una nación libre y autónoma. En la historia de México, la población del país superó adversidades, catástrofes y luchas y la bandera sirvió de guía e inspiración que motivó a renovar esfuerzos para dar lo mejor de nosotros cada día.

Estuvieron presentes el Vicealmirante RUBÉN CEVALLOS GUEVARA, Mando Especial de la Zona Frontera del Grupo de Coordinación Tamaulipas; el Jefe de Estado Mayor de la 8ª Zona Militar, General Brigadier DEM, EUSTORGIO VILLALBA CORTÉS; el Representante de la Estación Reynosa de la Policía Federal, Inspector GUILLERMO DÁVILA OROZCO. Además, el Delegado de la Policía Estatal en Reynosa, Subinspector CARLOS CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LERMA; Regidora y Comisionada de Educación en Cabildo, GEORGINA APARICIO HERNÁNDEZ; la alumna de la primaria Escudo Nacional, YARETZI ROBLES RANGEL; el Secretario de Desarrollo Social, JOSÉ EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, cuerpo colegiado y funcionarios de la presidencia municipal.

De otro lado, le participo que en Nuevo Laredo, la app ‘YoNLD’ así como el portal web institucional, cuentan con un nuevo elemento de transparencia, el ‘Sistema de Avance de Obras Públicas’ que presentó este lunes el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, el cual tiene como objetivo informar a la ciudadanía las obras que se realizan en la localidad y el avance de cada una de ellas.

RIVAS CUÉLLAR destacó que esta herramienta es de gran utilidad ya que refleja el trabajo de la presente administración municipal en el tema de obra pública.

“Nuevo Laredo es el único municipio en el estado que tiene este instrumento para buscar dónde se hace la obra pública, podrán observar de manera gráfica cómo está distribuida por sectores. La información tendrá un desfase de una semana, esto obligará al constructor a avanzar en los trabajos para que sea vea la diferencia de una semana a otra”, mencionó el alcalde.

El secretario de Obras Públicas, RUBÉN RAMOS mencionó que con esta nueva opción el ciudadano podrá consultar la información general de cada uno de los programas en los que trabaja la secretaría a su cargo; desde la inversión de cada una de las obras, programa al que pertenece, avance, beneficio y terminación.

Por su parte, el director de Tecnología de la Información y Comunicación, JESÚS ROMERO realizó una breve presentación del funcionamiento de este nuevo servicio, destacando su fácil manejo y acceso.

Con la integración del ‘Sistema de Avance de Obras Públicas’, la app ‘YoNLD’ suma un total de 18 módulos que pueden ser utilizados desde el dispositivo móvil.

En otro tema, PEMEX tuvo mejoras operativas durante el año que se reflejan en la generación de flujo de efectivo, la utilidad de operación y una reducción del ritmo de endeudamiento neto, en concordancia con lo establecido en el Plan de Negocios 2017-2021.

Petróleos Mexicanos cumplió con su meta de balance financiero de -94 mil millones de pesos. Las ventas aumentaron 30% en 2017 con respecto al 2016, mientras que los correspondientes costos de ventas crecieron 15% (sin considerar el rubro de deterioro de activos fijos). La utilidad de operación ascendió a 107 mil millones de pesos. El margen EBITDA 1/ en 2017 fue de 30%, superior al registrado en 2016 que fue de 23%. El endeudamiento neto incurrido en 2017 fue menor al techo aprobado por el Congreso de la Unión, y ascendió a 72.4 mil millones de pesos.

En 2017, PEMEX protegió su balance financiero contra posibles caídas en el precio del petróleo a través de la contratación de coberturas petroleras. Para 2018, continúa con dicha práctica, cubriendo el precio de la mezcla mexicana de crudo a 48.5 dólares por barril, de acuerdo con el precio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por cierto, el Complejo Procesador de Gas Burgos (CPGB) de PEMEX, llevará a cabo un simulacro, con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores.

Dicho ejercicio se desarrollará mañana miércoles 28 de febrero durante el transcurso de la mañana.

Por último, le comparto que el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ inauguró en Reynosa el Centro de Innovación Tecnológica en Electricidad y Electrónica, que fortalecerá la investigación y el desarrollo de recursos humanos que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la zona norte del estado.

En el marco de su visita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), el Rector puso en marcha las nuevas instalaciones que constan de laboratorios en diferentes áreas, principalmente en Radio Frecuencias, Sistemas de Control Automático, Dispositivos Electrónicos, Mecatrónica, Optoelectrónica, entre otras.

A través de este Centro de Innovación Tecnológica, desarrollan investigación científica los alumnos y profesores que cursan la Maestría y el Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UAT, programas que están acreditados por su calidad a nivel nacional en el PNPC de la SEP y Conacyt.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.