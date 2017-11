EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

C de V propone, frente contra tráfico de armas,

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA propuso a sus homólogos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), formar un frente en contra del tráfico de armas, que es en la actualidad, uno de los principales detonantes de la violencia en el país.

GARCÍA CABEZA DE VACA participó en la reunión de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, realizada en la Ciudad de México y que fue presidida por el Jefe de Gobierno, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA y a la que también acudió el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

En dicho encuentro, los Gobernadores analizaron los alcances de la Ley en materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de las Personas, promulgada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto el pasado 16 de noviembre, y las obligaciones de las entidades federativas en ese sentido.

Durante su participación, el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA reconoció los avances en materia legal para combatir esta problemática pero dijo que es importante tomar medidas de mayor alcance para evitar que las desapariciones forzadas vuelvan a ocurrir.

“Uno de los objetivos que se tienen no solo es la ubicación de las personas desaparecidas, sino asegurarnos que no vuelva a suceder, y eso depende de las acciones que llevemos a cabo”, dijo.

Reconoció que parte del problema que hoy existe en México en materia de personas desaparecidas, fue ocasionado por responsabilidad, omisión o complicidad de funcionarios y servidores públicos con la delincuencia organizada.

“Pongo sobre la mesa un tema que generalmente no se toca y se nos olvida también, que toda esta violencia no hubiera sido posible si estos delincuentes no hubieran tenido armas, es un problema muy serio que seguimos teniendo en el país, la introducción de armas de otros países, especialmente de Estados Unidos”, apuntó el mandatario tamaulipeco.

En Tamaulipas, el 80% de las armas decomisadas a los delincuentes proviene de los Estados Unidos, dijo.

Ante tal situación, propuso que en una siguiente reunión de la CONAGO se trate el tema del tráfico de armas y la necesidad de que se emprendan acciones conjuntas, entre gobiernos de los estados y la Federación, para el combate a ese delito.

En otro tema, deje decirle que el lapsus linguae que sufrió el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO al aceptar la renuncia de JOSÉ ANTONIO MEADE a la Secretaría de Hacienda -PEÑA dijo ‘cancillería’, en lugar de ‘hacienda’-, acabó de ‘despistar’ a quienes escudriñan toda suerte de mensajes buscando la identidad del escogido de los dioses del Olimpo, pues ahora no se sabe si el elegido es MEADE, o bien su ‘destapador’ oficial, LUIS VIDEGARAY.

PEÑA NIETO quiso rectificar el error citando la extensa trayectoria de MEADE en el servicio público -quien ya ocupó Relaciones Exteriores-, pero ya era tarde para enmendar yerros, pues la malicia colectiva, que se desplaza a una velocidad superior a la de la luz, ya había realizado sus conjeturas: ‘el bueno’ puede ser, todavía, LUIS VIDEGARAY, pero el Presidente quiere ‘despistarnos’ con la renuncia de MEADE.

De tal suerte que todavía ahora, a poco más de 15 días de que acabe de correrse la capucha que esconde la identidad de ‘El Tapado’ presidencial del 2018, no se sabe a ciencia cierta si MEADE es el ‘gallo’, o si fue otra ‘rola’ del Presidente para acabar de despistar a los priistas.

Porque si el candidato presidencial es JOSÉ ANTONIO MEADE, al final del día el PRI quedará otra vez en tercer lugar, al verse obligado a convertir su sufragio en “voto útil”, porque parece un hecho que MEADE, como ocurrió con ROBERTO MADRAZO en los tiempos de CALDERÓN, “ni pintará” en el proceso electoral.

De ahí que no tendrá más alternativa que recurrir al “voto útil”, juzgan los analistas políticos.

¿Y hacia dónde canalizará el PRI su ‘voto útil’ en el momento de la angustia?

¿Cree usted que lo canalizará hacia LÓPEZ OBRADOR?

¿O hacia el PAN, con RICARDO ANAYA como candidato presidencial?

… Piénsele.

En este escenario y dando por hecho que VIDEGARAY estuviera detrás de MEADE, parece un hecho que el todavía Canciller peñista enfila a convertirse en el Coordinador nacional de la campaña de MEADE.

Y con ello, aquí en Tamaulipas el ex candidato a gobernador BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, y los suyos, van hacia arriba, con toda la posibilidad de que BALTA se venga como candidato a Senador.

¿Y EGIDIO?

… Bueno, eso queda de tarea.

A propósito de ‘polaca’, de Río Bravo nos reportan que la todavía titular de la Oficina Fiscal del Estado, ROXANA GÓMEZ PÉREZ, quien enfila aceleradamente sus pasos hacia la candidatura del PAN a la presidencia municipal, fue nominada al Premio Altruista Siglo XXI por la Fundación Casa de Arte, que preside la CP ANA LILIA PLATA y de la que forma parte el Sr. LUIS LAURO MORENO.

La Sra. GÓMEZ PÉREZ, recibió ayer pergamino de reconocimiento por su Trayectoria Empresarial y Servidora Pública, lo cual se añade a la extensa cantidad de reconocimientos de que ha sido objeto.

Ello, independientemente de las acciones altruistas y filantrópicas que viene realizando desde la dirigencia del Grupo Social Amigos de Río Bravo.

¡Enhorabuena!

Por asociación temática, le comparto que corresponderá a la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del PAN, determinar en su oportunidad, es decir por ahí de finales de diciembre/principios de enero, cómo y en cuál sentido de Género se determinarán las candidaturas a presidentes municipales de la entidad.

Y, naturalmente, el paquete incluirá la valoración final de los alcaldes que aspiren a su reelección, para determinar quiénes, a juicio de esa Comisión, reúnen el perfil para buscar el refrendo ciudadano en ls urnas.

Es decir, el rendimiento como servidores públicos; su resultado, la tersura de sus mandatos pero, sobre todo, el sentido de identidad con el pueblo en general.

Pero de eso le informaremos mañana.

Cambio de orientación temática para compartirle que en Matamoros, al continuar con los programas de reforestación y rescate de espacios públicos, a través de los programas “Crece” y “Juntos”, el Gobierno Municipal ha recuperado mil áreas verdes de distintas colonias y ha estado presente en 125 planteles educativos con labores de limpieza, plantación de árboles y apoyo en trabajos de rehabilitación de instalaciones.

DORA ELIA GONZÁLEZ DE LA ROSA, directora de Espacios Públicos, confirmó que es mucha la demanda de apoyo, tanto de vecinos como de maestros de las distintas escuelas de todos los niveles para sanear las áreas verdes, rehabilitar juegos infantiles y reforestar dichos espacios.

Aunado a ello, recibimos también peticiones de ayuda, (con la mano de obra), para realizar trabajos de albañilería, carpintería y pintura en las escuelas.

Comentó que al arrancar el programa “Crece”, a mediados de este año, se iniciaron actividades con una agenda de 57 planteles y a la fecha suman 125 los que se han atendido.

Destacó que el objetivo del presidente municipal es fomentar, primeramente la participación ciudadana, en el cuidado del medio ambiente, saneamiento, conservación y mantenimiento de los espacios públicos, y de esta forma estas acciones se han ido multiplicando.

Destacó que a través del programa Juntos, -Jóvenes Unidos Trabajando en Obras Sociales-, los matamorenses contribuyen con la ciudad en la importante tarea de cuidar nuestro entorno y favorecer un ambiente más limpio y saludable.

Algunas de las escuelas y colonias que se han adherido a estos programas son: Jardines de niños, Ada H. Siller Flores; Francisca González Salinas; Beatriz Zamora Yarritu. Primarias: Primitivo Shears Villarreal; Vicente Guerrero, entre otros plantele

De otro lado, en Reynosa, el trabajo inicial de sondeo del drenaje sanitario, trazo y nivel para la pavimentación de la calle Emiliano Zapata, entre carretera a Río Bravo y Lateral del canal, en la colonia Francisco Sarabia, está siendo desarrollado por cuadrillas de trabajadores para que la citada calle, donde residen 345 habitantes, luzca con mejor aspecto y mejore las condiciones de movilidad de los residentes del sector.

Por medio del Plan Integral de Obra Pública 2017, el gobierno municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha destinado 2 millones 149 mil pesos para la pavimentación hidráulica con capa de 15 centímetros de espesor de la calle Emiliano Zapata, que tiene una superficie de 1,241 metros cuadrados y que contará con 359 metros lineales de guarnición trapezoidal y 551 metros cuadrados de banqueta.

Más acciones que mejoran la calidad de vida de las familias reynosenses ejecuta a través del Programa de Obras más Grande en la Historia de Reynosa el Ayuntamiento, que en la colonia Francisco Sarabia incluye para la citada arteria, la construcción de 472 metros lineales de drenaje sanitario de 8 y 16 pulgadas y la instalación de 10 descargas sanitarias, renivelación de 20 registros y el desazolve y renivelación de 4 pozos de visita.

