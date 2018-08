Tendencias

Oscar Contreras Nava

Busca el PRI para irse a Morena

El hijo del abogado Rafael Diez Piñeyro, ex secretario particular del fallecido ex gobernador Américo Villarreal Guerra, dio a conocer que busca la dirigencia del PRI en Victoria y esto nos parece una jugada muy inteligente.

Y es que si el PRI le niega a Enrique Diez Piñeyro que participe en la renovación del tricolor capitalino, porque no son los tiempos o por lo que usted quiera y mande, esto será el pretexto ideal para que se incorpore a Morena y se vuelva a repetir la historia de su padre.

Es decir, que el hijo de Rafael Diez Piñero se convierta en secretario particular del senador electo de Morena, Américo Villarreal Anaya, así como lo fue él, pero de Américo Villarreal Guerra. ¿Será?

Lo que sucede es que si nadie quiere la dirigencia del PRI en Tamaulipas, porque no hay recursos para manejar este partido político, es incongruente que el junior de Diez Piñero busque dirigir el PRI de Victoria, cuando se sabe que si en estatal no hay dinero, mucho menos en el comités municipales, a menos de que quiera ponerle algo de su fortuna, sin embargo aún no conocemos a ningún priista que saque de su dinero para invertir en la política y aquí está la clave de la jugada.

Así que esto nos parece una justificación ideal para dejar las filas del priismo e irse a Morena y ayudarle al cardiólogo Villarreal Anaya.

Pero bueno, en estos tiempos de cambio, cuando los políticos saltan de un lado para el otro y luego vuelven a saltar hasta quedar bien parados, todo es posible, y sí esto lo pensaron así, esta es una buena estrategia a seguir aunque esto muy pronto lo sabremos… ¿Verdad?

Para finalizar, nos comentan que antes de que el cavaciano Eliseo Castillo Tejeda llegara a la delegación de Gobernación en Tamaulipas, había comunicación y confianza entre los delegados federales, pero ahora se ha perdido la credibilidad y el respeto que se le tenía a “Rabin”, el anterior delegado de la SEGOB en el estado.

Esto nos confirma que Castillo Tejeda sigue siendo como el IODEX, la famosa pomada que deshace las bolas que se forman en el cuerpo por algún golpe, ya que ahora entre los delegados existe desunión, falta de comunicación y desconocen hasta el momento, hasta cuando seguirán,

Es decir, saben que tienen que entregar su renuncia, pero desconocen cómo, cuándo y a quién tendrán que entregar sus oficinas y las actas de la entrega de los bienes y recursos humanos y materiales que tienen.

El caso es que el comportamiento del cavaciano Castillo Tejeda no es algo normal y muchos de ellos creen, que Eliseo lo que busca es generar desinformación, anarquía y que la transición del actual gobierno federal en Tamaulipas no quede clara ni mucho menos trasparente.

¿Qué les parece? ¿Acaso busca esconder algo? ¿Tendrá algún interés por algo especial?… vaya usted a saber, pero de que su actitud no es nada normal, claro que no es normal. Así de simple.

Apunte final. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca declaró que seguirá trabajando con el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador así como lo han hecho con el gobierno de Enrique Peña Nieto y esto es una buena noticia, porque despeja cualquier idea que se pudiera tener sobre un posible distanciamiento con el presidente electo de Morena.

Así que en los próximos días cuando los gobernadores se reúnan con AMLO en una reunión de la CONAGO, el mandatario estatal le expondrá los temas del desarrollo regional, seguridad, el impulso a diversos sectores de la producción y especialmente sobre el tema energético, que tienen que ver con el futuro de Tamaulipas.

Pero mientras esto sucede, el gobernador García Cabeza de Vaca se encuentra preparando su Segundo Informe de Gobierno que entregará al Congreso de Tamaulipas el primero de Octubre y de igual manera, analizando los ajustes que hará en su administración para hacerla más eficiente y productiva, ya que esto es lo que demandan y exigen los tamaulipecos. Ni más ni menos.

