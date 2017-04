LAS AGENDAS

Buenos resultados en afluencia turística

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Se deslinda el PRI de ex Gobernadores corruptos, los deja solos en proceso. Tomás Yarrington Ruvalcaba ex gobernador de Tamaulipas y Javier Duarte, de Veracruz enfrentarán diversos cargos sin el apoyo del partido político que los postuló, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó por completo de ambos, pues a las pocas horas de las detenciones se hicieron los pronunciamientos oficiales que a los dos ex gobernadores se les habían suspendido sus derechos hace un buen tiempo.

El PRI ha dejado solos a los ex gobernadores corruptos. Por una parte Tomás Yarrington sostiene que es inocente de los cargos que se le imputan, como lo es el lavado de dinero, mientras que también se especula y oficialmente la autoridad estatal lo acusó de estar involucrado en el cobarde asesinato del doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato a Gobernador hace casi siete años. Por su lado, Javier Duarte permanece en Guatemala, donde fue detenido y donde se presume comparecerá, aunque ya es reclamado por la PRG.

Ya nada más falta que la autoridad pueda acreditar los delitos de los que se le acusan a los dos ex gobernadores, pues hay que recordar que el “talón de Aquiles” en México, es precisamente la falta de resultados en las investigaciones, un alto porcentaje de los acusados se declaran culpables y las técnicas para obtener esas confesiones no son las más correctas y aceptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las cortes internacionales. A lo mejor más tardan en entrar, que en salir. Esperemos que no sea el caso.

Agenda de medios: Accidentes en carretera, asaltos y robos empañan la Semana Santa 2017. Como se esperaba, este año, miles de personas abarrotaron los principales sitios turísticos de Tamaulipas, principalmente las playas que lucieron durante la primera semana del periodo vacacional repletas y que los conteos oficiales dieron como cifra final un millón 300 mil paseantes en todo el estado, cifra muy similar a los datos manejados en los medios de los últimos tres años.

Los visitantes de la región noreste del país también acudieron a lugares como Tula, el Cielo, balnearios y ríos del centro y el altiplano tamaulipeco, además de lugares religiosos, lo cual dejó una buena afluencia turística.

Sin embargo, no se logró tener un saldo “blanco” debido a varios accidentes carreteros con muertos, heridos y daños materiales bastante elevados, además de una ola de robos y asaltos a mano armada en negocios, viviendas particulares, vehículos y transeúntes que denunció el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) quien hizo un llamado a las autoridades a redoblar los esfuerzos para garantizar seguridad al turismo.

Hay que reconocer que a lo largo y ancho de las carreteras en Tamaulipas, hubo amplio operativo de seguridad, no obstante, la autoridad no podrá “cantar” el saldo blanco en la Semana Santa 2017.

Agenda ciudadana: Vecinos se avergüenzan de llevar el nombre del ex gobernador en colonia. ¿Saben cuantas colonias, escuelas o calles, llevan el nombre de Tomás Yarrington Ruvalcaba? Difícilmente será posible cambiar el nombre a todas las cosas que llevan el nombre del ex gobernador de Tamaulipas, como lo propone el Regidor Javier Mota Vázquez, quien propuso hacer el cambio de nombre en una de las colonias de la capital del Estado.

Este punto de acuerdo ha sido avalado por el Comité Municipal del Partido Acción Nacional y va más allá de la capital, pues los panistas presumen podrían presentar la misma propuesta en Matamoros, Mante y en los 43 municipios, con la finalidad de que no quede en la historia de Tamaulipas nombres de personajes políticos non gratos.

Habría que preguntar a la sociedad si están de acuerdo con este tipo de decisiones de un cabildo pues no se puede borrar la historia de un Estado de un simple plumazo, sin embargo, lo que sí podrían hacer es que a partir de la fecha, se elimine los nombres de los políticos en escuelas, calles, colonias y demás, hasta que se califiquen a éstos como honorables, lo cual estará en “chino”.

