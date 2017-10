La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

BUSCA LOPEZ OBRADOR CONVALIDAR SU CANDIDATURA AL 2018

Nos parece una verdadera estupidez el que la secretaria general del CEN de MORENA, Yeidckol Polevnsky, esté invitando en forma abierta a cualquier ciudadano que quiera ser presidente para que se registre como aspirante en su partido y le dispute la candidatura a Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

Que nos perdone la Polevnsky que es la segunda a bordo de López Obrador, por creer nosotros que su propuesta nos parece “una mariguanada” de punta a punta, ya que su máximo líder es el propietario único de MORENA y tiene en su haber alrededor de 15 años de andar en campaña, porque es un vividor de la política.

Por cierto la secretaria general de los “morenos” remarca que la invitación es para que se registre cualquier ciudadano con aspiraciones presidenciales, pero, pero, pero, dice que también el aspirante puede ser un miembro de otro partido político, lo que creemos que nunca va a ocurrir, porque nadie quiere hacer el rídiculo, al menos de gorra, por hacerle el juego a López Obrador, el que por lo visto no haya como convalidar su candidatura.

Creemos que solamente un loco o un tonto pondría oídos a la ocurrencia de Yeidckol Polevnsky, la que al parecer arde en el deseo de ver a su ídolo convertido en un coloso o un gigante, derrotando al interior de su partido al se atreva a disputarle la candidatura que desde hace un año o más presume ya llevar en la bolsa. Por favor Yeidckol sea más seria en el desempeño del papel que le asignó el dirigente de MORENA que nació en el PRI.

“Todos suponemos y queremos que AMLO sea, obviamente, y yo creo que debe haber gente que quiera, aunque tengo dudas. ¿ A quién se le podría ocurrir competir con AMLO, pero va a estar abierto. Si hay alguien que quiera, pues adelante. Si a alguien se le ocurre, porque en esto se le ocurre al menos pensado, pues bienvenido, aunque hasta ahorita nadie se ha apuntado”, dijo la Polevnsky.

Pero lo más chistoso del caso que la multicitada invitación la haya hecho la secretaria general del CEN de MORENA supuestamente durante la Reunión Anual de Inversionistas, convocada por la CONCAMIN de todos nuestros respetos.

No ponemos en duda la capacidad del ya dos veces Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña; primero lo fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y ahora con el Presidente Enrique Peña Nieto (PRI), pero, pero, pero, lo que si creemos es que debe de ser más cauto en sus apreciaciones ya que emocionado porque está en la lista de los presidenciables el viernes aseguró que los terremotos “no tendrán impacto en el crecimiento ni en la inflación”, pero ahora resulta que siempre sí.

Sin ser nosotros los grandes economistas ni expertos en la materia así lo creemos ya que al día siguiente, sábado por cierto, Mr. Meade sacó la cabeza para enmendar la plana y afirmar que “va a ser necesario ajustar algunas medidas planteadas en el proyecto del Presupuesto de Egresos del 2018, para apuntalar los esfuerzos de reconstrucción de infraestructura dañada por los sismos”.

A decir verdad no nos sorprende que en su sumisión al mandatario nacional el titular de Hacienda haya dicho lo que dijo primero, ya que nuestro país todos los súbditos ven al Presidente como un Dios, al cual más que problemas le deben de presentar soluciones, porque para eso forman parte de su equipo.

Pero esa situación no nada más se dá allá arriba, porque también ocurre en Tamaulipas, ya que de llegar las lluvias a siniestrar las cosechas, o darse el caso de inundaciones en zonas urbanas o rurales, a lo largo de los años hemos visto que los funcionarios del Gobierno del Estado al ser entrevistados en los más de los casos, por no decir que siempre, aseguran que como consecuencia de la tromba, de las lluvias o de las crecientes “fuéron más los beneficios que los daños”.

Estamos de acuerdos con que en ésta vida hay que ser positivos, aprender de los tropiezos y reemprender el camino, ya que como dijo el Papa días atrás “el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído”, pero en el gobierno federal o estatal los funcionarios “se pasan”, pero no de ahora, porque el servilismo es una forma de escalar mejores puestos en el gobierno.

El mismo día 29 en que Meade Kuribreña dijo que los sismos le harían los mandados al gobierno, el mandatario nacional atenúo el pronunciamiento del Secretario de Hacienda, dando a conocer que México tiene finanzas sanas para levantarse, reconociendo que los sismos dejaron graves pérdidas humanas y daños materiales.

López Obrador anda desatado buscando publicidad de gorra, ya que el tiempo vuela de cara a las elecciones del 2018 y sabe, bien que lo sabe, que no tiene el triunfo en la bolsa, por lo que ahora la emprendió en contra del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, ya que según él “no dió el ancho” y solo se ha dedicado a disimular porque es una farsa.

A través de un video en las redes sociales López Obrador asegura que Corral lleva dos días de gira por Chihuahua, haciendo hincapié en que ha transitado por varias carreteras, entre éstas Jiménez, Camargo, Delicias y Cuauthémoc, asegurando que “solo se ha dedicado a pintarlas de azul”.

“Llevo dos días en Chihuahua y la queja es que continúa la inseguridad, la violencia, muchos homicidios, masacres y no da el ancho Corral, el nuevo gobernador, se ha dedicado nada más a simular y a la publicidad : miren las casetas de cobro las ha pintado de azul”, remarcó.

En Tamaulipas el Sistema DIF-Estatal que preside Mariana Gómez, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, envió al municipio de Nuevo Laredo los primeros mil paquetes de limpieza y tres cocinas móviles, las que fuéron instaladas como comedores comunitarios en las zonas afectadas por la lluvia, para apoyar ya proporcionar alimentación a las personas afectadas por las inundaciones. También se hizo llegar ropa, cobertores, cobijas infantiles y paquetes de limpieza.

El día del Primer Informe del Gobernador, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, al término del evento se acercó con el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong –que vino con representación del Presidente Enrique Peña Nieto– para hacerle saber la situación que viven algunas familias de esa pujante y valiente ciudad fronteriza, afectadas por las inundaciones, habiéndole asegurado el responsable de la política interna del país, que ya ha girado instrucciones para activar los mecanismos de ayuda en apoyo a la ciudadanía afectada de Nuevo Laredo.

Por cierto en la UAT ayer domingo concluyó el ciclo de conferencias “Las cosas no pasan por algo, pasan para algo” ,que ante estudiantes de bachillerato reunidos en el Centro de Excelencia del Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Farid Arturo Kieck.

Al evento asistió con la representación del rector Enrique Etienne Pérez del Río, el Secretario de Gestión Escolar y su sucesor en la rectoría de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el que presidió el cierre de las exposiciones que brindó el motivador y reconocido conferencista a nivel nacional e internacional, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx