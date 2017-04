La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CABEZA DE VACA TIENE LA INTENCION DE CUMPLIR SU PALABRA

Si que sonó fuerte a nivel nacional e internacional la embestida que a sangre y fuego llevaron a cabo el sábado en Reynosa elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, muriendo en los enfrentamientos ocurridos en esa ciudad fronteriza los líderes del Cartel del Golfo y Los Zetas, Juan Manuel “N” El Comandante Toro y “Pancho Carreón, pero la tensión continúa por temor a nuevos enfrentamientos.

Elementos del Ejército mantienen sitiado el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Reynosa, para evitar que la delincuencia intente rescatar el cadáver de Juan Manuel Loaiza, “El Comandante Toro”, líder del Cartel del Golfo. El blindaje de las instalaciones es total. El cuerpo del Comandante sigue en calidad de NN, temiendose que los delincuentes intenten rescatar el cuerpo. Una fuente confiable dijo que hay un plazo de 15 días, de lo contrario el cadáver irá a parar a la fosa común.

El domingo después del mediodía helicópteros de la SEMAR sobrevolaron la ciudad y a través de las redes sociales se reportaron situaciones de riesgo. Dijéron que hubo movilizaciones en colonias como la Jarachina, San Valentín y la López Portillo.

Durante la madrugada del sábado en dos hechos diferentes marinos repeliéron agresiones y abatiéron al Comandante Toro y a Pancho Carreón, en Reynosa y en la carretera de Llera a Victoria, respecticamente. La muerte del Comandante Todo originó 32 bloqueos viales, con incendio de vehículos y comercios, además de haberse registrado el robo de 11 vehículos de particulares.

Al ser entrevistado el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, precisó que “éste tipo de acciones están encaminadas a restablecer en Tamaulipas el órden, la paz y el Estado de Derecho”. Luego hizo hincapié en que el abatimiento de los dos líderes del crímen organizado fue un trabajo de muchos meses, por parte de las Fuerzas Armadas.

Cabeza de Vaca añadió que seguirá haciendo gestiones ante la Federación para traer más apoyo a Tamaulipas “para reforzar las acciones que vamos a llevar a cabo”.

Tenemos la impresión de que aún con el lamentable desenlace de los operativos de los elementos de la Marina, todos los tamaulipecos y en particular los reynosenses reconocieron la decisión que tomó el Gobierno Federal en coordinación con el Estado y también está a la vista que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene la intención de cumplir su palabra en cuando a devolver la paz y la tranquilidad a los tamaulipecos en su gobierno, ojalá y que así sea para bien de todos.

Ni duda nos queda, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari esta enfermo de poder, lo que creemos que a los 69 años de edad que cumplió el pasado 3 de abril le ha impedido retirarse de la política, como lo han hecho todos los demás ex presidentes de México, con excepción de Vicente Fox Quesada al que postuló el PAN como candidato en el 2000 y le ganó al PRI por primera vez la Presidencia de la República.

Lo malo del caso es que a su edad a éste famoso señor ya se le van las cabras, porque en el foro organizado por la Conferencia Latinoamericana de Estudiantes de la Harvard Kennedy School, en Massachussetts, evento al que fuera invitado como orador principal para cerrar el evento, dijo que México enfrenta tres problemas importantes, los de las “íes” : inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento económico.

No sabemos ni tampoco entendemos el porque tan sabiondo ex presidente de México se hizo tonto solo y se abstuvo de mencionar a la corrupción que impera desde hace muchos años en el país, como el más importante de los problemas que enfrenta México, quizás le dió pena o vergüenza reconocerlo públicamente en tan importante foro, o a la mejor no lo hizo porque la palabra corrupción, empieza con “c”, por lo que no encuadra en las “íes” que dice.

Porque se necesita estar atarantado como para no saber que la corrupción es el mal que distingue a México y a los mexicanos en todo el mundo, a diferencia de la inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento económico, aspectos que sin ser economistas como lo es él, creemos que son males meramente circunstanciales susceptibles de ser superados en poco tiempo.

