La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

BLINDAN LAS ELECCIONES CONTRA DELITOS ELECTORALES

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz-Santana Castellanos, firmaron acuerdos y compromisos enfocados a que en Tamaulipas se apliquen correctamente los recursos y programas institucionales estatales durante el proceso electoral y no habrá tolerancia para aquellos que infrinjan la ley.

Estos acuerdos y compromisos que ambos firmaron en la capital del estado incluyen un programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la FEPADE, para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana, además de garantizar el blindaje electoral de los programas sociales y estimular la cultura de la denuncia en ésta materia.

Categórico el mandatario estatal dijo durante la firma de los acuerdos y compromisos que “una elección limpia y confiable es responsabilidad de todos, con apoyos como los que trae consigo la firma de éste compromiso de blindaje electoral, las elecciones del Primero de julio serán una fiesta cívica”, haciendo hincapié en que estas acciones son ejemplo de la relación de respeto y colaboración institucional que privan entre la Federación y el Estado.

Por su parte Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la FEPADE, destacó que los acuerdos y compromisos firmados reflejan el compromiso de responsabilidad institucional, a fín de propiciar las mejores condiciones para que el próximo Primero de julio el proceso electoral se lleve a cabo con total confianza.

Luego reiteró al gobernador Cabeza de Vaca que éste es un estado en el cual, comparado con estadísticas de otras entidades federativas, son las que menos tienen denuncias por materia de delitos electorales, “por lo que el pueblo tamaulipeco va a dar seguramente muestras de éste convencimiento en las instituciones y sobre todo de respeto por la democracia mexicana”.

Después de haber incorporado a su equipo de campaña a a tres destacados priístas como lo son Manlio Fabio Beltrones, Miguel Angel Osorio Chong y Beatriz Paredes Rangel, además de dos ex gobernadores, ahora José Antonio Meade Kuribreña acaba de incorporar a su equipo a Sergio Alcocer Martínez de Castro, el cual como profesionista tiene en su haber un currículum de respeto, además de que ha trabajado con Pepe Toño en distintas dependencias.

Lo que lamentamos nosotros como analistas políticos es que a tres semanas de haberse incorporado los tres dinos que mencionamos, es fecha y hora en que no hemos visto mejoría alguna en su campaña y en la posición que guarda como candidato del PRI, como resultado del “talento” de los tres tigres del Partido Revolucionario Institucional y los días van que vuelan. Vamos a ver que trae en el morral la nueva adquisición que presume muchas estrellitas en la frente.

Desde el primer día nos preguntamos que anda haciendo en Alemania el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en donde se entrevistó con la canciller de ese país Angela Merkel, con la que supuestamente dialogó sobre el proceso electoral que se desarrolla en México y la relación bilateral entre las dos naciones.

Dentro de nuestra ignorancia nos imaginamos que a la mejor andaba buscando en Alemania las raíces del Partido Acción Nacional, ya que esa versión tiene mucho tiempo de estar en el aire, el mismo jóven maravilla parece alemán, pero no, todo apunta a que le fué a pedir consejo a doña Gela, a la que por cierto ya fue a ver por segunda vez. Supuestamente después voló a Chile, al parecer anda buscando apoyo en otros países porque ya se percató que en México no lo tiene.

Por cierto el notario público de Zapopan, Jalisco, Salvador Cosío Gaona, quien presuntamente firmo las copias certificadas de la cesión de derechos para cambiar a los dueños de la empresa Manhattan Master Plan Development, que le compró una nave industrial a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos, negó que la firma que aparece en las copias sea su firma, por lo que interpuso una demanda por la falsificación de dichos documentos, para acabarla de acabar.

Nos están reportando que ayer miércoles al mediodía el Magistrado y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Horacio Ortiz Renán, rindió su Informe de Labores 2017 en el teatro del Centro Cultural Tamaulipas, evento al que asistió el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de todos magistrados, diputados locales, autoridades locales, estatales y federales, así como el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer.

Supuestamente el CCT le quedó grande al evento, ya que según nuestras antenas no asistiéron más de 250 ó 300 personas, entre ellos todos los que mencionamos. Pero, pero, pero, en lo personal nos tocó ver como muchos de los “trajeados” acompañados de sus esposas no estuviéron en el Informe pero no le fallaron al banquetazo que se llevó a cabo en el Casino Victorense.

Incluso nos aseguran que el evento arrancó con media hora de retraso en espera del arribo de más gente, pero no llegó. Como que alguien no midió bien la cuadratura del círculo. Pero en el camino se va aprendiendo.

Vaya sorpresa que dio a todos los priístas el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, con la nominación de la profesora María Herlinda González Vázquez, como candidata a la alcaldía de Ciudad Mier, ya que éste es uno de los municipios con más problemas de violencia e inseguridad de todo el estado.

Quizá quien llevó a cabo tan difícil decisión tomó por ejemplo el caso de Reynosa en donde es una mujer del PAN la que detenta el poder, Maki Ortiz, la que incluso va por su reelección contra viento y marea. Pero la Maki, doctora de profesión, ya sabe que todos los días anda caminando –en el desempeño de su función– en camino minado y para sobrevivir dicen que reside en el lado americano. Pero vamos a ver como le va a la teacher María Herlinda.

Nuestras antenas nos reportan que la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está impulsando el mejoramiento de la carrera de Médico Cirujano, avalada por organismos externos que califican la calidad educativa.

“Estamos evaluando y acreditando por medio de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), que trabaja un modelo para el aseguramiento de la calidad de la educación que imparten las universidades de América Latina, dijo el Director, Pedro Luis Mendoza Múzquis.

Más adelante explicó que las evaluaciones de la RIEV están a cargo de académicos de más de 20 países y apuntó que ésta labor fortalece otros procesos de evaluación por organismos como los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (CIEES) y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. (COMAEM).

Dijo que en éstos esfuerzos se pusiéron en marcha tres nuevas aulas, el laboratorio de idiomas (para impartir clases de Inglés, Francés y Chino Mandarín; la remodelación del anfiteatro que ampliará su capacidad y se tendrá un Centro de Simulación equipado con robots para la práctica y la enseñanza médica. Y vamos por más.

E- mail rubenduenas15@hotmai.com

rubend@prodigy.net.mx