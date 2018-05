T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

“BIASI Y LETICIA EN GRAVE DILEMA JUDICIAL”

EN GRAVE DILEMA político judicial se encuentran el ex delegado de Sedesol de Matamoros LUIS ALFREDO BIASI, así como su pareja, novia o esposa la ex alcaldesa de aquel puerto fronterizo LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, porque tras el cateo de una bodega que Biasi utilizó durante la Administración Municipal que presidió Leticia, se encontró material de dicho gobierno, e incluso como equipo de cómputo, chalecos, tenis con la letra “M”, además de vehículos “Vans”, por lo que, la autoridad judicial, en el marco jurídico, procedió a integrar una acta circunstanciada, para en su momento proceder por la vía legal, contra el ex funcionario público y la ex Presidente Municipal, porque ambos en este sentido tendrán que decir cómo y de qué forma, se apropiaron de la bodega reclamada por su dueña y de la misma manera exponer sobre todo el material detectado en dicho inmueble, que son parte de los bienes municipales que la ex alcaldesa debió entregar al Gobierno de Chuchín de la Garza Díaz del Guante y no lo hizo.

PARA ELLO, el Lic. Eduardo Garza quien fue el que encabezó el cateo e inspección ministerial en la bodega, es quien determinará desde el punto de vista judicial que hacer en este tan relevante tema político-judicial, porque recuérdese que Luis Alfredo Baisi ex Secretario de Desarrollo Social y Leticia Salazar Vázquez, se vieron seriamente involucrados en varios líos de carácter legal, partiendo multi homicidio de los ciudadanos norteamericanos, que fueron privados de la vida en acto consumado en el poblado Estación Ramírez o Lucio Blanco, cuyo tema causó expectación internacional, porque todo mundo en Matamoros lo recuerda y por cuya cusa a Leticia Salazar Vázquez, en un desfile o carnaval desarrollado en Brownsville “le gritaron asesina”.

SOBRE EL PARTICULAR, hay que señalar que el cateo a la referida bodega, se instrumentó por la denuncia expuesta por el señor Tomás Cantú González, quien ante las autoridades judiciales se presentó como el legítimo propietario del citado inmueble, cuya denuncia dijo, la expuse “para que se respetara la propiedad”, denuncia asentada ante la Fiscalía investigadora desde en el 2015 contra el ex Secretario de Sedesol Luis Alfredo Biasi, quien la utilizaba para en la misma, llevar a cabo operaciones “para la elaboración de las despensas” y otras labores, pero “nunca quiso entregarme la propiedad” así lo expresó el denunciante.

PERO A LA VEZ el mismo denunciante Tomas Cantú González, pidió a las autoridades judiciales que se procediera a la revisión de todo lo existente en el interior de su bodega, para él, naturalmente, deslindarse de cualquier responsabilidad penal, en el caso de que la hubiera, motivo que generó que las autoridades ministeriales, procedieron en consecuencia, “solicitando la devolución del terreno”.

DURANTE la inspección a la bodega donde operaba LUIS ALFREDO BIASI, también encontraron camiones de carga, y gran cantidad de material del municipio, materiales que son propiedad del gobierno municipal, los que LETICIA, su novia o esposa nunca entregó al gobierno sucesor, lo que en el marco jurídico, es motivo para que las autoridades judiciales en turno procedan por la vía jurídica contra la ex alcaldesa y el ex secretario de Desarrollo Social, salvo que para ello, la autoridad municipal presente, tenga que formalizar y presentar la denuncia correspondiente, pero en esto la verdad “no se ve interés de CHUCHÍN DE LA GARZA, para obrar en contra su antecesora”.

EL MISMO QUEJOSO señor Cantú González, dijo a las autoridades Ministeriales, que irá ante todas las instancias legales, con la finalidad de no verse implicado en acciones criminales, porque adujo que la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez y Luis Alfredo Baisi, se vieron inodados en el caso de las acciones criminales del Grupo Operativo Policiaco “HÉRCULES” y por temor a que en su terreno, se hayan consumado operaciones de riesgo y peligro, desea que no se le vaya a involucrar en algo que él nunca ha consumado. Aludiendo tener la documentación que lo acredita como el dueño del inmueble.

PERO LO INCREIBLE, de este mega interesante tema, es que las autoridades del orden judicial, a pesar de tener dos denuncias en contra de LUIS ALFREDO BIASI Y LETICIA SALAZAR, el Fiscal responsable de tales imputaciones penales, “no ha movido ni un solo dedo” contra los acusados, los que por haber tenido el poder público y político de Matamoros, consumaron por cuenta propia, cuanta cosa les dio su gana y por ello, lo inexplicable es que ambos sigan sin ser objeto de la acción penal, todo porque evidentemente, las autoridades que tiene los casos en sus manos, se ha mostrado indiferentes, cuya cuestión nos lleva a pensar que, esta clase de situaciones tan complejas y de notorio agravio social a pueblo como Matamoros, sigan quedando en la impunidad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx