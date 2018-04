SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR VIVIAN PERALTA

-BALTAZAR EN LA CUERDA FLOJA

-MIGUEL GARZA VA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO: PVE

LA FUNDACION “MARCELO OLAN” se prepara para el 29 de abril con sendo evento social en favor de los reyes del hogar.

EL ABOGADO MARCELO OLAN quien también se le reconoce como presidente de la barra de abogados “12 de julio” organiza ya lo que será un evento para festejar el día del niño con la participación de compañeros y simpatizantes de esta asociación. Con un festival que se llevara a cabo en la colonia 20 de Noviembre, la agrupación altruista, se beneficiará a la niñez que radican en las colonias 16 de Septiembre, Unidad Obrera, Primero de Mayo y Vamos Tamaulipas.

El festejo del Día del Niño organizado por la “Fundación Marcelo Olán”, será en punto de las 10 horas del dia 29 de abril.

Dijo el altruista reynosense MARCELO OLAN que “Vamos a obsequiar mil regalos, tendremos payasitos, concursos, música, piñatas, refrescos, pastel y golosinas que obsequiaremos a los niños que acudan a este divertido festival, señaló la fuente de información, quien agregó que quienes forman esta agrupación lo que desean es contribuir para el fortalecimiento y restitución del tejido social para lo cual estamos organizando esta actividad con el mayor entusiasmo”.

SURGE POR EL PARTIDO verde ecologista en Rio Bravo el doctor MIGUEL ANGEL VAZQUEZ como candidato ya registrado a la presidencia municipal, es un médico especialista y director de su grupo médico como empresa quien participara en el partido MORENA hasta hace un tiempo.

PERO COMO SE PUSIERON las cosas en aquel instituto político que se maneja a control remoto por ya saben quién decidió aceptar la invitación del PVE para contender en la próxima elección del primero de julio con amplias posibilidades de ganar.

BALTAZAR HINOJOSA esta siendo cuestionado por senadores de la República en cuanto a la designación como secretario de SAGARPA hecha por el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, pues se encuentra señalado por autoridades estadounidenses por diversas acciones no muy positivas para su carrera política ni para el país, por lo que este grupo de senadores pide al presidente su separación del cargo de SAGARPA del tamaulipeco que en breve darán seguimiento a tal solicitud.

JAIME RODRIGUEZ CALDERON siempre si aparecerá en la boleta de la jornada electoral del 1 de julio como el INE lo confirma y con ello seguramente los bonos de los independientes mucho tendrán que ver en el alza que tendrán de adeptos si lo saben capitalizar.

ALFONSO DE LEON FUENTES, ex presidente de la CANIRAC Reynosa se encuentra dentro de la planilla de la coalición MORENA-PES-PT de Reynosa como candidato a presidente municipal suplente, sin duda un elemento que con su crítica constructiva puede abonar mucho a la causa de esta propuesta política, al menos eso conocemos del empresario restaurantero.

EN EL CONGRESO DEL ESTADO, la diputada local JUANITA SANCHEZ me ha permitido servir y legislar para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos a través de iniciativas que promueven los derechos humanos, el trato digno, la salud, el aprovechamiento educativo y el desarrollo sustentable.

Buscar el bien común de las personas debe ser una tarea diaria y un compromiso como seres humanos desde cualquier trinchera.

EFRAIN DE LEON LEON, dirigente estatal de la CNOP se encuentra fortaleciendo las campañas políticas de sus compañeros de partido revolucionario institucional, la realidad es que es el único sector de las bases que le está respondiendo a su partido en la entidad.

Desde su inicio de campaña, ERNESTO ROBINSON TERAN, candidato a Diputado Federal por el IX Distrito de la alianza Por México al Frente, fue conducido por las familias y ciudadanos, en forma rápida, a una delantera rumbo al Congreso de la Unión.

Solo en su primer dia, en la calle Escobedo de la zona Centro, en la sede del PAN y luego con la candidata al II Distrito, Juanita Sánchez, en La Playita, Neto Robinson recibió el apoyo de los reynosenses que saludo en mano y verbal, le expresaron sus mejores deseos para ser Diputado Federal y que sea voz en el congreso.

En la colonia Nuevo México, por ejemplo, un contingente de habitantes le hizo la invitación para dialogar con él y saber cómo van a trabajar juntos, Gobierno del Estado, Municipio, Neto Robinson y colonos para tener una mejor calidad de vida, a lo que el candidato explicó que reduciendo el IVA del 16 al 8 por ciento se logra mayor competitividad y recursos, asimismo que siendo gestor, junto a las autoridades, se motivará la inversión para el desarrollo social y económico.

En la Ampliación Pedro José Méndez, por ejemplo, ERNESTO ROBINSON recibió todo el apoyo de los vecinos del sur de Reynosa, más de 100 familias, que tras conocer propuestas de trabajo con el Estado y Municipio para traer más recursos para tener mejor calidad de vida mediante los servicios básicos, le expresaron su interés de llevarlo a la Cámara de Diputado.

Esta misma situación sucedió con la reunión que sostuvo, junto al candidato al Senado, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, al reunirse con empresarios y organizaciones de la sociedad civil, con quienes dialogó sobre la visión de una ciudad Reynosa progresista, pero sobre todo prospera para el sector productivo y las familias, con una misión de apoyo, desarrollo social y educativo con futuro para la niñez y la juventudes.

POR SU PARTE la candidata del PRI en el III distrito electoral COPITZI HERNANDEZ anduvo recorriendo las calles de Rio Bravo acompañada de simpatizantes y coordinadores de su campaña en seccionales reconociendo las necesidades primordiales de sectores vulnerables que requieren la gestión de un verdadero diputado y representante en la instancia federal.

MIENTRAS QUE LAS CANDIDATAS del partido verde en el II y IX distritos como son BRENDA KU Y CLAUDIA MUNGUIA han recibido el respaldo de su partido verde ecologista asi como de los candidatos al senado de la República. Ellas recorren una serie de colonias y ejidos puesto que sus distrititos son muy amplios en territorio rural también.

Por otro lado le comentamos que en la colonia Valles del Paraíso el candidato a la diputación federal por el Distrito 1 del PAN, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, asi como su compañero de fórmula MANUEL CANALES BERMEA van con todo defendiendo la coalición que encabeza RICARDO ANAYA CORTES que con propuestas nuevas señalan enderezará el rumbo de México, además reiteraron el compromiso de regresa y realizar una gestión permanente en favor de sus representados.

Y EN EL PES nacional no me lo crea pero salta a la vista los arreglos que hace ABDIES PINEDA MORIN sobre sus mismos correligionarios sin reconocer el trabajo que realizan en los municipios y distritos electorales del país.

TENEMOS QUE deposito su confianza en DAVID BEDARTES RODRIGUEZ para que sea candidato a diputado federal plurinominal como el mismo ABDIES que va de candidato a senador en la segunda posición y el sujeto DAVID BEDARTES va en la segunda posición como regidor en Matamoros pagando asi los favores políticos al líder moral en Tamaulipas ABDIES PINEDA de descarrilar a muchos de los candidatos a cargos de elección popular que habían ganado a pulso su posicionamiento.

LA ASOCIACION MEXICANA ORGULLO RURAL que preside ANYOLET BENITEZ recibió este fin de semana al candidato al senado, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y a la candidata CERMEN PEREZ “LA Inge” del III distrito electoral de Tamaulipas por el PAN donde dijo fuerte el candidato al senado “Vamos de frente contra la corrupción, de frente contra la impunidad, vamos con la rendición de cuentas y vamos auditar cada uno de los programas de SAGARPA”. Asi como Ante productores, ejidatarios y pequeños propietarios de esta zona de Tamaulipas, criticó el trato indigno que les da el Gobierno Federal al retrasar por casi un año la entrega de recursos para que preparen sus tierras.

POR SU PARTE dijo la presidente de la asociación ANYOLET BENITEZ que “No vamos a seguir permitiendo que el Gobierno Federal siga utilizando los apoyos de la manera en que lo hace y que no lleguen a quienes realmente los necesitan, al sector agropecuario”, advirtió ante integrantes de la Asociación Mexicana Orgullo Rural.

El candidato a Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA sostuvo que va por la fiscalización de los programas de SAGARPA para que los recursos lleguen en tiempo y forma a los productores.

Acompañado de la candidata a Diputada por el Distrito 3, La Inge CARMEN PEREZ manifestó que gestionará más recursos para el apoyo a los pescadores de la zona.

MUY ACTIVA por cierto la flamante coordinadora de la campaña del PAN en el municipio de Valle hermoso por parte de la INGE CARMEN PEREZ y nos referimos a la LIC. PATY PALACIOS CORRAL que le pone la muestra a mas de cuatro dada su experiencia.

ALLA MISMO por la jurisdicción no. X en manos del doctor VICTOR ALVAREZ las cosas no andan muy bien que digamos pues la falta de control y pulso político y trato a la gente de la dependencia no solo en Valle hermoso sino en Rio Bravo lo pone de cabeza a este novatón de la política como es VICTOR ALVAREZ que como titular de la dependencia no está haciendo nada bien las cosas y para muestras basta un botón.