En otro tema, la Cuadragésima Sesión de Cabildo aprobó el presupuesto de Egresos de Nuevo Laredo, para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, con un importe por la cantidad de dos mil 863 millones 386 mil 657.98 pesos.

El presupuesto aprobado y presentado por la presidenta de la de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, DORINA LOZANO, es el siguiente: Inversión Pública 718 millones 276 mil 591.78; Servicios Personales 589 millones 543 mil 155.86; Materiales y suministros 244 millones 183 mil 800.01; Servicios Generales 716 millones 737 mil 564.5; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 350 millones 918 mil 787.55; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7 millones 33 mil 517; Participaciones y aportaciones 17 millones 936 mil 854.99 Deuda Pública 218 millones 756 mil 386.21 pesos.

“Con este presupuesto se privilegia la obra social, vienen incrementos en las becas, en el programa Mi Escuela Digna y Moderna, en la gestión social, sin restar a la obra pública.

Traemos varios proyectos sumamente importantes en obras, el cabildeo previo que se realizó en Cámara de Diputados para obtener recursos, entre los más trascendentales es el que se obtuvo para la terminación del Mex II.

“Hemos girado instrucciones para que el gasto corriente baje, también disminuimos a tasa cero la renta de telefonía celular para funcionarios, este rubro lo hemos eliminado, sólo dejamos aparatos para Protección Civil. No hay deuda pública adicional, continuaremos el desarrollo de obra pública y social, destacando prioritariamente el tema de la educación”, mencionó el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS.

Aquí un paréntesis para mencionar que con gran éxito se llevó a cabo la final del concurso TamTalent “Del escenario a las estrellas”, por parte del Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) y el Instituto de la Juventud Tamaulipas que titula MON MARÓN de manera transversal con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (Itca) a cargo de LUIS SOTTIL.

Evento realizado en el recinto del Espacio Cultural Metropolitano con la presencia de 15 jóvenes finalistas provenientes de distintos municipios de Tamaulipas, mismos que fueron seleccionados a través de tres etapas previas del concurso TamTalent 2017, realizadas mediante videos musicales en la red social Facebook de Jóvenes Tamaulipas.

En esta final presencial los participantes tuvieron la oportunidad de probar sus habilidades musicales al demostrar su talento ante el público asistente y un jurado calificador conformado por personalidades de la música, con trayectoria reconocida a nivel estatal y nacional a cargo de: JOSE ANGEL GUAJARDO TERÁN (KANKEL), RAMIRO BENAVIDES, ANNY LINO, RAFAEL ANAYA, NILS GUSTAVO BECERRA ESTRADA y JESSICA LUCEMBERGUER HERNÁNDEZ quienes tuvieron la difícil tarea de evaluar el desempeño de cada uno de los 15 artistas seleccionados de entre más de 290 talentos Tamaulipecos de los cuales se eligió a 5 finalistas y posteriormente los tres primeros lugares.

De otro lado, le comunico que como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención y respuesta en caso de un incidente, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Victoria de Petróleos Mexicanos, ubicada en el Libramiento Naciones Unidas Km. 94, en el ejido El Olmo, realizará hoy martes 28 de noviembre un simulacro.

Esta actividad que se llevará a cabo en el transcurso de la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad y de acuerdo a los protocolos en las políticas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, establecidos por PEMEX, no representa riesgo alguno para los trabajadores, la población, instalaciones y medio ambiente.

Este evento que forma parte del Programa Anual de Simulacros 2017 se realizará en coordinación con Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas y Ciudad Victoria, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y elementos de contraincendio de la Empresa Productiva del Estado y paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Victoria.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO le tomó protesta al Maestro en Salud Pública, PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ como Director de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC), por el período 2017-2021.

En este marco, presidió también la entrega de nombramientos a funcionarios de la institución académica, a los miembros del Consejo Técnico Local y representantes del plantel ante la Asamblea Universitaria.

Con la presencia de autoridades gubernamentales y municipales; del sector de la salud, educativo y naval en esta ciudad fronteriza, y de los directores de las facultades y unidades académicas de la UAT en la zona norte, el Rector ENRIQUE ETIENNE felicitó a PEDRO LUIS MENDOZA que asume el cargo de director para el cual fue elegido por la comunidad académica y estudiantil, luego de haber cumplido una etapa de interinato.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.