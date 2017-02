EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

BARBA BLANCA

Confieso que me divertí de poca máuser la vez que fui a ver el show de Franco Escamilla en el Centro Cívico de Ciudad Victoria.

El cuate es divertido, y de eso no me queda la menor duda. Sin embargo me han estado llegado algunas opiniones a mi escritorio electrónico sobre si esta vez lo trae a la capital de Tamaulipas el ITCA (Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes).

Y la mera verdad no lo sé. Y es que para algunos el hecho de que el nombre del ITCA se haya impreso en los boletos del show de Franco Escamilla es prueba de que lo ha contratado la dependencia estatal.

Pero para mí no, porque puede suceder que solamente el boleto traiga el nombre del ITCA porque es en el Centro Cultural donde se presentará Franco Escamilla en la capital estatal, pero como el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ya le dedicó una efeméride cultural a Britney Spears, pues por qué no le dedica una presentación a este comediante dicen algunos. Hay dudas.

En fin, estos son otros tiempos en Tamaulipas. Por cierto ya que hablamos del ITCA, les cuento que mucho se han quejado también de este instituto, pero por otras razón.

Por la sencilla razón de que ahora trasladó sus oficinas centrales a la Casa del Arte de Ciudad Victoria, y se desplazó de las actividades a algunos artistas del magisterio quién sabe por qué.

Me explico contándole que la maestra Alicia Caballero Galindo (de amplia reputación) se quejó por escrito en un grupo en redes sociales de que los del ITCA transformaron la bella Casa del Arte de Ciudad Victoria en oficinas.

Platica la maestra Alicia Caballero Galindo que en el 2004 ingresó a la Casa del Arte a impartir clases de Creación Literaria. De hecho con la practica de este taller, la escritora en mención llegó a participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, representando a la Sección 30 del SNTE Tamaulipas.

Pero ahora los 10 maestros que ahí encabezaban algunos talleres fueron removidos por órdenes superiores dejando acéfalos los talleres a medio curso, y puntualiza amargamente que nunca se les enseñó el documento que acreditaba dicho movimiento administrativo.

De hecho, la maestra Alicia Caballero Galindo se queja del director de educación y cultura del ITCA, porque actuó con descortesía… con despotismo pues. Y sí, otra vez, sale a relucir la queja de que son desplazados por no tener en su pecho el color azul, y eso es una violación a sus derechos humanos que debería investigar la autoridad competente para ver que tanto es verdad.

Oiga usted, pero el que sí se la pasó de rechupete este fin de semana fue nada menos que el ex gobernador de Tamaulipas Ing. Egidio Torre Cantú.

Y es que el pasado domingo el ingeniero Egidio Torre se fue a la ciudad de Houston, Texas, a ver el Super Bowl 2017, en donde se enfrentaron los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta. ¿Iría a ver el partido o el espectáculo de Lady Gaga?

Se divirtió de lo lindo el ex gobernador tamaulipeco, mismo que hoy luce una barba blanca, más de gran hacendado que de Santa Claus. Porque fue visto que este señor no regaló nada cuando fue gobernador, bueno sí, repartió gratis y a manos llenas desdén hacia Tamaulipas y los tamaulipecos.

¿Con todo lo que hizo en Tamaulipas tendrá derecho a divertirse el ex gobernador? Pues él piensa que sí porque se veía feliz aunque sin su María del Pilar González. ¿Por qué? ¿Ya no estarán juntos? Ya ve que mucho se dijo que Egidio Torre Cantú, así como lo ve de feíto, fue todo un seductor Mauricio Garcés y con muchas mujeres ¡¡¡arroz!!!

MAQUIAVELITO

… Está escalando el asunto de los pilotos de gobierno del estado de Tamaulipas y la UAT. ¿A dónde va a parar este tema? Aún es muy pronto para decirlo, pero promete ser una bola de boliche a punto de tirar varios pinos, sino es que hace chuza.

osjinuf@gmail.com