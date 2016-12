Tendencias

Oscar Contreras Nava

¡Basta de simulaciones!

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con los presidentes municipales del estado y por lo que les dijo, creemos que les leyó la cartilla, les aclaró los objetivos que tiene su administración para luchar contra la delincuencia y les señaló:

“En materia de seguridad mí gobierno no va a titubear”.

Esta reunión estatal se realizó un día después de que el gobernador asistió a la 41a. sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó:

“El país está muy difícil en el tema de seguridad y justicia, el dolor se sigue generando en muchas zonas del país; se tiene que generar un marco jurídico que le dé certeza a los militares y, al mismo tiempo, confianza a los ciudadanos”.

“Más allá de excusas, creo que este es el momento en el que debemos redoblar el paso, mejorar lo que hemos puesto en práctica, y enriquecer lo que hemos avanzado; todos unidos en un frente común sigamos trabajando por el México de paz y de tranquilidad”.

De esta manera, el presidente Peña Nieto buscó que los gobernadores se mantuvieran firmes en su combate contra la delincuencia y les pidió, que se comprometieran a destinar recursos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, ya que en el presupuesto de 2017 no se asignaron fondos para este rubro, debido a que su gobierno le ha dado preferencia a darle estabilidad económica al país, por la difícil situación financiera que se vive en el mundo.

De esta manera, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cumple con el gobierno federal y les ha reiterado a los alcaldes tamaulipecos “el apoyo y el respaldo total del estado a sus gobiernos, que nos tengan confianza que para mí este es un tema clave para el buen desarrollo de nuestro estado”.

Es importante destacar que el mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, ha respondido de inmediato con la propuesta del presidente Peña Nieto y por esta razón, entendemos, se reunió con los alcaldes para hacerlos coparticipes de la responsabilidad lo cual antes, en los sexenios en que gobernó el PRI Tamaulipas nunca lo hacía y esto marca una gran diferencia entre quienes ahora nos gobiernan.

Finalmente, el gobernador García Cabeza de Vaca les dio su voto de confianza a los gobiernos municipales, y reiteró que cuentan con el respaldo de la Secretaría Marina y el Ejército, que han contribuido a las tareas de regresar la tranquilidad en las ciudades de la entidad.

Por ello, Cabeza de Vaca pidió a las alcaldesas y alcaldes denunciar los hechos delictivos que ocurren en sus ciudades y dijo:

“Háganoslo saber para ayudarlos, háblenle al Secretario General, háblenle al gobernador directamente, yo los atiendo, pero lo que sí no puedo yo permitir es que no se puede seguir con simulaciones, las simulaciones no van a seguir más”.

Para finalizar, que Ramiro “El Bailarín” Ramos busqué y se reúna con el diputado Chito García, presidente del Congreso de Tamaulipas, sí que es una sorpresa, causa sospecha y genera especulaciones.

Y es que Ramiro habiendo sido el presidente del Congreso que aprobó las cuentas de Egidio Torre Cantú y su pandilla, pudiera estar en negociaciones para evitar que el gobierno estatal ponga en la cárcel a ciertos ex funcionarios.

Lo extraño del caso es que está reunión, entre el bailarín Ramos y Chito García, la tuvieron después de que el Contralor Soria declaró que tiene en la mira a tres de los servidores públicos que trabajaron con Egidio y que están próximos a caer en las manos de la ley.

De tal manera que sea la COPECOL el único pretexto para reunirse, pero por lo que dice el boletín que difundieron, esperamos que no siga sangrando al Congreso de Tamaulipas con este organismo que realmente no sirve de nada solo para hacer grilla y el único beneficiado por lo que vemos no es precisamente Chito García sino el Ramiro “El Bailarín” Ramos.

Ojala que alguien del Poder Ejecutivo pueda pedirle cuentas a Chito porque en la foto que difunden se ven muy contentitos como que todo les está saliendo muy bien con el dinero público y no sabemos si es para beneficiar a Tamaulipas o solo a ellos dos en sus proyectos personales.

Al cierre. Aunque duela en el bolsillo, pero la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, tiene razón cuando asegura que ya no son tiempos en que en los gobiernos existan altos sueldos y dispendio en el otorgamiento de bonos que en nada dejan al crecimiento de una ciudad y en el bienestar de la sociedad y sin querer queriendo señaló: “en estos momentos no se justifica que el Congreso de la Unión y otras dependencias de gobierno aprueben sueldo, prestaciones y bonos que al final dañan la imagen de las instituciones públicas. Ni más ni menos.

