T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

BIASI PROMOTOR DEL “CONTRABANDO DOCUMENTADO”

REZA EL ADAGIO QUE, “nadie puede estar por encima de la ley” y por este motivo, “todo lo que sea delito o actos ilícitos, no pueden quedar ocultos”, detalle por el cual allá en “la tres veces Heroica Matamoros”, fue detenido el ex titular de Desarrollo Social Municipal LUIS ALFREDO BIASI, identificado como, “la pareja sentimental” de la ex alcaldesa matamorense NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, sujeto a quien personal de Comercio exterior (aduanales), “le detectaron un camión con mercancía extranjera”, valuada en varios millones de pesos, misma que Biasi, pretendió internar ilegalmente por la aduana de Matamoros, “amparando el contrabando”, con un pedimento de importación manipulado, porque la mercancía decomisada, no coincidía con la descripción de los productos declarados.

POR LO QUE, “negocios turbios, como el descubierto a Luis Alfredo Biasi, tengan la certeza de que, “le habrán de ir saliendo más sobre la marcha”, individuo que en el gobierno pasado era el intocable”, gracias a su mujer, pero ahora, al andar operando como evasor fiscal, ya no tuvo escapatoria y menos quien lo ampare o proteja, porque aducen que al momento de su arresto, “se le trató como cualquier hijo de vecina”.

CABE SEÑALAR que, la mercancía confiscada estaba a nombre de Eduardo Sandoval Olivera, bajo la patente número 3132, de quien se dijo es integrante del grupo importador “ALPHA”, empresa propiedad de Luis Alfredo Biasi. Y así como se decomisó este tipo de mercancía al referido ex funcionario público, de todos es conocido que, “otros muchos agentes aduanales e importadores en toda la frontera de México, se dedican al pomposamente llamado “CONTRABANDO DOCUMENTADO”, por cuya actividad, los importadores evaden millones y millones de pesos que deberían pagar a la Hacienda Federal, pero no lo hacen, porque dicha tarea ilícita, la ejercen confabulados con el personal aduanero asignados en los puentes internacionales.

ADUCEN EN MATAMOROS que Luis Alfredo Biasi, desde hace años ha venido evadiendo al fisco, por lo que ahora que, fue detenido, por el delito de contrabando a la importación, esto le traerá más graves problemas hacendarios, porque incluso se cuenta con la versión de que, todos los involucrados en el contrabando de mercancías, estarán retirándose del equipo de Biasi, porque, señalan éste que, lejos de evitar verse en líos legales, ha caído en situaciones adversas y comprometedoras.

BIASI TAMBIÉN INVOLUCRADO EN EL CASO DEL GRUPO HÉRCULES.

OTRO DE LOS DETALLES en los que, Luis Alfredo Biasi se vio involucrado, fue en el tema del triple homicidio de unos jovencitos texanos y un residente de poblado Lucio Blanco, crímenes presuntamente consumados por los policías del Grupo Operativo Hércules, pero nadie hizo caso a este acto criminal, cuestión por la que, en todo momento, “a este sujeto de baja caterva moral”, se le habrá de investigar mas por lo del crimen y por lo del manejo de mercancías documentadas, equiparable al delito de contrabando.

SE SABE DE BUENA FUENTE que, “los familiares de los jovencitos texanos asesinados en Matamoros, habrán de insistir ante el consulado de USA y ante las autoridades policiacas mexicanas, para que se obre en consecuencia, contra los inodados asesinos del Grupo Hércules y se proceda en el marco del derecho contra estos, lo que me hace pensar que hasta la ex edil Leticia Salazar, tendrá que rendir cuentas sobre los tan sonados crímenes de Lucio Blanco y más porque los padres de familia, no quieren que el crimen de los jovencitos se queden a la deriva o en o el olvido.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx