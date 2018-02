David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Bombardeo alemán

El Gobierno de Alemania presidido por Ángela Dorothea Merkel, emitió una inusual alerta de viaje a los ciudadanos teutones con intereses de visitar México, debido a que podría repuntar la violencia e inseguridad por los comicios electorales que ya están por entrar a su recta final. La canciller alemana a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, pide a sus ciudadanos no confiar en los policías mexicanos ya que pudieran ser integrantes de grupos criminales. ¡Amos canción!

Llama la atención esta inusual alerta emitida por Ángela Dorothea, que ha sido cuatro veces reelecta y postrada en el poder desde el 2005, además es la presidenta del Partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) desde el año 2000.

En el año 2016, Ángela Merkel fue considerada por décima ocasión la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes, sin embargo, su popularidad disminuyó en el proceso electoral en septiembre de 2017 y sólo alcanzó una votación de 15 millones 317 mil 344 sufragios a favor, representando el 32.9 por ciento del electorado alemán.

La corriente política a la que pertenece la canciller Ángela Merkel, es una fusión del socialismo alemán y la cristiandad de la Alemania sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial y tras la caída del muro de Berlín, se terminó de integrar la CDU que gobierna a los alemanes desde el 2005, cuando Facebook comenzó a ganar adeptos en todo el mundo y Messenger comenzaba a desaparecer.

Pero en realidad no sé si el gobierno alemán esté verdaderamente interesado en sus paisanos que andan por México, o ¿acaso sus intereses van más allá y encajan perfectamente con el posible cambio de régimen presidencial al que será sometido nuestro país si las encuestas se mantienen como hasta hoy?

La inusual pero mesurada alerta refiere que los viajeros alemanas deben cuidarse de ir a estados como Baja California, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Guerrero, pero deja libre de peligrosidad la zona dorada de Acapulco; igual señala los riesgos de Quintana Roo, pero en el exhorto sugiere no andar de madrugada por Cancún; el estado de Tamaulipas, es tal vez de los más castigados con el documento titulado “México: información sobre viajes y seguridad”, que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania ya que refiere como zonas de alto riesgo las ciudad de Matamoros, Reynosa y Tampico.

Sin embargo, en la zona metropolitana de Tampico, ubicada al sur de la entidad, una región realmente violenta pero ya no tanto como años anteriores, legalmente el Gobierno Federal solo tiene registro de menos de 20 ciudadanos alemanes residiendo en la localidad, además tampoco son muchas las empresas teutonas asentadas en esta zona energética que pinta para otro estallido pero económico.

¿Será que doña Ángela anda muy interesada por estos lugares?

No es mentira, México como muchos países del mundo es un riesgo, pero nadie lanza alertas a no viajar al mundial de Rusia ¿qué no?

davidcastellanost@hotmail.com