SU POSICION ESTA en riesgo como funcionario que no funciona, poco ha sido el empuje y la dedicación a la dependencia y sobre todo el carácter con que trata a los ciudadanos no es muy correcto que digamos, de esto la secretaria de salud GLORIA MOLINA ya tiene alguna noción del tema y para esto con un correctivo será más que suficiente que sería el relevo sin mas ni menos.

SIXTO REYES VERAZA, regidor por el partido movimiento ciudadano en Reynosa ha sido un parteaguas para muchos otros regidores de su partido que no se han puesto las pilas, pues siendo miembro del cabildo de la ciudad más grande e importante del estado ha sabido llevar a cabo una serie de acciones en torno a fortalecer la investidura del honorable cabildo de la ciudad junto a la presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Y EN EL PANAL del segundo distrito electoral su candidato EFRAIN DOMINGUEZ anda con todo avanzando y caminando junto a sus simpatizantes comento su presidente de partido en Reynosa, PROFR. JAIME ARRATIA BANDA que tiene en sus manos la responsabilidad de conducir los trabajos de campaña político electoral de los distritos 2 y 9.

DIJO EL MAESTRO EFRAIN DOMINGUEZ que se encuentran recogiendo las principales demandas ciudadanas y la que más surge es la de contar con representantes dignos y que regresen a sus distritos y por cierto como suplente se encuentra haciendo formula el maestro RUSBY BALLATO MARENAS.

MIENTRAS QUE EN EL distrito IX va como candidata propietaria NEREIDA VAZQUEZ OLLERVIDES y suplente MARIA ELENA VILLARREAL CORTEZ.

HECTOR VILLEGAS en la candidatura de la coalición que conforman MORENA-PT-PES, sigue avanzando y este fin de semana anduvo de visita en tianguis de la ciudad de Rio Bravo como también se dio tiempo para visitar el mezquital y otras comunidades en el municipio de Matamoros constatando importantes necesidades que tiene la ciudadanía del tercer distrito electoral.

Además del apoyo que tiene por parte del candidato presidencial señala que mucha gestión y labor deberá realizar de llegar al congreso de la unión.

ALEX PEREZ SANTANA, sigue siendo un pilar del PRD de Reynosa y por lo tanto en pugna se encuentra la posición en la planilla de MAKI ORTIZ entre perredistas para ir como regidor de esta propuesta política. Cabe aclarar que este es pleito normal en el PRD cuando disputan dos personajes o mas una posición de elección popular.

LASTIMA que JUAN MANUEL RODRIGUEZ NIETO no tiene llenadera dentro de la política hasta empacharse de cargos políticos sin dejar pasar a la sangre nueva, renovar a la institución política pues sino es el es el otro sujeto de marras ALFREDO CASTRO OLGUIN en fin asi las cosas para el PRD en donde se espera salga avante la propuesta del joven político ALEX PEREZ SANTANA.

El Partido nueva alianza (PANAL), registró a NADIA DE LA ROSA LEDEZMA, como candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, y como suplente a HILDA SANCHEZ, dijo el presidente de este Instituto Político, al destacar que la fórmula de este Municipio fronterizo se suma a los abanderados que habrán de competir en las elecciones del próximo primero de julio.

El Presidente del PANAL, mencionó que el registro de la candidata se realizó en Ciudad Victoria, cumpliendo en tiempo y forma con lo que establece la Ley Electoral, pero remarcó que será hasta el 14 de mayo, cuando inicien las actividades de proselitismo y en busca del voto.

Resaltó que dentro de la planilla que competirá por la alcaldía de Reynosa, se encuentran destacados ciudadanos como JUAN RAMIREZ FLORES, como primer síndico; JOSE IRAM RODRIGUEZ LIMON como primer regidor entre otros por mencionar a algunos.

Y EN SU AGENDA ALEJANDRO GUEVARA COBOS, candidato al Senado de la República continúa con una intensa gira proselitista en busca del voto popular por el estado, por lo que este domingo visitó los municipios de Tula, Palmillas y Jaumave, donde se comprometió a impulsar el desarrollo de esta región del Altiplano.

En este contexto pidió a los habitantes de esta zona su voto de confianza y aseguró que él y YAHLEEL ABDALA desde el Senado serán gestores de sus demandas. Durante esta gira, Guevara Cobos destacó que está siendo testigo de la unidad que caracteriza al Partido Revolucionario Institucional que los está llevando a recuperar la confianza de la gente… y nos veremos.