Antes de agotar el tema mismo Salinas de Gortari pretendió enmendar la plana, haciendo mención ya de colofón a los problemas de transparencia que son conocidos y señalados, haciendo hincapié en que esos son los conflictos internos

Salinas de Gortari no podía desaprovechar la oportunidad que le ofrecía el foro que fuera organizado por los estudiantes de Harvard, para buscar su reposicionamiento en el escenario político nacional e internacional, por lo que en su ponencia en español que se prolongó por 30 minutos reventó en contra del Presidente de Estados Unidos y remarcó que ese es el principal problema que México enfrenta en el exterior, la nueva Administración que ha manifestado expresiones verdaderamente antimexicanas que ofenden y lastiman las relaciones entre los dos países. No nos queda duda, Mr. Salinas quiere su cocol.

Por cierto la Arquidiócesis de México advierte en el editorial del Semanario Desde la Fe que la captura de los ex gobernadores Tomás Yárrington y Javier Duarte, de Tamaulipas y Veracruz respectivamente, demuestra la cloaca de la corrupción que somete a México, donde la impunidad es el principal ingrediente. Digo, por si le queda alguna duda a don Carlos el que engañó a los regios diciéndoles que había nacido en Agualeguas, siendo que nació en el Distrito Federal, con lo que nos queda en claro que desde su campaña ya mentía.

Como que los diputados y constructores de Tamaulipas están puestos y prestos para apoyar al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su propósito de terminar la construcción del penal que quedó inconcluso en el gobierno de Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú durante los seis años de su mandato no lo tocó.

El apoyo de los diputados federales lo hizo patente el ex alcalde y legislador victorenses, Miguel González Smer, el que precisó que se avocarán a gestionar los recursos necesarios para la terminación de ese reclusorio, que si apenas la obra se quedó en el arranque. Paralelamente el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Alberto González Cruz, que las constructoras locales están listas para posibles CEDES en Victoria.

Lo que no sabemos a ciencia cierta es si ese penal inconcluso que esta ubicado a unos 15 o 20 kilómetros de Ciudad Victoria por la carretera a Mante, va a ser un CEDES (Centro de Ejecución y Sanciones) o un CEFERESO, (Centro Federal de Readaptación Social), porque cuando esta obra arrancó en el gobierno de Eugenio Hernández Flores,

vino a Tamaulipas un funcionario de Gobernación a dar a conocer el proyecto a los medis de información y nos dijo que iba ser el CEFERESO más avanzado de Latinoamérica, por lo que nos parece importante saber si va a ser un penal del estado o de la federación.

El nuevo gobernador de Veracruz por cierto del PAN, Miguel Angel Yunes Linares, no se durmió en sus laureles y sin pensarla mucho firmó el decreto con el cual su gobierno le expropió una casa a su antecesor Javier Duarte de Ochoa, la que se localiza en el municipio de Tlacotalpan, mientras que don Javi enfrenta un proceso de extradición en Guatemala.

La buena nueva de la UAT es que expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevan a cabo experimentos en plantas conocidas como medicinales, con la finalidad de preservar la totalidad de sus propiedades químicas y que se usan como auxiliares en tratamientos naturistas para la diabetes.

El doctor e investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), Doctor Jorge Ariel Torres Castillo, dijo que el proyecto es financiado por la UAT y se denomina “Procesos de Secado para Plantas Medicinales con Pripiedades Antidiabéticas.

Dijo que ésta planta se llama a Lantrisco o Pistacia Mexicana y están evaluando las variantes de Rhus Virens y Rhus pachirrachis, en aspectos como la morfología y las propiedades químicas, mismas que los moradores de ejidos aledaños a Ciudad Victoria usan como tratamiento contra enfermedades como la diabetes, bien.

Los que saben mucho, especialmente de medicina, acaban de advertir que las enfermedades relacionadas con la termporada van en aumento, por lo que creemos que si es urgente la designación de la nueva titular de la Secretaría de Salud, porque en ésta caso los encargados del despacho y nada casi son dos nada. Pero vamos a darle tiempo al gobierno de los vientos del cambio para que ahora si pongan en esa secretaría a un titular que tenga las calificaciones adecuadas para el cargo que va a ocupar, porque el gobierno ya no debe ser escuela de aprendices, dijo días atrás Manlio Fabio Beltrones, refiriéndose al Gobierno Federal, of course.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx