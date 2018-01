Bolas el engrudo y el padrón vehicular

* AMLO y su gabinete de seguridad

Será hasta el lunes 8 de enero, cuando se aclare el asunto si se va a hacer, o no se va a hacer el padrón de vehículos extranjeros, que con bombo y platillo había anunciado Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos del Gobierno de Tamaulipas.

Esta suposición se deriva de que la mayoría de las dependencias y oficinas públicas estatales, salvo algunas excepciones, gozaron de asueto por las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, por lo que deben de retornar funcionarios y empleados este próximo lunes.

Porque si el plan de enlistar a los autos de procedencia extranjera que se encuentren de manera ilegal, con un cobro aproximado de mil 800 pesos, por una calcomanía, un seguro de daños a terceros y la inscripción, ha levantado voces suspicaces, que acusan esta medida como recolectora de lana.

Si a eso agregamos que esta inscripción en el padrón, ni el porte de la mentada calcomanía, frenarían un posible decomiso por parte de las autoridades hacendarias, hace que se les esté haciendo bolas el engrudo.

Otro gallo cantaría si en lugar de solo crear un padrón, este sirviera para dar paso a una propuesta para regularizar de manera justa a los automotores llamados “chocolates”, en donde el beneficio no se fuera para un solo lado.

Porque si los vehículos que ya circulan dentro del territorio tamaulipeco, pagaran sus impuestos de importación, los beneficiarios serían 3: el gobierno federal a través del SAT, el gobierno del Estado por las placas y los engomados, pero principalmente, los propietarios que tendrían la tranquilidad de estar en el camino de la legalidad.

Con esto, no quiero decir que esté a favor de beneficiar a quienes están al margen de la ley, al poseer un vehículo que fue introducido de contrabando, sino que es urgente resolver un conflicto que podría convertirse en un problema social de graves consecuencias y sobre todo, en un tiempo muy vulnerable paras el gobierno, como lo es en pleno proceso electoral.

Porque es innegable que muchos de esos vehículos de procedencia extranjera, son utilizados por familias modestas para realizar sus actividades laborales, familiares, por lo complicado y oneroso que es el traslado en el transporte público.

También es cierto, que algunos de estos automotores, más no la mayoría, son utilizados para cometer delitos y el fomento a la irresponsabilidad al provocar accidentes e huir del sitio para evadir obligaciones.

Si bien, estos pasos no se han dado por la oposición férrea de la industria automotriz nacional, que esgrime que al tomar medidas “paternalistas”, afecta la planta laboral, también es cierto que el problema de los autos ilegales, ya lo tenemos encima y urge tomar decisiones para su resolución.

Porque la mayoría de quienes poseen un auto “chocolate”, no tienen los recursos para dar un enganche de más de 100 mil pesos, además de dar mensualidades de 3 mil o 4 mil pesos y estar amarrado en esa situación por hasta 5 años.

Creo que se debe analizar muy bien esta situación, porque el poder adquisitivo de la mayor parte de los mexicanos, está para llorar y solo una élite muy bien focalizada, tiene la capacidad para traer vehículos de agencia… ¿No lo cree usted?

Pasando a otro tema, diré que sigue generando polémica el anuncio del precandidato de MORENA a la presidencia de la República de los nombres de quienes integrarán su gabinete de seguridad en caso de ganar la Jefatura del Ejecutivo Federal, porque ahí aparecen personajes que sirvieron al PRI, AL PAN, pero sobretodo, también que están muy ligados al dueño de TELEVISA.

En este punto, e donde han surgido más suspicacias, porque en la propuesta para encabezar el Consejo de Seguridad, se encuentra el nombre de Marcos Fastlich Sackler, quien es nada menos que el suegro de Emilio Azcárraga Jean.

Este movimiento se ha interpretado como una jugada maestra de López Obrador, para reducir los niveles de resistencia y generar un ambiente más cortés hacia su imagen del Grupo Televisa, que tradicionalmente ha enfocado sus baterías en su contra.

Otra figura que ha llamado la atención es la del ex diputado, vocero y secretario particular de Vicente Fox, Alfonso Durazo sería su secretario de Seguridad Pública, además del ex secretario de la SSP en Tabasco, el general Audomaro Martínez (quien se perfila como el secretario de la Defensa); el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa (quien podría llegar a convertirse en el secretario de la Marina); el exsecretario federal de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, Alejandro Gertz Manero; y la ex diputada Loretta Ortiz.

